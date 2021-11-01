 人權觀察：西藏大規模採集DNA 對象小至幼稚園 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 05.09.2022

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人權觀察：西藏大規模採集DNA 對象小至幼稚園

人權觀察最新報告指出，中國政府近年在西藏大規模採集民眾的DNA樣本，而且採樣對象有年輕化的現象。當局同時把城市的監控模式擴展至農村，派駐公安深入藏人基層社區。

西藏和新疆的採集DNA行動規模遠超其他省市

西藏和新疆的採集DNA行動規模遠超其他省市

（德國之聲中文網）人權觀察於9月5日發表調查報告，指中國警方在西藏最少14個地點採集民眾的DNA，遍佈全部七個行政區。中國政府官網上的採購文件顯示，西藏公安廳早於2019年7月就「DNA數據庫建設」進行公開招標，預算一千萬元人民幣。同年11月，西藏林芝市公安局也發出類似項目的採購公告。

根據已公開的官方資料，西藏昌都市從2019年5月起進行了為期一年的採集行動，建立包含指紋等DNA樣本的資料庫。當局動員3700多名警察，最終採集了起碼52萬多人的樣本，佔市內人口69%。警方對比DNA資料後拘捕26名逃犯，聱稱是要掃蕩幫派和打擊亂象。

採集DNA的對象也有年輕化趨勢。青海省藏區瑪沁縣公安局於2020年12月公佈，要向所有5歲以上的男性採集DNA；而拉薩市公安今年4月公佈展開DNA血液樣本採集工作，對象包括幼稚園學童在內的民眾。人權觀察檢視多個官方工作報告，都沒有提及採集DNA前曾徵詢小孩家長意見。

西藏各行政區對居民解釋，採集DNA是為了協助公安機關抓捕逃犯、提高查核效率，為公安機關破案提供依據，有效擊違法犯罪分子。人權觀察引述外洩資料，指警方不必掌握可靠犯罪證據就可強制要求居民提供DNA，包括暫住居民，暫時沒有證據顯示居民可以拒絕提供血液樣本。

收集DNA通过全民采样完成

收集DNA通过全民采样完成

人權觀察數年前曾披露中國官方文件，證實當局以全民健康體檢為名，在新疆收集12至65歲居民的DNA樣本。澳大利亞戰略政策研究所（ASPI）於2020年發表的一份報告指出，中國其他省市的DNA採集計劃主要針對外來移民、出獄人士、嫌犯和被國安部門列為「重點人員」的人群，估計被收集DNA的男性佔各省市人口8.1%至26.4%之間。

監控延至西藏農村

中國政府自今年1月起在西藏推行「大走訪、大調研、大化解」行動，要求村級警察局或鄉鎮派出所逐戶家訪「排查摸底」，令公安機關深入村級單位，而在農村收集DNA亦是這項行動的一部分。當局稱相關行動是要改善警民關係，以及傳播資訊。

中國正在全國推行新時代「楓橋經驗」——毛澤東時代的群眾運動，鼓勵人們就地監督和解決矛盾。自2020年中開始，西藏開始出現村級警察局和「楓橋式派出所」。當局在西藏擴大公安的基層網絡，被視為是要把在城鎮的監控模式擴展至農村，那裡仍是大多數藏人聚居的地區。

西藏社群本來習慣由喇嘛、村中前輩和領袖等調解糾紛，但近年政府致力淡化這些公民領袖的角色，強調民眾有問題只應找警察解決。分析認為這亦是加強控制的手段之一，防範藏人對貪腐、環境破壞、保育藏族文化等議題的意見，演變為大規模民怨。

人權觀察關注，中國政府採集DNA數據的行動以全民為對象，不分涉及查案與否，也沒有徵求民眾同意或說明樣本的用途。他們認為，強迫或無合理依據的情況下收集血液樣本是侵犯人權和私隱。而西藏和新疆的採集DNA行動規模遠超其他省市，反映當局認為有迫切需要進一步加強對當地民眾的監控，並延伸至基層和所有個體。


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