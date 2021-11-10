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人民币，中华人民共和国法定货币。
人民币尚属于非自由兑换的货币，其汇率由央行中国人民银行决定，仅作为调控进出口贸易和改善国际收支平衡的政策手段。美国、欧盟等指责北京认为压低人民币价值，以求获得出口方面的优势。人民币汇率问题也是中美、中欧贸易之中长期存在的争议问题。鉴于美国经济持续萎靡不振，北京愈加希望人民币能够国际化，与美元脱钩，打造新的主导货币地位。
欧盟一家法院驳回了谷歌对欧盟24.2亿欧元（约179亿人民币）反垄断裁决的上诉。该处罚是三项反垄断处罚中的第一项。
胡润研究院今天对外发布《2021年胡润百富榜》。农夫山泉股份有限公司董事长钟睒睒以3900亿元人民币首次成为中国首富。去年的首富马云以2550亿元位居第五。恒大主席许家印则从去年的第五跌至今年的第70位。
反映朝鲜战争历史上重要战役的中国国产电影《长津湖》在“国庆黄金档”风头正劲，据称上映4天票房就突破18亿元人民币。与此同时，质疑电影制作水平和历史还原度的影评被删除，相关公众号被封禁，也引发人们对于“主旋律”作品是否不容许批评的讨论。
美国国务卿布林肯8日抵达德国，与盟国讨论阿富汗问题，目前共识为塔利班成立的过渡政府并未给出乐观信号，至於中国将向阿富汗紧急提供价值2亿元人民币的物资援助。
近年来多次被中国政府打压的秋雨教会，22日传出有十多名信徒在私人聚会时，遭警察破门而入带到派出所。有两名信徒後来被判14天的行政拘留，其中一人被判罚金1000元人民币。
中国对腾讯音乐「反垄断」调查终於告一段落。腾讯遭责令解除网络音乐独家版权，并罚50万人民币。独家版权正式成为历史後，将如何改变中国串流音乐产业？
河南水利厅强调，降雨量「超5000年一遇」才引发致命洪灾。而当地政府5年前宣布要用超过500亿人民币打造「会呼吸的海绵城市」这次也备受检视。德国之声请两位当地律师现身说法。
美国决定重新调查新冠病毒始于武汉实验室泄露的可能性后，德国《商报》认为，中国该是时候配合溯源调查，真正向国际专家敞开大门。《新苏黎世报》指出，中国开发数字人民币锁定的目标远超中国疆界。
在中国宣布实施更严格监管后，比特币等加密货币价格应声暴跌。比特币专家指出，中国政府对比特币一直采取模棱两可的立场，一方面警告其危险性，同时出于战略考量又继续允许人民 “挖矿”。
中国最新发布的第七次人口普查数据，引发了各界对生育率快速下滑的高度担忧。北京大学人口经济学家梁建章建议尽快出台生育激励措施：每生一个孩子，夫妇即应获奖励100万元人民币。
美国政府实施的制裁继续影响华为业务。今年一季度，华为实现销售收入1522亿元人民币，同比下降16.5%；净利润率11.1%，同比增长3.8个百分点。
备受关注的阿里巴巴集团垄断案有了处理结果。中国市场监管总局表示，因违反《反垄断法》，对这家互联网巨头罚款182.28亿元人民币。阿里巴巴回应表示诚恳接受，坚决服从。专家分析，财力雄厚的阿里巴巴集团能够承受这笔巨款罚单。
美元目前在世界上仍是主要货币。不过，最晚到了特朗普执政时期人们不禁产生了疑问，美元的储备货币地位还能持续多久？哪一种货币有可能将美元从宝座上拉下来？
中国公布的年度预算草案显示，中国国防预算大约为1.35万亿元人民币，同比增长6.8%，增幅略微高于去年。长年关注中国军事问题的德国黑森州和平与冲突研究所专家艾沛思指出，中国军费目前远低于美国，但是中国军事威胁依然现实存在。
海航集团１月２９日发布声明称，当日收到海南省高级法院发出的相关债权人申请法院对海航集团破产重整的通知书。截至2019年6月末，海航集团总负债约为７０００亿元人民币。
美国和欧洲一轮轮实施封锁之际，新冠疫情在中国得到了控制。北京提出了“东方在崛起，西方在衰落”的说法。《法兰克福汇报》一篇文章分析了北京如此展现自信的背后原因。中国扩大了数字人民币测试范围，北京认为它可能取代美元，成为未来的世界货币，这引起奥地利《标准报》的注意。
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