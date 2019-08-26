 人民币汇率创11年来新低 金价趋高 | 经济纵横 | DW | 26.08.2019

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经济纵横

人民币汇率创11年来新低 金价趋高

在与美国贸易冲突的背景下，中国人民币汇率降至新低，金价则创下2013年以来新高。美中贸易战加剧全球市场动荡。

Symbolbild Handelskrieg USA und China mit Dollar- und Yuan-Geldschein (picture-alliance/chromorange/C. Ohde)

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国际货币基金组织（IMF）称，人民币汇率应被视为恰当，与美国指控中国操纵汇率形成鲜明对比。此外，该组织还在报告中指出，美中贸易冲突若加剧将严重威胁中国的经济与财政稳定。与此同时，特朗普对下轮谈判泼冷水。 (10.08.2019)

北京在特朗普威胁新增关税下，先是让人民币跌破7，再宣布暂停购买新的美国农产品。美国财政部也随即出招。贸易战休兵之日愈来愈远。专家认为，照着当前的这种策略，谈判不能取得任何成果。 (06.08.2019)

人民币持续疲软是美国抱怨中国的「七大罪」之一，认为北京试图操纵货币减轻关税的影响。现在美方威胁要加关税，人民币又再跌，双方还谈得下去吗? (05.08.2019)

在周日的新闻发布会上，中国央行行长易纲强调，中美双方都不能将汇率用于竞争性目的。他同时也透露，在汇率议题上，贸易争端中的中美双方已经在许多“关键和重要问题”上达成了共识。 (10.03.2019)

（德国之声中文网）在亚洲货币交易中，当地时间周一（8月26日）上午，中国货币--人民币元兑美元汇率为7.1449比1，比上周五股市结束时低0.69%，创下2008年初以来最低值。上周末，美中贸易冲突加剧。    

人民币汇率由中国央行管理，该行每天确定、公布新汇率。人民币币值降低有利于中国出口、缓解美方加征关税的影响。一年多来，美中两国贸易争端不断，互相加征更高关税。

上周五，北京宣布，分两步从9月初和12月中旬起对总值750亿美元的从美进口商品加征新一轮关税，涉及5078种商品。中方此举是对美国计划分别从9月初和12月中旬起对中国商品加征关税的回应。     

对中国的新反制措施，美国总统特朗普作出愤怒反应。他要求美国企业立即寻求对华贸易的替代性途径，其中包括将生产线搬回美国。

受贸易争端拖累，东京股市周一走低2%以上；香港股市降幅3%，民主示威运动亦为其原因之一。

金价升至2013年以来新高

在美中贸易冲突新近加剧的背景下，国际市场上，黄金价格创下2013年以来最高值。8月25日深夜，每盎司（31.1克）黄金成交价一度升至1555.07美元，为2013年4月以来所仅见。

以欧元计算，金价甚至创下每盎司1393.68欧元的历史新高。一段时间来，对贸易冲突会继续激化的忧虑一再推动金价趋高。至周一上午，金价有所回落，成交价为每盎司1533美元。

凝炼/苗子（法新社，德新社）

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