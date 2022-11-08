人民币，中华人民共和国法定货币。

人民币尚属于非自由兑换的货币，其汇率由央行中国人民银行决定，仅作为调控进出口贸易和改善国际收支平衡的政策手段。美国、欧盟等指责北京认为压低人民币价值，以求获得出口方面的优势。人民币汇率问题也是中美、中欧贸易之中长期存在的争议问题。鉴于美国经济持续萎靡不振，北京愈加希望人民币能够国际化，与美元脱钩，打造新的主导货币地位。