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人民币，中华人民共和国法定货币。
人民币尚属于非自由兑换的货币，其汇率由央行中国人民银行决定，仅作为调控进出口贸易和改善国际收支平衡的政策手段。美国、欧盟等指责北京认为压低人民币价值，以求获得出口方面的优势。人民币汇率问题也是中美、中欧贸易之中长期存在的争议问题。鉴于美国经济持续萎靡不振，北京愈加希望人民币能够国际化，与美元脱钩，打造新的主导货币地位。
《华尔街日报》引述知情人士的消息称，中国国家主席习近平计划年底前访问沙特阿拉伯。此前已有消息报道称，沙特考虑改用人民币为出售给中国的石油计价，而此举将削弱美元在全球石油市场的主导地位，并标志着沙特这个全球第一大原油出口国再次向亚洲靠拢。
尽管中国主要国有银行已经试图稳定市场，人民币兑美元周五仍跌至2008年全球金融危机以来的最低水平。
英国政府通讯总监11日将在演说中警告，中国正利用其金融与科学力量尝试操纵科技，此举将严重威胁全球安全。他将称，西方国家如何应对会决定世界的未来。
最近几周，随着投资者在经济衰退的忧虑中逃到安全港，美元一直在上涨。人民币、欧元和英镑都受到打击，而美元的升值可能会产生更深远的影响。
消息人士称，中国央行将重启逆周期因子用来稳定汇率。本周三人民币兑美元已经跌至14年以来的新低点。此前中国央行曾下调金融机构外汇存款准备金率，但人民币汇率并未出现明显反弹。
为降低西方制裁带来的限制与影响，俄罗斯议员26日表示，该国预计明年初推出数字卢布，并计画与中国用该货币相互结算。该议员称，若其他国家开始使用该货币，将可有效结束美国金融霸权。
澳门宣布向内地游客开放自费接种mRNA新冠疫苗，每针约合850元人民币。与此同时，中国多地疫情形势再趋严峻，深圳、成都等多个城市收紧管控引发专家对中国经济再受影响的担忧。
曾经轰动一时的金融集团“明天系”掌门人肖建华一案在上海不公开审理后判决。肖建华被控非法吸金超过三千亿元人民币，被判刑13年。
中国网信办今天宣布了对网约车公司「滴滴出行」的裁决：罚款80.26亿人民币，此外还对滴滴董事长、总裁各处100万人民币罚款。分析认为，处罚落地标志滴滴度过了一个难关。
境外机构在中国的债券交易数据悄悄消失，内部人士认为，这和人民币大幅贬值以及大量资本外流有关。
据路透社报道，台湾国安局长陈明通表示，乌克兰战争以及俄罗斯被排除在国际货币体系之外，可能成为中国提升人民币地位以挑战美元的一个机会。
这个中东国家正向中国示好。这有可能大损它和美国之间的长期良好关系。裂隙有多大？
俄乌危机如何能解？《世界报》发表的一篇评论认为，一个方案是寄希望于中国和中国国家主席习近平。《商报》则注意到，美国对俄制裁会影响到以美元进行交易的业务，与此同时，人民币在国际贸易中的重要性会大大提升。
香港疫情爆发对内地“清零”政策构成威胁，珠海、惠州以及台山等城市发布最高50万元人民币的悬赏通告，征集关于偷渡者的线索。
中国爱国主旋律电影《长津湖》的续作《长津湖之水门桥》在新春放映，三天内票房已破人民币13.47亿元，相比之下，西方好莱坞电影似乎在中国失去了讨论热度。中国观众已经对好莱坞电影不感兴趣了吗？
德国记者Fabian Kretschmer在北京观察到，近期中国政府似乎加快了推广数字人民币的脚步。未来，这一数字货币在消费领域的应用可能大增，这或许也会在地缘政治上带来长期影响。
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