人民币虽回稳 关税风暴乌云笼罩

(德国之声中文网) 中国人民币在周一(8月5日)人民币「破7」后，在周三回稳。市场对日元和瑞士法郎等避险货币的需求在周二也缓和下来。

位于华盛顿的西联商业环球汇款分析师马宁宝 (Joe Manimbo)表示:「北京今天替人民币设定更强的汇率有助于稳定市场。」不过他认为市场上的紧张情绪仍在，对避险资产投资有利。

中国人民银行将在岸人民币的每日参考汇率定为6.9683，比预期的6.9871更稳，高于关键的7。

虽着人民币汇率在周一跌破「保7红线」，美国将中国列为汇率操纵国。美国财政部除了向世界贸易组织(WTO)和国际货币基金(IMF)举發外，美国联邦政府也可以将中国公司排除在采购合约之外。两国也需就此进行谈判。

关税威胁风雨欲来

根据《南华早报》，在目前美国高额关税压力下，中国珠江和长江地区的传统出口制造商已经陷入困境。如果再有新关税上路，将导致企业裁员，并促使更多企业外移。

报导内容采访了多名企业主。其中，生产自行车、摩托车和极限运动头盔的港资公司负责人(Norman Cheng)说:「我们的智能头盔尚未列入关税清单，但可能随时征收关税。我们最后不得不在上个月开始进行搬迁计划。」

这家公司从90年代以来一直在广东东莞生产，但却决定在6月份到越南胡志明市建设工厂，预计在2020年第三季开始生产。

《南华早报》也引述香港新界总商会副主席齐光华的评论。他说:「据我们所知，广东许多劳动密集型的玩具工厂规模正在缩小，而且由于美国的影响，大量供应商（主要是私营小企业）已经倒闭。」

他自己在深圳经营了一家有20年历史的玩具工厂，为日本制造Hello Kitty产品，也为美国和欧洲制造迪士尼玩偶。他在2015年已将业务转移到越南。他说自己过去设在广东东莞和深圳的玩具工厂曾经雇用2千到3千名工人，现已关闭，转而在印尼或越南雇佣了1万多名工人。他说:「愈来愈多的美国客户去那里下订单。」

一家在中国、印度和越南都有工厂的台资鞋业公司高管则告诉南华早报:「针对我们在印度和越南的工厂，我们从供应商那里采购已经变得越来越成熟。因此，即使中国制造的鞋类产品需要征收关税，我们也有调整和转移生产的空间来抵消影响。」她说:「但是，对于那些无力搬迁的下游供应商而言，他们将失去客源，并被迫进一步裁员。」

夏立民/罗法 (路透社)