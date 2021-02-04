人民法庭调查新疆罪行 英澳美批北京不透明

(德国之声中文网) 英国广播公司（BBC）3日一项调查详细描述了中国再教育营中维吾尔族妇女遭受酷刑和性暴力的惨痛经历。

根据法新社报导，英国「人民法庭」4日表示，将审查中国对维吾尔族暴行的指控。这个法庭由一位领导联合国起诉塞尔维亚前领导人斯米洛舍维奇 (Slobodan Milosevic)战争罪的英国律师尼斯 (Geoffrey Nice) 主持。

虽然该法庭没有国家的支持，但尼斯告诉记者，在20世纪，这种小组在追究罪犯责任方面发挥了重要作用，并指中国将阻止联合国的任何国际起诉。

人民法庭新疆审判是应世界维吾尔大会主席艾萨 (Dolkun Isa) 的要求召开。

法庭上，8名陪审员预计将听取30多名证人的证词，其中大部分是指控中国暴力的维吾尔族人，以及国际法专家的证词。

该小组将于5月和9月在伦敦举行两轮听证会，以达到在年底前公布对中国是否犯有种族灭绝罪和反人类罪的裁决。

组织者说，已经联系中国驻伦敦大使馆参加，但尚未收到任何答复。尼斯说:「我们希望能说服他们，为我们的调查提供信息是真正符合他们利益的。」

法新社报导，另一个由这位英国律师领导的法庭去年发现，中国继续摘取被处决囚犯的器官，包括维吾尔人和被禁止的法轮功成员的器官，但官方仍予以否认。

英澳美作出强烈回应

根据澳大利亚广播公司报导，澳大利亚外交大臣佩恩 (Marise Payne)和影子外交大臣黄英贤均发表声明，批评中国政府在新疆的行动。

发言人说：「这些最新的关于有系统地酷刑和虐待妇女的报导令人深感不安，并在对待维吾尔人和新疆其他宗教和少数民族方面提出了严重的问题。」

澳大利亚外交部也敦促中国允许包括联合国人权事务高级专员巴切莱特 (Michelle Bachelet)在内的国际观察员尽快至新疆进行有意义的调查。

黄英贤则说：「这些证据与中国国际人权义务背道而驰，与一个受人尊敬和负责任的国际大国的举止不符。」

英国外交国务大臣亚当斯 (Nigel Adams)说，BBC的报导揭示了「明显的邪恶行为」。

他告诉议会：「这些侵权行为的规模和严重性的证据影响深远，描绘了一幅真正令人震惊的画面。」

他也说：「英国政府致力于在新疆问题上采取强有力的行动。」但英国政府不像美国使用「种族灭绝」一词称乎新疆的人权侵害事件，因为他们认为，只有英国法院才能做出这种法律定义。

美国国务院发言人日前则说，这些令人震惊的暴行要有人负责，再次强调中国正对维吾尔人实施「种族灭绝」政策。

华盛顿表示会与盟友和合作伙伴共同发声，谴责并阻止暴行，并追究责任。

BBC根据目击者的证词进行了长时间的调查，报导了中国新疆警察和警卫对被拘留妇女进行系统性强奸、性虐待和酷刑的指控。

中国持续反击

4日的中国外交部例行记者会上，新疆成为热门话题。中国官媒提到，2月3日，中国驻日内瓦代表团和新疆维吾尔自治区政府共同举办「新疆是个好地方」视频宣介会。

这个举动在BBC的报导后特别引人关注。外交部发言人汪文斌说，有近20位大使在内的50多个国家驻日内瓦外交官、联合国人权高专办官员、人权理事会特别机制专家参加。

他还说：「俄罗斯、巴基斯坦等国大使发言，表示新疆各方面发展情况和普通人的幸福生活令人大开眼界，对日内瓦外交界全面准确了解新疆真实情况有很大帮助。」

当记者问到是否允许联合国官员立刻、不受阻碍地进入新疆开展有意义的调查，汪文斌强调，「欢迎包括新一届美国政府相关官员在内的外国各界人士，到新疆走一走、看一看」，也说「中方早已向联合国人权高专发出邀请，请她到新疆访问，双方正就此保持沟通」。

邹宗翰/杨威廉 (法新社等)

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