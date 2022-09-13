 人民幣是門好生意？推特大量接受中國當局投放廣告 | 科技环境 | DW | 14.09.2022

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科技环境

人民幣是門好生意？推特大量接受中國當局投放廣告

中國禁止其14億公民使用推特，但地方當局卻在推特大舉投放廣告，使中國成為推特在海外市場增長最快速的廣告大戶。路透社週二（9月13日）報導指出，美中關係日益緊張之際，中國難題正在推特內部引發矛盾。

路透社針對2020年至2022年期間公開的政府招標、預算文件和推廣推文等進行檢視，結果發現：中國全國各地的城市、省份，甚至區地方政府當局和中國共產黨宣傳辦公室，都湧入推特大舉購買廣告。

路透社針對2020年至2022年期間公開的政府招標、預算文件和推廣推文等進行檢視，結果發現：中國全國各地的城市、省份，甚至區地方政府當局和中國共產黨宣傳辦公室，都湧入推特大舉購買廣告。

（德國之聲中文網）中國對推特進行審查封鎖，禁止其14億公民使用該社交平台，然而根據路透社報導，中國地方當局近年卻在推特大舉購買、投放廣告，成為該平台在海外市場增長最快速的廣告客戶，也是美國以外的最大收入來源之一。

路透社針對2020年至2022年期間公開的政府招標、預算文件和推廣推文等進行檢視，結果發現：中國全國各地的城市、省份，甚至區地方政府當局和中國共產黨宣傳辦公室，都湧入推特大舉購買廣告。

這些廣告投放推文通常由地方政府外包給國家官媒，通過看似軟性的推文向國際受眾推介地方景點、文化和經濟成就等，並在取得豁免的情況下，規避了推特禁止國家媒體投放廣告的限制。

推特在2019年禁止投放政治和國家媒體廣告。該年8月，推特公告允許「來自（國家媒體）僅致力於娛樂、體育和旅遊內容的帳戶」廣告分拆，但這項豁免在今年3月遭到取消，推特目前實際上完全禁止國家媒體在該平台投放廣告。

路透社稱，儘管如此仍發現自3月以來，在推特上發布的數十個中國地方政府以及國家媒體的廣告。

推特表示，它正在改進自動檢測技術，以掌握違反平台政策的有關活動。中國官方則對於路透社的置評請求沒有作出回應。

此外，路透社對300多個代表地方政府的推特帳戶進行了檢視，發現截至報導發布前，只有不到十幾個帳戶被標記為國家附屬媒體。路透社審視的公開招標文件顯示，這些帳戶絕大部分都是外包給國家媒體的。

推特陷「中國難題」

路透社報導指，推特在美國的業務停滯不前，受到來自投資者的壓力，需要實現增長目標。4名消息人士透露，在美中關係日益緊張的之際，推特的中國業務也成為內部衝突來源——有一派人希望最大限度地利用機會推銷廣告給中國客戶，另一派則擔心與國家有關機構做生意可能引發爭議。

2名知情人士向路透社表示，推特的中國業務團隊積極爭取中國的地方政府，作為其全球戰略的一部分，好跟Alphabet的谷歌和Meta的臉書等科技巨頭爭奪廣告業務。

Peking Hua Chunying Außenministerium China PK

2021年2月，中國外交部發言人華春瑩在答覆外媒有關中國外交部使用推特、臉書帳號時，她也曾回應：「為什麼外國人可以使用中國的社交媒體平台，而中國人就不可以使用推特和臉書呢？

中國的遊戲、電子商務和科技公司也是推特的主要客戶。消息人士表示，推特向中國客戶銷售的海外廣告估計落在「每年數億美元」，其中大部分來自這些公司。這些知情人士以保密協議為由拒絕透露身份。

據路透社，推特拒絕對此發表評論。一名發言人表示，該公司從未隱瞞與中國商業實體做生意的事實。

對此，日前指控中國利用推特竊取用戶數據的「吹哨人」、推特前資安長扎特科（Peiter Zatko），週二（13日）在美國參議院司法委員會舉行聽證會時，也提到路透社該則報導的有關內容。

扎特科稱，「推特高管知道接受中國的錢有可能危及中國的用戶」，但「推特目前過於依賴收入來源，除了試圖增加收入外，無法做其他事情」。這位推特前高管在聽證會上還說，推特員工對此一直「感到不安」。儘管推特在中國被禁，但該平台仍接受與中國政府有關的組織提供的資金，導致了「內部難題」。

此外，扎特科也提及美國聯邦調查局（FBI）如何告知推特，該平台內部至少有一名中國特工臥底推特。他在聽證會上指控，該名特工來自中國國家安全部，即中國的主要間諜機構。推特否認了扎特科的指控；德國之聲無法獨立核實這些說法 。

只許「州官」用推特？

推特在全球有超過2億的每日活躍用戶（monetizable daily active），深具影響力，但在中國遭到長期審查封鎖。儘管如此，仍有許多中國網民「翻牆」使用推特。此外，中國部分駐外部門，以及央視、《環球時報》等官媒也都有使用推特。

今年7月美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）傳將訪台時，中國官媒《環球時報》前總編胡錫進在推特以英文發文稱，「如果美國戰鬥機護送佩洛西的飛機進入台灣，那就是入侵。解放軍有權強行驅散佩洛西的專機和美軍戰機，包括鳴槍示警和進行阻撓戰術移動。如果無效，則將其擊落」，結果該文遭推特封鎖。胡錫進再發文指自己遭推特「封號」後，不少網民質疑：「你怎麼上推特的？」

2021年2月，中國外交部發言人華春瑩在答覆外媒有關中國外交部使用推特、臉書帳號時，她也曾回應：「為什麼外國人可以使用中國的社交媒體平台，而中國人就不可以使用推特和臉書呢？這只是增加一種同外國民眾分享資訊、溝通交流的管道而已。」部分中國網民當時紛紛自嘲：「問得好！」、「今天才知道原來是外國人不讓我們用」。

（路透社等）

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