人生忧患高考始？考生已忧就业难!

（德国之声中文网）6月7日，考生小梁在母亲的陪同下前往上海市中心的一处考场。面对这堪称一生中最重要的考试，她对德广联记者承认，她多少有点紧张。

小梁说，几天前，她还和父母一同去一座寺庙烧香祈福。她的母亲王女士说，希望菩萨能保佑女儿考试顺利。

对于中国的年轻人而言，高考也许只是人生艰难的开端。如今，仅仅在中学、大学取得学业上的成就，远远不足以过上理想的人生。根据中国国家统计局不久前发布的数据，全国青年失业率达到了创纪录的20.4%。这意味着有大量的大学毕业生找不到工作。

18岁的小梁虽然还没有迈入大学校园，但也留心到了这条新闻。她对德广联记者说，她确实有点担心未来，因为"大学文凭的含金量没有以往那么高了"。

在过去二十年间，中国高校一直在扩大招生规模，每年的大学毕业生数量也因此快速增长。如今的大学毕业生早已不再是所谓的"天之骄子"，只不过是千千万万普通人的一员。今年，全国有1160万高校毕业生涌向就业市场，这个数字同样创下了历史记录。

供需不匹配

美国威斯康辛大学的中国人口问题专家易富贤指出，中国的服务业无法为那么多的高校毕业生提供足够的就业岗位，工业部门也无法应对求职者中如此高的大学毕业生比例；这就造成了许多高校毕业生只能从事专业不对口的工作。易富贤对德广联表示，这是"对教育资源的巨大浪费"。

找不到对口工作的大学毕业生中，不少人都迫于生计送起了快递、送起了外卖。恒生银行中国首席经济学家王丹在接受德广联采访时指出，中国就业市场其实还是有足够的劳动力需求，但是供需不匹配问题比较突出。"这几年学财经的大学生太多，而更大的需求却在其他领域。此外制造业还需要专科毕业的技术工人。"

王丹举例说，中国如今亟需人工智能、工业设计等方面的人才，也需要能够操作数控机床的技术工人，但是整个制造业都难觅符合这些要求的劳动力。她建议中国应当借鉴德国的职业教育培训体系，让教育与产业需求紧密挂钩。

目前中国的职业教育学校、中专、大专与产业的结合并不紧密。

缓兵之计：攻读硕士

在上海市中心的静安寺，德广联记者在高考当天遇到了一位不愿透露姓名的高中毕业生。他没有参加高考，因为他认为自己"成绩太差、没什么机会"。他计划明年报考专科院校，今年则通过实习积累经验。"过渡期我会在咖啡馆打工，并寻找自我的定位。"他来静安寺则是为参加高考的朋友、同学们祈福。

16岁的高中生小张今天也来到了静安寺。尽管她还没有到参加高考的年纪，但也已经开始为将来担忧。她对德广联记者说，她计划在大学本科之后再攻读硕士研究生，因为担心"靠本科文凭会找不到工作"。

攻读硕士或者博士研究生，是当下许多中国大学生的选择。他们希望，等到研究生毕业时，中国就业市场能够提供更多的高端对口岗位。

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