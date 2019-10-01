人民币跌 全世界赢？

（德国之声中文网）德国经济研究所ifo做出的一项调查研究发现，人民币贬值10个百分点，德国就会获益4.13亿欧元。如果人民币贬值20%，德国每年的获益更可以增至4.99亿欧元。ifo研究所根据对贸易模式的计算得出上述结论。自2018年春天以来，人民币兑美元已经贬值约13%。

ifo经济研究所研究院布拉姆尔（Martin Braml）在接受德国之声采访时表示，货币贬值会带来出口增加和进口萎缩。这也就意味着中国商品变得更便宜，而德国商品对中国消费者来说变得更贵。

他说："我们估算了贸易战当中货币贬值的影响究竟有多大。按照我们的模型，我们假定中国会增加贸易平衡。从短期看，中国会受益，因为货币贬值会刺激生产。"

对美国也有利？

中国通过人民币贬值在对美贸易中保持其竞争力。但是和美中间的关税不同，汇率变化会以同一方式影响到包括德国、法国、美国在内的所有贸易伙伴。

布拉姆尔补充说："所以（货币贬值）是为了回应美国的惩罚性关税，为了保持在美国市场上的份额而采取的昂贵的尝试和努力。"他强调，人民币贬值对德国也产生一定影响。

人民币贬值10%可以为欧盟经济（德国除外）增加19.4亿欧元的收益，贬值幅度提升至20%欧盟收益更可增至28.2亿。世界其它地区经济（美国除外）也可以相应获得56.8亿和65.1亿的收益。

人民币走弱甚至对美国也有益。共同参与这项研究的另一位经济学者施泰尼格（Marina Steininger）说，美中贸易战给美国经济带来的损失会通过人民币的贬值而减少。她说："如果人民币贬值15%，美国经济损失只有3.97亿欧元；而如果人民币贬值20%，美国经济甚至可以不赔反赚，得到4.76亿欧元的收益。"

但这对中国经济来说就产生了一种福利静损失（welfare loss），相较于人民币贬值前，现在为了获得同等数额的商品进口，中国需要生产且出口更多商品。

布拉姆尔说，贸易战再加上人民币贬值10%，中国经济损失会达到292.7亿欧元，贬值20%，损失更会增至337.9亿欧元。

拿汇率当武器

今年8月，人民币汇率跌至十来年最低点。特朗普指责中国是汇率操纵国。当时中国央行通过此举回应特朗普政府宣布进一步对中国总价值3000亿美元的商品加征10%的惩罚性关税。

此前北京方面已经停止让人民币跌到7这个标志性关口。人民币不是自由兑换的货币，中国官方限制人民币兑美元的汇率。中国央行也不是一个独立的机构，因为在动作较大的时候也会招致干涉汇率的指责。

人民币贬值对于中国之外世界各国的消费者来说是一件好事，但是人民币贬值也会造成中国进口商品的价格更高，通货膨胀加剧，经济增速放缓所带来的压力也变得更大，另外投资者们最终可能也会放弃持有人民币而转而投资其它资产。