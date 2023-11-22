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人民币，中华人民共和国法定货币。
人民币尚属于非自由兑换的货币，其汇率由央行中国人民银行决定，仅作为调控进出口贸易和改善国际收支平衡的政策手段。美国、欧盟等指责北京认为压低人民币价值，以求获得出口方面的优势。人民币汇率问题也是中美、中欧贸易之中长期存在的争议问题。鉴于美国经济持续萎靡不振，北京愈加希望人民币能够国际化，与美元脱钩，打造新的主导货币地位。
中国2023年的经济增速预计将达到政府设定的5%左右的目标。据路透社报道，中国政府的经济顾问呼吁明年也保持稳定的增长目标。鉴于中国的政治环境导致以市场为导向的改革几乎无法出现，他们寄希望于政府加大财政政策支持力度、出台刺激措施。
美国财政部数据显示，中国持有的美国国债近期已降至14年来的最低水平。不过，有研究认为，北京并没有失去对美国债券市场的兴趣。
去年2月的乌克兰战争开始后，西方国家对俄罗斯实施制裁并敦促本国银行退出俄罗斯。据英国《金融时报》报道，中国大银行显然在填补西方国家银行限制在俄业务所造成的缺口。
曾几何时，中国经济的迅猛腾飞曾令一些西方人对专制政权的超高效率羡慕不已。然而现如今，中国经济又突然开始在多个层面陷入困境，西方是否能从中可以得到一些教训呢？
在竞争对手恒大爆发债务危机两年后，碧桂园的巨额债务引发了投资人对其破产的担忧，该公司已预告今年上半年亏损金额超过人民币450亿元，碧桂园有可能成为第二个恒大吗？
中国一直在强调世界货币体系多元化和人民币国际化。乌克兰的战争，似乎大大提升了人民币的地位。这一切是否预示着美国领导的现行国际秩序，特别是经济秩序和金融体系将遭受巨大的挑战？
中国人民银行宣布由现任副行长潘功胜接任党委书记，外界认为这是中国当局为了挽救低迷经济的一步。专家也指出，具有国际经验的潘功胜能够带领央行度过难关。
中国与阿拉伯在“中阿合作论坛”召开首日签署了100亿美元投资协议，涵盖採礦、技術和可再生能源等领域。华盛顿对于北京与美国最紧密的中东盟国的关系不断加深感到不安。
以人民币结算的首批俄罗斯原油已经运抵巴基斯坦。对于面临国际收支危机的伊斯兰堡政府来说，以折扣价采购俄原油，并用人民币结算，给其带来了喘息机会。
《金融时报》披露，金砖国家的“新开发银行”正与沙特阿拉伯就加入成为第九个成员国展开谈判。分析人士指出，此举将强化与全球第二大产油国之间的联系，并且在创始成员国俄罗斯遭受西方制裁时增加金砖国家的融资选择。
面对美元短缺，阿根廷找到了一种支付进口商品的替代方式：与中国达成协议，以这个亚洲巨人的货币支付科技行业的设备。如此，阿根廷避免了组件短缺对其生产工业的影响。这使中国在拉丁美洲的影响力进一步扩大。
伊拉克禁止了美元交易，而沙特阿拉伯和阿联酋则计划放弃以美元进行石油出口结算，与此同时有关建立一个全新货币来绕开美元的计划也在酝酿之中。为什么中东地区会出现“去美元化”的趋势？这要先从乌克兰战争说起。
由于制裁切断了俄罗斯主要银行与西方大部分支付系统的联系，印度怎样支付从俄罗斯进口原油的方式成为一项挑战。人民币可能成为一种解决方案吗？
中國政府近期推動人民幣國際結算，並呼籲各國拋棄美元，目前也取得敘利亞的支持。但人民幣真的能走出去嗎？專家怎麼說？
巴西政府周三宣布，巴西与中国达成协议，今后将不再使用美元作为中间货币，而是使用本币进行贸易结算。中国是巴西最大的贸易伙伴国。
3月26日和27日，沙特石油巨头沙特阿美接连宣布两项在中国的大型投资计划。3月28日，中国国家主席习近平同沙特王储兼首相穆罕默德通电话。
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