为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。
人民币，中华人民共和国法定货币。
人民币尚属于非自由兑换的货币，其汇率由央行中国人民银行决定，仅作为调控进出口贸易和改善国际收支平衡的政策手段。美国、欧盟等指责北京认为压低人民币价值，以求获得出口方面的优势。人民币汇率问题也是中美、中欧贸易之中长期存在的争议问题。鉴于美国经济持续萎靡不振，北京愈加希望人民币能够国际化，与美元脱钩，打造新的主导货币地位。
中国领导人习近平周五在利雅得出席了两场峰会并与海湾国家多名领导人会晤。峰会达成的利雅得宣言提到台湾及香港问题时称，阿拉伯国家恪守一中原则，支持中国维护主权和领土完整。
《华尔街日报》引述知情人士的消息称，中国国家主席习近平计划年底前访问沙特阿拉伯。此前已有消息报道称，沙特考虑改用人民币为出售给中国的石油计价，而此举将削弱美元在全球石油市场的主导地位，并标志着沙特这个全球第一大原油出口国再次向亚洲靠拢。
尽管中国主要国有银行已经试图稳定市场，人民币兑美元周五仍跌至2008年全球金融危机以来的最低水平。
英国政府通讯总监11日将在演说中警告，中国正利用其金融与科学力量尝试操纵科技，此举将严重威胁全球安全。他将称，西方国家如何应对会决定世界的未来。
最近几周，随着投资者在经济衰退的忧虑中逃到安全港，美元一直在上涨。人民币、欧元和英镑都受到打击，而美元的升值可能会产生更深远的影响。
消息人士称，中国央行将重启逆周期因子用来稳定汇率。本周三人民币兑美元已经跌至14年以来的新低点。此前中国央行曾下调金融机构外汇存款准备金率，但人民币汇率并未出现明显反弹。
为降低西方制裁带来的限制与影响，俄罗斯议员26日表示，该国预计明年初推出数字卢布，并计画与中国用该货币相互结算。该议员称，若其他国家开始使用该货币，将可有效结束美国金融霸权。
澳门宣布向内地游客开放自费接种mRNA新冠疫苗，每针约合850元人民币。与此同时，中国多地疫情形势再趋严峻，深圳、成都等多个城市收紧管控引发专家对中国经济再受影响的担忧。
曾经轰动一时的金融集团“明天系”掌门人肖建华一案在上海不公开审理后判决。肖建华被控非法吸金超过三千亿元人民币，被判刑13年。
中国网信办今天宣布了对网约车公司「滴滴出行」的裁决：罚款80.26亿人民币，此外还对滴滴董事长、总裁各处100万人民币罚款。分析认为，处罚落地标志滴滴度过了一个难关。
境外机构在中国的债券交易数据悄悄消失，内部人士认为，这和人民币大幅贬值以及大量资本外流有关。
据路透社报道，台湾国安局长陈明通表示，乌克兰战争以及俄罗斯被排除在国际货币体系之外，可能成为中国提升人民币地位以挑战美元的一个机会。
这个中东国家正向中国示好。这有可能大损它和美国之间的长期良好关系。裂隙有多大？
俄乌危机如何能解？《世界报》发表的一篇评论认为，一个方案是寄希望于中国和中国国家主席习近平。《商报》则注意到，美国对俄制裁会影响到以美元进行交易的业务，与此同时，人民币在国际贸易中的重要性会大大提升。
香港疫情爆发对内地“清零”政策构成威胁，珠海、惠州以及台山等城市发布最高50万元人民币的悬赏通告，征集关于偷渡者的线索。
中国爱国主旋律电影《长津湖》的续作《长津湖之水门桥》在新春放映，三天内票房已破人民币13.47亿元，相比之下，西方好莱坞电影似乎在中国失去了讨论热度。中国观众已经对好莱坞电影不感兴趣了吗？
© 2022 德国之声 |
数据保护 |
无障碍声明 |
责任声明 |
联系方式