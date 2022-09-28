人民币兑美元再创新低 国有银行抛售美元干预

（德国之声中文网）据路透社报导引述消息人士称，中国国有银行本周五（10月21日）于在岸外汇市场上出售美元，以防止即期价格减弱到一美元兑7.25块人民币的水平。一般而言，国有银行代表中央银行在中国的外汇市场进行交易。

尽管如此，在岸人民币周五（10月21日）在其国内交易时段收盘时仍下跌了0.46%，每美元兑7.2494元人民币，这是自从2008年1月中以来最低的收盘价。因为美元飙升持续打击新兴市场货币，导致人民币今年至今已经贬值了12.3%，本周跌幅预计将下探至0.78%。

人民币可能继续疲软

交易员向路透社表示，这反映出美元的强势，而人民币的疲软可能会持续下去。从美联储官员的发言看来，目前美国仍没有暂停升息的迹象。同时，市场人士补充道，中国当局继续设定比预期更高的人民币指导价，希望让人民币在二十大期间保持稳定。周五开市前，中国的央行人民银行将人民币汇率中间价定为每美元7.1186，比之前的固定汇率7.1188高出2个点。

一家外资银行的交易员表示，每日指导价允许在岸人民币在中间价左右2%的范围内交易，这有效地限制了人民币的下行空间。马来亚银行的分析师则指出，本周五是人民银行连续第13个交易日设定了「几乎持平」的中间价指导。

上海商业银行研究部主管林俊泓接受「香港01」访问指出，人民币走势向下，主要因素除了美国升息之外，另一个就是政治因素。他提到，目前二十大还在进行中，投资者关注下届总理人选和政治局常委会的人选，如此政治不明朗的气氛也会对人民币贬值造成影响。

二十大后有转机？

彭博社访问了30位人民币交易员，其中有大概九成的人预测人民银行将在二十大结束后放松其紧缩的固定汇率。其中一半的人认为，人民币将在年内被推高至1美元兑7.4甚至7.5，只有10%的人认为人民币将保持在目前约7.25的水平左右。英国的国民西敏集团首席中国经济学家刘培谦向彭博社表示：「我们认为中国人民银行现在维持外汇稳定是因为二十大正在进行，但除此之外，中国人民银行并没有表现出捍卫人民币汇率的强烈意图。」

穆迪分析（Moody's Analytics）驻新加坡经济学家林师顺本月初向《华尔街日报》表示：「他们（中国央行官员）并不介意逐步贬值。令人担忧的是贬值的速度。」该报也引述龙洲经讯（GaveKal Dragonomics）经济学家何伟(音)所言，他认为由于中国央行几乎无法改变推动美元上涨的基本力量，若试图扭转市场趋势不仅可能会失败，更甚者会使央行丧失公信力。因此更好的做法是顺应目前的趋势发展，同时限制波动性并等待逆转。

中共二十大的七大看点 习近平的下一个五年？十年？ 习近平主导2018年修宪后，中国的立法机构取消了国家主席任期限制，为扩大共产党的影响范围提供了宪法支持。此次二十大，习近平是否连任，本来已经不是什么问题。各界广泛认为，至少在未来的5年，甚至10年的时间里，习近平作为中共建政以来权力最集中，最强势的领导人之一将继续以他的个人意志领导这个拥有14亿人口的国家。如果不是……

中共二十大的七大看点 互联网上习遭软禁的猜测 ……二十大召开前不久的9月底，网上突然出现了诸多习近平遭软禁的猜测。习近平9月16日午夜结束对乌兹别克斯坦的访问回到北京后，在很长的时间里一直没有公开露面，引发多方猜测和解读。消息的来源是一个拥有1000多万粉丝的印度前部长。在推特上，#whereisxi和#chinacoup的标签大量流传，但同时也有很多针对这个谣言的嘲笑和讽刺。

中共二十大的七大看点 如果习下 李会上吗？ 网上相信有关习被软禁消息的许多人是“习下李上”说法的捍卫者。李克强是个在习近平强势执政期间存在感并不强的总理。在疫情期间确实有几个少数可见的高光时刻。包括他发出的：中国有6亿人口月收入大约在1000元人民币左右的警告，以及中国在实行严格新冠疫情管控期间，他不戴口罩拜访中国各地及大学院校，和大量企业家开座谈会讨论如何面对经济下行的严峻现实——这一系列看上去有点和习近平“唱反调”的做法。但是，李克强本人在2022年的两会期间，已经明确表示将于2023年月任期届满时卸任总理一职。

中共二十大的七大看点 谁会接替李克强？ 绝对是此次中共二十大比“谁会接替习近平”更值得关注，更有悬念的话题。从目前中共完全密不透风的政治高层来看，完全无法看出谁有可能在接下来的5年中接替李克强身上的重担。按照惯例，总理人选一般要有副总理经历，目前符合条件的只有现任全国政协主席汪洋和国务院副总理胡春华，两人也被认为是最热门人选。台湾政治大学东亚研究所教授王信贤告诉德国之声：“现在在选总理，主要取决于习近平的標准为何，而政治忠诚会是关键”。

中共二十大的七大看点 无视“七上八下”？ 无论二十大以后中国共产党的核心领导层如何组成，对习近平的政治忠诚，绝对是首当其冲的必要条件，包括届时政治局常委的人选。而按照中共内部不成文的高层领导干部“七上八下”的惯例。除去习近平之外，现任常委栗战书（72岁）、韩正（68岁）两人年龄已到；政治局委员也有9人届龄，包含“经济沙皇”的刘鹤（70岁）、外事一把手的杨洁篪（72岁）、国务院第二副总理孙春兰（72岁）等。但从目前的情况来看，习近平的权力已经大到可以无视这个不成文的规定。

中共二十大的七大看点 为台海问题定调 美国国会议长佩洛西在访台后，有关中国政府何时“武统台湾”的问题，再度成为各界关注的焦点。虽然一方面，有中共高层内部的消息人士透露，当局已经把“武统台湾”正式提上议事日程，随时有可能采取军事行动。即可能在二十大召开前，也可能在二十大召开后。关键的是选择一个外界预期最低的时间点。但另一方面，也有分析人士认为，如果向台湾动武，无疑就意味着习近平统治时代的结束，中国会陷入外部经济制裁和内部剧烈动荡的灾难。中共高层也很清楚这一点。所以中共何时、以何种方式“解决台湾问题”，后面仍然是一个巨大的问号。

中共二十大的七大看点 二十大过后 还这么严吗？ 相对与政治和军事上的黑箱操作，全球华人，包括中国本地的老百姓最关心的二十大话题之一肯定包括究竟何时为中国严格的新冠疫情管控措施松绑。从2020年新冠在全球大范围爆发，中国实行全球最严格防疫政策以来，受到严重影响的不仅仅是随时需要面临封城禁足的民众，还包括境外数百万无法回国的海外华人。



（路透社、华尔街日报、彭博社、香港01）

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