人类首次: 俄罗斯摄制组进入太空拍故事片

（德国之声中文网）此举如果成功，俄罗斯将领先于去年由《碟中谍》（Mission Impossible）明星克鲁斯（Tom Cruise）与美国宇航局和马斯克（Elon Musk）的空间X公司（SpaceX）共同宣布的一个好莱坞项目。

格林威治标准时间10月5日8时55分，载有资深宇航员什卡普勒洛夫 (Anton Shkaplerov)、37 岁女星别列希尔德（ Yulia Peresild ）和 38 岁导演希彭科 （Klim Shipenko）的联盟MS-19飞船从俄罗斯租用的前苏联哈萨克斯坦拜科努尔航天发射场升空。据俄罗斯卫星通讯社报道，该飞船已与国际空间站 (ISS)对接，预定将在那里逗留12 天，拍摄故事片《挑战》（The Challenge）。

该片大部分情节与预算一样仍被保密。俄罗斯航天局仅透露，剧情以一名被派往国际空间站拯救一名宇航员的女外科大夫为中心。什卡普勒洛夫和另外两名俄宇航员也在片中客串角色。

在周二由俄航天局播送的采访中，从 3000 候选人中被选中的别列希尔德说，"在我眼里，空间迷人、友好、没有边界。"

起飞前数小时，身穿厚重航天服的３名宇航员抵达发射台，然后，登上航天器，并向人群挥手致意。

按照宇航员虔诚遵守的传统，上周日，他们观看了前苏联经典影片《沙漠白日》（The White Sun of the Desert"）。

导演希彭科和女演员别列希尔德预定于 10 月 17 日和宇航员诺维茨基（Oleg Novitsky） 一起乘坐太空舱返回地球。诺维茨基已在国际空间站逗留了６个月。

什卡普勒洛夫表示，"我们不仅要拍一部电影，还要活着回到地球。"

若成功，这一使命将为俄罗斯航天工业史上的一长串第一名单上再添新记录。

别列希尔德（ Yulia Peresild ）、俄罗斯宇航员什卡普勒洛夫 (Anton Shkaplerov，中)和 导演希彭科 （Klim Shipenko）

挫折与创新

前苏联曾发射人类历史上第一颗人造卫星 Sputnik，并将第一只动物、一只名叫莱卡（Laika）的狗、第一名男子加加林（ Yuri Gagarin）和第一名女子捷列什科娃（Valentina Tereshkova）送入太空轨道。

与苏联时代相比，如今的俄罗斯航天工业不得不努力创新，以获国家资助。克里姆林宫将军费开支放在首位。

俄罗斯航天业仍严重依赖前苏联设计和技术，并连遭挫折，其中包括腐败丑闻和发射失败。

太空第一人尤里·加加林：载人航天的开端 准备就绪 1961年4月12日，尤里·加加林乘坐东方1号宇宙飞船从航天发射场起飞，绕地球一周，成为太空第一人。被选中参加太空飞行时，加加林在接受战斗机飞行员培训。

太空第一人尤里·加加林：载人航天的开端 太空犬 在加加林之前，人类几乎没有任何关于将生物运送到太空的经验。人们此前曾发射一艘飞船，上面载有两只苏联太空犬Belka 和 Strelka以及一只兔子、40只小老鼠和2只大老鼠，它们最终安全返回地球，是首批活着完成太空飞行的动物。

太空第一人尤里·加加林：载人航天的开端 受人爱戴的英雄 加加林安全返航后，他收获了如潮水般的赞誉。作为苏联太空计划的大使，他出访了世界各国。按照计划，他完成战斗机飞行员培训后将继续太空事业。然而1968年3月27日，在一次苏联米格15战机常规试飞中，他的飞机不幸坠毁。

太空第一人尤里·加加林：载人航天的开端 国际上的肯定 尽管当时正值冷战，但加加林的成就在西方国家也收获了赞誉。同时，这个消息也激励着美国航天业。在图上这份美国报纸上，美籍德裔火箭研制专家沃纳·冯·布劳恩（Wernher von Braun）就发出警告，美国要想在载人航天超越苏联，必须做出努力才行。

太空第一人尤里·加加林：载人航天的开端 美国太空人 一年后，1962年2月20日这一天终于来临：美国 约翰∙ 格伦（John Glenn），他搭乘太空飞船环绕地球飞行3圈。他比加加林更有经验。在从事航天事业之前，他曾是海军陆战队的驾驶员和试飞员，并创造过超音速飞行速度记录。

太空第一人尤里·加加林：载人航天的开端 首位太空女性 加加林返回地球两年后，苏联将第一位女性送入太空：瓦伦蒂娜·特列什科娃（Valentina Tereshkova，图中）乘坐东方六号宇航飞船升空，在3天完成了绕地球48圈的太空飞行。她成为了一个家喻户晓的大明星。在2014年索契冬奥会开幕式上，她还负责拿起奥运旗帜。

太空第一人尤里·加加林：载人航天的开端 登月竞赛 1969年7月20日，美国宇航员尼尔·阿姆斯特朗（Neil Armstrong）和巴兹·奥尔德林（Buzz Aldrin见图）在月球着陆，人类由此第一次踏上月球。这场太空竞赛看起来似乎是美方获胜。迄今为止，只有美国NASA把宇航员成功送上了月球。

太空第一人尤里·加加林：载人航天的开端 加加林的传说 特别是在东欧国家，人们一直在纪念加加林，图为自乌克兰的大幅涂鸦。

太空第一人尤里·加加林：载人航天的开端 今天：国际合作 随着东西方对抗的结束，竞赛越来越被合作所取代。这一切开始于1986年，前苏联也允许西方宇航员前往和平号空间站。如今，包括俄罗斯和美国，加拿大和日本等多国的宇航员共同在国际空间站ISS执行任务。

太空第一人尤里·加加林：载人航天的开端 明天：共同登月？ 在未来，国家之间的航天合作也一定会增加。未来的太空趋势会是怎样的？也许人类将再一次登上月球。多个国家共同合作的国际月球村也许有一天会成为国际空间站的下一代接班人。 作者: Fabian Schmidt



在全球太空竞赛中，俄罗斯目前处于落后状态，面临来自美国和中国的激烈竞争。在航天领域，北京展现出越来越大的雄心。

去年，随着马斯克的空间X公司将宇航员成功送入国际空间站，俄航天局遭受新打击--失去了前往空间站的垄断地位。

政治分析家卡拉切夫 (Konstantin Kalachev) 指出，太空拍片意在公关，也是为"分散"俄罗斯人对国家航天业所面临"问题"的注意力。

卡拉切夫对法新社说："此举是为激励俄罗斯人，展示我们有多棒。但我认为，俄罗斯人早已失去对航天业的兴趣。"

为美化形象并使收入多样化，今年早些时候，俄航天局宣布，将恢复太空旅游计划，将付费冒险者送至国际空间站。

中断10年后，今年12 月，俄罗斯将把两名日本游客--其中一人是亿万富翁前泽友作（Yusaku Maezawa）--送往国际空间站，并为业余太空旅行的里程碑一年画上句号。

上个月，成功实现人类首次纯普通人太空飞行，4名未经训练的旅客绕行地球轨道3天。

此前，今年７月，亿万富翁布兰森（Richard Branson）曾在由宇航员操控的飞船内经历失重状态数几分钟；数天后，亚马逊创始人贝索斯（Jeff Bezos）也有了类似经历。

饰演柯克船长（ Captain Kirk ）的夏特纳（William Shatner）

本月晚些时候，因在《星际迷航》（Star Trek）系列中饰演柯克船长（ Captain Kirk ）而出名的 90 岁男星夏特纳（William Shatner）将乘坐贝索斯的"蓝色起源"（ Blue Origin）航天器翱翔太空。

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