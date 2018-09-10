《人民公敌》南京停演 易卜生惹谁了？

（德国之声中文网）9月6日在北京国家大剧院的首演就出现了的"劲爆"场面。话剧接近尾声时，台上的演员与台下的观众展开了一场对话，其中一个问题是，什么原因让他们对主人公产生好感？

观众回应的踊跃程度出乎意料。据《南德意志报》记者描述，甚至有人喊出，"因为我们也希望有言论自由"、"因为中国的媒体也不讲真话"、"因为我们的政府一样不负责任"。一位观众事后在微信上感叹："在国家大剧院说出这样的话，他们不怕被禁吗？"

《人民公敌》是挪威作家易卜生（Henrik Johan Ibsen）1882年创作的话剧，讲述一个温泉浴场污染调查的故事。主人公斯多克芒是一个小镇的医生，他发现当地的温泉受到工业排污污染，向市政府汇报。但当局担心处理这一问题影响小镇的经济，因而拖沓压制，作为既得利益者的当地媒体也隐瞒真相。而只看到短期经济利益的市民也拒绝斯多克芒的主张，甚至以民主表决的方式，宣布他为"人民公敌"。

就在北京首演结束的当夜，国家大剧院有关负责人同邵宾纳剧团的总监费特（Tobias Veit）召开紧急会议，要求德方删除与观众对话的部分。大剧院还临时停止了第二、第三天演出的售票。

费特向德国之声介绍说，剧团方面表示不能随意删改剧本，坚持应保留对话的元素。最后双方达成妥协，将互动部分缩减，保留原来开放式的结尾，但告诉观众，此处的对话现在被删节。

接下来在北京的两场演出采用了这一版本。剧终，男主人公依然作了最后的演讲，然后剧中另一个人物问观众：谁赞同这位疯狂的极端分子的话？台下观众几乎全都举起了手，还有人叫好。这时台上的演员沉默不语。斯托克芒的扮演者说："亲爱的观众，此刻原本应该有一场与大家的对话。但是……"，他用手指着身旁演员的嘴说："出版商先生失声了"。

费特称，国家大剧院方面对这一折中办法表示满意。但就当剧团结束在北京的演出，到达下一个演出地南京后，南京江苏大剧院突然告知，舞台设备出了故障，无法照常演出。剧团方面表示，愿意在缺乏舞台技术支持的情况下演出，但对方仍表示做不到。

最终，在南京的两场演出被取消，剧院向观众退票。据中国媒体报道，江苏大剧院票务中心表示，演出因"舞台技术"原因取消。

与此同时，歌德学院（中国）发声明，对于《人民公敌》南京演出及同期活动被取消“深表遗憾”，并宣布原定于2018年9月14日由北京德国文化中心·歌德学院（中国）和南京大学文学院合作举办的对谈活动“易卜生与当代剧场——吕效平对话《人民公敌》戏剧构作弗洛里安·博西迈尔”亦被取消。

北京国家大剧院

柏林邵宾纳剧院（Berliner Schaubühne）成立于1962年，是德国知名的舞台剧院之一。2014年以来，该剧院多次到中国巡演,共演出过40多场，剧目包括《伪君子》、《俄狄浦斯》等戏剧史上的经典作品。剧院总监费特表示，以往在中国演出，从未因剧本内容遇到过问题。而此次上演《人民公敌》，是在邵宾纳剧团推荐候选剧目的基础上，中国大剧院方作出的选择。

费特认为，导致此次中国之行出现意外的原因，是这出戏剧所具有的不可隐藏的政治和现实意义。他说，剧团带着这出戏走了许多国家，观众都从中看到了自己的国家和时代的影子，在互动中的反应虽然表达方式有所不同，但体现的根本诉求和呼声则惊人的一致。费特还补充说，他认为，邵宾纳剧院与中国的演出交流会继续下去，不过中国方面在挑选剧目和剧本的时候，会更加小心谨慎。