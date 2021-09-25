人类发展指数首次连续两年下降 中国排位微上升

（德国之声中文网）根据隶属联合国的国际最大无偿多边援助机构"开发计划署" （ UNDP ）周四（9月8日）发表的最新一期《人类发展指数》报告，2021年，每10个国家中有9个国家生活条件变得恶化。开发署负责人施泰纳（ Achim Steiner ）在介绍该报告时指出，全球指数连续第二年下降。他称，"我们必须向自己提出的尖锐问题是：我们不采取行动，原因何在？"

研究者对191个国家在医疗健康、教育制度以及生活水准等领域进行评分得出各国发展指数。 三十多年来，该指数第一次连续两年下降。根据最新排名，瑞士是世界上最发达国家，指数为0.962；挪威和冰岛几乎与之并列。德国为0.942，排名第9，与2015年相比降5位。

中国的发展指数为0.768，排第79，值得指出的是，中国在1990年时的指数只有0.484，每年的排名都在以1.5%的速度在进步，自2015年至2021年，中国的排位上升了19位。香港则表现亮眼，以0.952的指数排第4位。

在1990年首版中，美国名列榜首，本次得分0.921，落至第21位。 尼日尔、乍得和南苏丹在接受调查的191个国家中排名垫底。

施泰纳感叹道："我们生活在一个非常痛苦的时代，无论是大水、干旱、大火还是大流行瘟疫，世界从一个危机走向另一个危机，陷入抢救循环，不从根本上解决问题。" 他指出，统计学家们观察到，世界范围悲观情绪增加：七个人中有六个人称无安全感，三分之一的人说，无法信任他人。

施泰纳同时强调，由于新的计算机技术、科学或新型谷物，人类仍有可能取得进展，例如，在肯尼亚，经由提供大规模启动投资，现在，该国90%的电力需求来自可再生能源。 施泰纳表示，资助化石燃料的社会是在犯错。

"人类发展指数"汇集并计算联合国成员国国民的预期寿命、收入和受教育时间等数值，自1990年起每年公布。施泰纳指出，2021年这样的全面下降现象前所未见，即使在约10年前的国际金融危机高峰期，也只是约10%国家的指数下降。

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北半球高烧不退 中国欧洲皆遭殃 农业歉收 高温干旱还严重威胁到了农业生产。在中国，水利部已经启动了长江流域干旱防御Ⅳ级应急响应。在欧洲，干旱将严重降低今年的农作物收成。据德国农业部数据，近年来，由于夏季干旱，德国多个地区的农业收成比历年平均值低15%左右。

北半球高烧不退 中国欧洲皆遭殃 工业也受影响 高温干旱同样也会干扰工业运行。比如近期水位严重降低的莱茵河，货船不得不削减超过一半的载货量，否则就有搁浅的危险，这导致许多工厂的原材料供应、成品发货受阻，从而不得不减产。河流水位过低、水温过高，还导致煤电厂、燃气电厂、核电厂的冷却水供应紧张，不得不减小发电量。



（德新社）

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