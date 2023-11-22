阿根廷走上人民币支付之路

面对美元短缺，阿根廷找到了一种支付进口商品的替代方式：与中国达成协议，以这个亚洲巨人的货币支付科技行业的设备。如此，阿根廷避免了组件短缺对其生产工业的影响。这使中国在拉丁美洲的影响力进一步扩大。