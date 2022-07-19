人民币兑美元创14年新低 消息人士称央行将重启旧工具

（德国之声中文网）据路透社报道，内部消息人士称，中国政府准备动用原本已弃用的工具阻止人民币贬值，也就是中国央行将重启逆周期因子用来稳定汇率。

引入“逆周期因子”来算出汇率中间价是中国央行用来稳定汇率的一项工具，其目的是对冲市场顺周期行为，即所谓的非理性羊群效应。

中国银监会没有立刻回复路透社的相关问询。

本周三（9月28日）人民币兑美元已经跌至14年以来的新低点。人民币兑美元汇率跌至7.2301，是2008年1月以来的最低水平。一元人民币兑换约为13.8美分，比3月的高点下降了15%。

虽然人民币贬值有利于中国出口，但却会刺激大量资本外流。而且外币借款较多的行业，人民币贬值将增加其偿债的成本和压力。同时人民币贬值也会让中国推动疲软的经济增长的努力受挫。

为了应对40年来出现的最严重的通膨，美联储今年已经连续加息5次。同时宣布还会进一步加息。

而中国央行为了刺激经济增长宣布降息。今年上半年，中国的经济增长比去年同期下降了2.2%，不到官方设定的5.5%目标的一半。

中国官方对外汇交易有着严格的管制，为了防止出现单日的巨大波动，人民币每天仅允许在其起始价格的基础上上下浮动2%。但是人民币汇率下跌也会随着日积月累最终形成巨大的变量。

9月5日，中国央行官网发布公告称，为提升金融机构外汇资金运用能力，自9月15日起，下调金融机构外汇存款准备金率2个百分点，即由现行8%下调至6%。这增加了可用于购买人民币的美元和其他外国货币的总量，有利于提升人民币汇率。

ING银行大中华区首席经济学家彭蔼娆在一份报告中指出，降低外汇存款准备金不太可能阻止“强势美元和美联储更多加息预期”推动的汇率下滑。

彭蔼娆认为，“美联储可能不会采取激进的加息方式”的说法可能有助于人民币反弹，但“如果美联储在明年继续保持非常鹰派的基调”，人民币就可能进一步走弱。

中国官员此前曾承诺避免“竞争性贬值”，以获得贸易上的优势。

在美联储加息的压力下，其他政府也在努力管理资本流动。上周五，越南央行提高了关键利率。经济学家称，这似乎是为了阻止寻求更高回报的资金外流。

中国加快推广数字人民币的脚步

（路透社、美联社）

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