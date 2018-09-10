《人民公敌》南京停演 易卜生惹谁了？

柏林邵宾纳剧院携易卜生名剧《人民公敌》到中国巡演，受到中国戏剧迷欢迎。然而在北京演出三场后，原计划在南京的另两场演出被临时取消。原因是剧中与观众互动的部分突破了中国言论管制的红线。
（德国之声中文网）9月6日在北京国家大剧院的首演就出现了的"劲爆"场面。话剧接近尾声时，台上的演员与台下的观众展开了一场对话，其中一个问题是，什么原因让他们对主人公产生好感？
观众回应的踊跃程度出乎意料。据《南德意志报》记者描述，甚至有人喊出，"因为我们也希望有言论自由"、"因为中国的媒体也不讲真话"、"因为我们的政府一样不负责任"。一位观众事后在微信上感叹："在国家大剧院说出这样的话，他们不怕被禁吗？"
《人民公敌》是挪威作家易卜生（Henrik Johan Ibsen）1882年创作的话剧，讲述一个温泉浴场污染调查的故事。主人公斯多克芒是一个小镇的医生，他发现当地的温泉受到工业排污污染，向市政府汇报。但当局担心处理这一问题影响小镇的经济，因而拖沓压制，作为既得利益者的当地媒体也隐瞒真相。而只看到短期经济利益的市民也拒绝斯多克芒的主张，甚至以民主表决的方式，宣布他为"人民公敌"。
就在北京首演结束的当夜，国家大剧院有关负责人同邵宾纳剧团的总监费特（Tobias Veit）召开紧急会议，要求德方删除与观众对话的部分。大剧院还临时停止了第二、第三天演出的售票。
费特向德国之声介绍说，剧团方面表示不能随意删改剧本，坚持应保留对话的元素。最后双方达成妥协，将互动部分缩减，保留原来开放式的结尾，但告诉观众，此处的对话现在被删节。
接下来在北京的两场演出采用了这一版本。剧终，男主人公依然作了最后的演讲，然后剧中另一个人物问观众：谁赞同这位疯狂的极端分子的话？台下观众几乎全都举起了手，还有人叫好。这时台上的演员沉默不语。斯托克芒的扮演者说："亲爱的观众，此刻原本应该有一场与大家的对话。但是……"，他用手指着身旁演员的嘴说："出版商先生失声了"。
费特称，国家大剧院方面对这一折中办法表示满意。但就当剧团结束在北京的演出，到达下一个演出地南京后，南京江苏大剧院突然告知，舞台设备出了故障，无法照常演出。剧团方面表示，愿意在缺乏舞台技术支持的情况下演出，但对方仍表示做不到。
最终，在南京的两场演出被取消，剧院向观众退票。据中国媒体报道，江苏大剧院票务中心表示，演出因"舞台技术"原因取消。
与此同时，歌德学院（中国）发声明，对于《人民公敌》南京演出及同期活动被取消“深表遗憾”，并宣布原定于2018年9月14日由北京德国文化中心·歌德学院（中国）和南京大学文学院合作举办的对谈活动“易卜生与当代剧场——吕效平对话《人民公敌》戏剧构作弗洛里安·博西迈尔”亦被取消。
柏林邵宾纳剧院（Berliner Schaubühne）成立于1962年，是德国知名的舞台剧院之一。2014年以来，该剧院多次到中国巡演,共演出过40多场，剧目包括《伪君子》、《俄狄浦斯》等戏剧史上的经典作品。剧院总监费特表示，以往在中国演出，从未因剧本内容遇到过问题。而此次上演《人民公敌》，是在邵宾纳剧团推荐候选剧目的基础上，中国大剧院方作出的选择。
费特认为，导致此次中国之行出现意外的原因，是这出戏剧所具有的不可隐藏的政治和现实意义。他说，剧团带着这出戏走了许多国家，观众都从中看到了自己的国家和时代的影子，在互动中的反应虽然表达方式有所不同，但体现的根本诉求和呼声则惊人的一致。费特还补充说，他认为，邵宾纳剧院与中国的演出交流会继续下去，不过中国方面在挑选剧目和剧本的时候，会更加小心谨慎。
柏林邵宾纳剧院正在中国演出挪威作家易卜生的名作《人民公敌》，这出创作于一百多年前的剧目在北京的观众中引起的共鸣令中国文化部门始料不及。此外刚刚结束的中非峰会仍是德语媒体关注的话题。 (10.09.2018)