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人民币

人民币，中华人民共和国法定货币。

人民币尚属于非自由兑换的货币，其汇率由央行中国人民银行决定，仅作为调控进出口贸易和改善国际收支平衡的政策手段。美国、欧盟等指责北京认为压低人民币价值，以求获得出口方面的优势。人民币汇率问题也是中美、中欧贸易之中长期存在的争议问题。鉴于美国经济持续萎靡不振，北京愈加希望人民币能够国际化，与美元脱钩，打造新的主导货币地位。

NEW YORK, NEW YORK - OCTOBER 20: Google's offices stand in downtown Manhattan on October 20, 2020 in New York City. Accusing the company of using anticompetitive tactics to illegally monopolize the online search and search advertising markets, the Justice Department and 11 states Tuesday filed an antitrust case against Google. (Photo by Spencer Platt/Getty Images)

欧盟法院维持对谷歌24亿欧元反垄断罚款 10.11.2021

欧盟一家法院驳回了谷歌对欧盟24.2亿欧元（约179亿人民币）反垄断裁决的上诉。该处罚是三项反垄断处罚中的第一项。
Xu Jiayin (Hui Ka Yan), Chairman of Evergrande Group, attends an event one day after the 120th anniversary of his Alma Mater Wuhan University of Science and Technology in Wuhan city, central China's Hubei province, 27 October 2018. Xu Jiayin (Hui Ka Yan), Chairman of Evergrande Group, showed up at an event in Wuhan University of Science and Technology in Hubei province on Saturday (27 October 2018). October 26 marked the 120th anniversary of Wuhan University of Science and Technology. Xu Jiayin donated one hundred million yuan to his Alma Mater.

2021年胡润百富榜发布 许家印身家跌至70位 27.10.2021

胡润研究院今天对外发布《2021年胡润百富榜》。农夫山泉股份有限公司董事长钟睒睒以3900亿元人民币首次成为中国首富。去年的首富马云以2550亿元位居第五。恒大主席许家印则从去年的第五跌至今年的第70位。
(210920) -- BEIJING, Sept. 20, 2021 (Xinhua) -- Cast members of the film the Battle at Lake Changjin pose for a group photo on the red carpet for the 11th Beijing International Film Festival in Beijing, capital of China, Sept. 20, 2021. (Xinhua/Chen Zhonghao)

《长津湖》:“票房口碑双丰收”的背后 04.10.2021

反映朝鲜战争历史上重要战役的中国国产电影《长津湖》在“国庆黄金档”风头正劲，据称上映4天票房就突破18亿元人民币。与此同时，质疑电影制作水平和历史还原度的影评被删除，相关公众号被封禁，也引发人们对于“主旋律”作品是否不容许批评的讨论。
Taliban fighters take control of Afghan presidential palace after the Afghan President Ashraf Ghani fled the country, in Kabul, Afghanistan, Sunday, Aug. 15, 2021. (AP Photo/Zabi Karimi)

塔利班：黑名单和通缉犯都入阁 中西反应大不同 09.09.2021

美国国务卿布林肯8日抵达德国，与盟国讨论阿富汗问题，目前共识为塔利班成立的过渡政府并未给出乐观信号，至於中国将向阿富汗紧急提供价值2亿元人民币的物资援助。
A man stands in front of Christmas decorations at Xishiku Cathedral, a government-sanctioned Catholic church, on Christmas Eve in Beijing, China December 24, 2019. REUTERS/Florence Lo

成都秋雨教会再遭打压 十多名信徒遭传唤 25.08.2021

近年来多次被中国政府打压的秋雨教会，22日传出有十多名信徒在私人聚会时，遭警察破门而入带到派出所。有两名信徒後来被判14天的行政拘留，其中一人被判罚金1000元人民币。
This photo taken on May 26, 2021 shows people walking past the Tencent headquarters in the southern Chinese city of Shenzhen, in Guangdong province. (Photo by NOEL CELIS / AFP)

中国腾讯音乐告别独家版权 遭罚50万人民币 26.07.2021

中国对腾讯音乐「反垄断」调查终於告一段落。腾讯遭责令解除网络音乐独家版权，并罚50万人民币。独家版权正式成为历史後，将如何改变中国串流音乐产业？
20.07.2021 TOPSHOT - This photo taken on July 20, 2021 shows people wading through flood waters along a street following heavy rains in Zhengzhou in China's central Henan province. - - China OUT (Photo by STR / AFP) / China OUT (Photo by STR/AFP via Getty Images)

「海绵城市」失效? 郑州防灾应变能力受质疑 22.07.2021

河南水利厅强调，降雨量「超5000年一遇」才引发致命洪灾。而当地政府5年前宣布要用超过500亿人民币打造「会呼吸的海绵城市」这次也备受检视。德国之声请两位当地律师现身说法。
03.02.2021 A security person moves journalists away from the Wuhan Institute of Virology after a World Health Organization team arrived for a field visit in Wuhan in China's Hubei province on Wednesday, Feb. 3, 2021. The WHO team is investigating the origins of the coronavirus pandemic has visited two disease control centers in the province. (AP Photo/Ng Han Guan)

德语媒体：中国掩盖疫情根源 27.05.2021

美国决定重新调查新冠病毒始于武汉实验室泄露的可能性后，德国《商报》认为，中国该是时候配合溯源调查，真正向国际专家敞开大门。《新苏黎世报》指出，中国开发数字人民币锁定的目标远超中国疆界。
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比特币有多依赖中国？ 21.05.2021

在中国宣布实施更严格监管后，比特币等加密货币价格应声暴跌。比特币专家指出，中国政府对比特币一直采取模棱两可的立场，一方面警告其危险性，同时出于战略考量又继续允许人民 “挖矿”。
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不愿生娃怎么办？北大教授出奇招 12.05.2021

中国最新发布的第七次人口普查数据，引发了各界对生育率快速下滑的高度担忧。北京大学人口经济学家梁建章建议尽快出台生育激励措施：每生一个孩子，夫妇即应获奖励100万元人民币。
Weltmacht Huawei 10898 © Lagardere

华为第一季度的销售收入同比下降16.5% 28.04.2021

美国政府实施的制裁继续影响华为业务。今年一季度，华为实现销售收入1522亿元人民币，同比下降16.5%；净利润率11.1%，同比增长3.8个百分点。
BEIJING, CHINA - DECEMBER 24, 2020 - The Alibaba logo is seen in front of Alibaba's Wangjing office in Chaoyang district, Beijing, China, Dec. 24, 2020. Alibaba's Beijing headquarters is expected to achieve a structural cap in August.

天价罚单来了！阿里巴巴被罚182亿元 10.04.2021

备受关注的阿里巴巴集团垄断案有了处理结果。中国市场监管总局表示，因违反《反垄断法》，对这家互联网巨头罚款182.28亿元人民币。阿里巴巴回应表示诚恳接受，坚决服从。专家分析，财力雄厚的阿里巴巴集团能够承受这笔巨款罚单。
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美元、欧元、人民币——争夺国际储备货币地位的赛跑 20.03.2021

美元目前在世界上仍是主要货币。不过，最晚到了特朗普执政时期人们不禁产生了疑问，美元的储备货币地位还能持续多久？哪一种货币有可能将美元从宝座上拉下来？
ARCHIV - Militärparade zum 60. Jahrestag der Gründung der Volksrepublik China (Archivfoto vom 01.10.2009). China plant eine große Militärparade zum 70. Jahrestag des Ende des Zweiten Welkriegs in Asien. EPA/ADRIAN BRADSHAW +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

专访：中国军费高不高 关键看和谁比 05.03.2021

中国公布的年度预算草案显示，中国国防预算大约为1.35万亿元人民币，同比增长6.8%，增幅略微高于去年。长年关注中国军事问题的德国黑森州和平与冲突研究所专家艾沛思指出，中国军费目前远低于美国，但是中国军事威胁依然现实存在。
--FILE--View of Marriott Hotel at a building of HNA Group in Beijing, China, 17 November 2014. Chinese conglomerate HNA Group Co is leading a deal to acquire Manhattan's 245 Park Avenue for $2.21 billion, one of the highest prices ever paid for a New York skyscraper, two people with knowledge of the negotiations said. HNA may be involved with at least one partner on the purchase, said the people, who asked not to be named. The 158,000-square-meter office tower, with tenants including JPMorgan Chase & Co, is being sold by Brookfield Property Partners LP and its 49 percent partner in the property£­the New York State Teachers' Retirement System. The deal, should it be completed, would bring Chinese ownership to the heart of midtown Manhattan's financial core: the towers located just north of Grand Central Terminal along Park Avenue. JPMorgan's principal executive office is at 270 Park, diagonally across East 47th Street from 245 Park. |

海航将“破产重整”继续保持民营？ 30.01.2021

海航集团１月２９日发布声明称，当日收到海南省高级法院发出的相关债权人申请法院对海航集团破产重整的通知书。截至2019年6月末，海航集团总负债约为７０００亿元人民币。
People celebrate a birthday at a street restaurant at night, almost a year after the global outbreak of the coronavirus disease (COVID-19) in Wuhan, Hubei province, China, December 11, 2020. REUTERS/Aly Song SEARCH WUHAN NIGHTLIFE FOR THIS STORY. SEARCH WIDER IMAGE FOR ALL STORIES

德语媒体：中国自信满满为哪般？ 18.12.2020

美国和欧洲一轮轮实施封锁之际，新冠疫情在中国得到了控制。北京提出了“东方在崛起，西方在衰落”的说法。《法兰克福汇报》一篇文章分析了北京如此展现自信的背后原因。中国扩大了数字人民币测试范围，北京认为它可能取代美元，成为未来的世界货币，这引起奥地利《标准报》的注意。
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