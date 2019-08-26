人民币汇率创11年来新低 金价趋高

（德国之声中文网）在亚洲货币交易中，当地时间周一（8月26日）上午，中国货币--人民币元兑美元汇率为7.1449比1，比上周五股市结束时低0.69%，创下2008年初以来最低值。上周末，美中贸易冲突加剧。

人民币汇率由中国央行管理，该行每天确定、公布新汇率。人民币币值降低有利于中国出口、缓解美方加征关税的影响。一年多来，美中两国贸易争端不断，互相加征更高关税。

上周五，北京宣布，分两步从9月初和12月中旬起对总值750亿美元的从美进口商品加征新一轮关税，涉及5078种商品。中方此举是对美国计划分别从9月初和12月中旬起对中国商品加征关税的回应。

对中国的新反制措施，美国总统特朗普作出愤怒反应。他要求美国企业立即寻求对华贸易的替代性途径，其中包括将生产线搬回美国。

受贸易争端拖累，东京股市周一走低2%以上；香港股市降幅3%，民主示威运动亦为其原因之一。

金价升至2013年以来新高

在美中贸易冲突新近加剧的背景下，国际市场上，黄金价格创下2013年以来最高值。8月25日深夜，每盎司（31.1克）黄金成交价一度升至1555.07美元，为2013年4月以来所仅见。

以欧元计算，金价甚至创下每盎司1393.68欧元的历史新高。一段时间来，对贸易冲突会继续激化的忧虑一再推动金价趋高。至周一上午，金价有所回落，成交价为每盎司1533美元。

凝炼/苗子（法新社，德新社）

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