人类首次: 俄罗斯摄制组进入太空拍故事片

本周二（10月5日），俄罗斯迈出历史性一步，将一名电影导演和一名女演员送上太空，力求超越美国，实现人类首次空间拍摄故事片。
（德国之声中文网）此举如果成功，俄罗斯将领先于去年由《碟中谍》（Mission Impossible）明星克鲁斯（Tom Cruise）与美国宇航局和马斯克（Elon Musk）的空间X公司（SpaceX）共同宣布的一个好莱坞项目。
格林威治标准时间10月5日8时55分，载有资深宇航员什卡普勒洛夫 (Anton Shkaplerov)、37 岁女星别列希尔德（ Yulia Peresild ）和 38 岁导演希彭科 （Klim Shipenko）的联盟MS-19飞船从俄罗斯租用的前苏联哈萨克斯坦拜科努尔航天发射场升空。据俄罗斯卫星通讯社报道，该飞船已与国际空间站 (ISS)对接，预定将在那里逗留12 天，拍摄故事片《挑战》（The Challenge）。
该片大部分情节与预算一样仍被保密。俄罗斯航天局仅透露，剧情以一名被派往国际空间站拯救一名宇航员的女外科大夫为中心。什卡普勒洛夫和另外两名俄宇航员也在片中客串角色。
在周二由俄航天局播送的采访中，从 3000 候选人中被选中的别列希尔德说，"在我眼里，空间迷人、友好、没有边界。"
起飞前数小时，身穿厚重航天服的３名宇航员抵达发射台，然后，登上航天器，并向人群挥手致意。
按照宇航员虔诚遵守的传统，上周日，他们观看了前苏联经典影片《沙漠白日》（The White Sun of the Desert"）。
导演希彭科和女演员别列希尔德预定于 10 月 17 日和宇航员诺维茨基（Oleg Novitsky） 一起乘坐太空舱返回地球。诺维茨基已在国际空间站逗留了６个月。
什卡普勒洛夫表示，"我们不仅要拍一部电影，还要活着回到地球。"
若成功，这一使命将为俄罗斯航天工业史上的一长串第一名单上再添新记录。
前苏联曾发射人类历史上第一颗人造卫星 Sputnik，并将第一只动物、一只名叫莱卡（Laika）的狗、第一名男子加加林（ Yuri Gagarin）和第一名女子捷列什科娃（Valentina Tereshkova）送入太空轨道。
与苏联时代相比，如今的俄罗斯航天工业不得不努力创新，以获国家资助。克里姆林宫将军费开支放在首位。
俄罗斯航天业仍严重依赖前苏联设计和技术，并连遭挫折，其中包括腐败丑闻和发射失败。
在全球太空竞赛中，俄罗斯目前处于落后状态，面临来自美国和中国的激烈竞争。在航天领域，北京展现出越来越大的雄心。
去年，随着马斯克的空间X公司将宇航员成功送入国际空间站，俄航天局遭受新打击--失去了前往空间站的垄断地位。
政治分析家卡拉切夫 (Konstantin Kalachev) 指出，太空拍片意在公关，也是为"分散"俄罗斯人对国家航天业所面临"问题"的注意力。
卡拉切夫对法新社说："此举是为激励俄罗斯人，展示我们有多棒。但我认为，俄罗斯人早已失去对航天业的兴趣。"
为美化形象并使收入多样化，今年早些时候，俄航天局宣布，将恢复太空旅游计划，将付费冒险者送至国际空间站。
中断10年后，今年12 月，俄罗斯将把两名日本游客--其中一人是亿万富翁前泽友作（Yusaku Maezawa）--送往国际空间站，并为业余太空旅行的里程碑一年画上句号。
上个月，成功实现人类首次纯普通人太空飞行，4名未经训练的旅客绕行地球轨道3天。
此前，今年７月，亿万富翁布兰森（Richard Branson）曾在由宇航员操控的飞船内经历失重状态数几分钟；数天后，亚马逊创始人贝索斯（Jeff Bezos）也有了类似经历。
本月晚些时候，因在《星际迷航》（Star Trek）系列中饰演柯克船长（ Captain Kirk ）而出名的 90 岁男星夏特纳（William Shatner）将乘坐贝索斯的"蓝色起源"（ Blue Origin）航天器翱翔太空。
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