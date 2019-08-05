 人民币跌破7美元 新关税引货币战? | 经济纵横 | DW | 05.08.2019

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经济纵横

人民币跌破7美元 新关税引货币战?

人民币持续疲软是美国抱怨中国的「七大罪」之一，认为北京试图操纵货币减轻关税的影响。现在美方威胁要加关税，人民币又再跌，双方还谈得下去吗?

Chinesische Investitionen (picture-alliance/dpa/K.-J. Hildenbrand)

人民币贬值也可能造成资本出走，破坏支持经济增长的措施，也会增加借贷成本。

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去年，特朗普指责中国操纵汇率来获得贸易优势，但是美国财政部发布的最新报告认为中国尚不符合汇率操纵国的标准。但是美国并未因此完全信任中国的经济政策，仍然保持警惕的密切关注中国的动向。 (29.05.2019)

在周日的新闻发布会上，中国央行行长易纲强调，中美双方都不能将汇率用于竞争性目的。他同时也透露，在汇率议题上，贸易争端中的中美双方已经在许多“关键和重要问题”上达成了共识。 (10.03.2019)

中美贸易代表周二在华府开启新一轮的贸易谈判，美国总统特朗普同日再次重申延长停战协议的可能性。 然而，人民币的币值的议题可能成为谈判的一个变量。 (20.02.2019)

(德国之声中文网) 中国人民币周一(8月5日)跌至7美元以下。贸易战一年多至今，市场一直将「保7」视为红线。

澳洲国民银行（National Australia Bank）外汇策略负责人阿特里尔（Ray Attrill）强调「现在一切都在抛售」。他认为除非有行动来捍卫人民币的疲软，否则这个状况会持续下去。他说:「我们不太可能在短期内看到任何能够有意义地解决贸易争端的方案」。

美国总统特朗普威胁要加征关税后，人民币在早盘交易中一度走弱至7.0177。美国官员贸易战以来就不断抱怨，人民币疲软使得中国的出口成本过低，对外国竞争对手形成伤害，又让北京的贸易顺差膨胀。

中国央行每天早上会设定人民币汇率，并允许其在当天兑美元汇率维持在2％的波动区间。为了抑制价格波动，央行可以买入或卖出货币，或者命令中国商业银行这么做。

中国领导人曾承诺过要避免用「竞争性贬值」促进出口。也就是说，中国承诺不再用压低汇率的方式来降低商品售价而获取市场竞争力。然而与此同时，当监管者试图让国家控制的汇率能够配合市场波动时，当前的外部力量又正好驱策着汇率贬值。

人民币自2月份触及6.6862美元的高点后，已下跌4％。这的确有助于出口商应对目前美国高达25％的关税。

5月份美国财政部并未将中国列为汇率操纵国，只表示要密切关注北京的做法。美国财政部也敦促北京「采取必要措施，避免货币持续疲软」。

亚股也重跌

亚洲股市周一跌至近来新低点。日本日经指数下跌2.4％ ，至6月初以来的最低点。这是自3月份以来最大当日跌幅。澳大利亚股市则连续第4个交易日下挫约1.4％。

韩国KOSPI指数下挫2.2％，至2016年12月以来的最低点。摩根士丹利资本国际（MSCI）在日本以外的亚太股市指数下跌2.1％，至1月底以来的最低水平。

在中国，蓝筹股指数下跌0.8％，而陷入困境的香港，股市则触及7个月最低点。贸易战升级的恐惧迅速蔓延全球。标普500和富时期货的E-Mini期货均下跌超过1％。

夏立民/罗法 (美联社、路透社)

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Deutschland Forscher entdecken Planeten | GJ 357 d (picture-alliance/dpa/NASA/C. Smith)

科学家证实系外系“超级地球”的存在

美国宇航局的TESS系外行星搜寻卫星在太阳系之外发现了多颗行星，其中一个被命名为GJ 357 d的行星位于宜居区，有可能是一个“超级地球”。不过那颗行星表面目前仍然被冰层覆盖，异常寒冷。  

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