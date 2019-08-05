人民币跌破7美元 新关税引货币战?

(德国之声中文网) 中国人民币周一(8月5日)跌至7美元以下。贸易战一年多至今，市场一直将「保7」视为红线。

澳洲国民银行（National Australia Bank）外汇策略负责人阿特里尔（Ray Attrill）强调「现在一切都在抛售」。他认为除非有行动来捍卫人民币的疲软，否则这个状况会持续下去。他说:「我们不太可能在短期内看到任何能够有意义地解决贸易争端的方案」。

美国总统特朗普威胁要加征关税后，人民币在早盘交易中一度走弱至7.0177。美国官员贸易战以来就不断抱怨，人民币疲软使得中国的出口成本过低，对外国竞争对手形成伤害，又让北京的贸易顺差膨胀。

中国央行每天早上会设定人民币汇率，并允许其在当天兑美元汇率维持在2％的波动区间。为了抑制价格波动，央行可以买入或卖出货币，或者命令中国商业银行这么做。

中国领导人曾承诺过要避免用「竞争性贬值」促进出口。也就是说，中国承诺不再用压低汇率的方式来降低商品售价而获取市场竞争力。然而与此同时，当监管者试图让国家控制的汇率能够配合市场波动时，当前的外部力量又正好驱策着汇率贬值。

人民币自2月份触及6.6862美元的高点后，已下跌4％。这的确有助于出口商应对目前美国高达25％的关税。

5月份美国财政部并未将中国列为汇率操纵国，只表示要密切关注北京的做法。美国财政部也敦促北京「采取必要措施，避免货币持续疲软」。

亚股也重跌

亚洲股市周一跌至近来新低点。日本日经指数下跌2.4％ ，至6月初以来的最低点。这是自3月份以来最大当日跌幅。澳大利亚股市则连续第4个交易日下挫约1.4％。

韩国KOSPI指数下挫2.2％，至2016年12月以来的最低点。摩根士丹利资本国际（MSCI）在日本以外的亚太股市指数下跌2.1％，至1月底以来的最低水平。

在中国，蓝筹股指数下跌0.8％，而陷入困境的香港，股市则触及7个月最低点。贸易战升级的恐惧迅速蔓延全球。标普500和富时期货的E-Mini期货均下跌超过1％。

夏立民/罗法 (美联社、路透社)