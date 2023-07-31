人權組織：盧思位被遣返中國似迫在眉睫

曾替「12港人」案辯護的中國維權律師盧思位在寮國被捕，人權組織消息指他已被送到該國拘留中心，很快將被送回中國。盧妻透過影片呼籲國際關切此事，盼各國政府協助營救。
（德國之聲中文網）總部位在西班牙的人權組織「保護衛士」（Safeguard Defenders）週一（7月31日）發布最新消息指，在寮國被捕的中國維權律師盧思位31日上午已被移送至機場附近的國家移民部拘留中心，中國使館的官員似乎也在現場守候。「保護衛士」稱：「盧思位看來即將被遣返回中國。」
美國德州「對華援助協會」（ChinaAid）創辦人傅希秋週二（8月1日）在推特上緊急呼籲，希望在寮國當地的朋友們能盡快前往該國移民部，替盧思位向官員當面陳情。
「盧思位是無辜的人權律師……如果被強迫遣返中國，肯定會遭受酷刑、監禁。」盧思位的妻子張春曉31日透過對華援助協會，以影片方式發出求援訊息。
張春曉引用國際公約，呼籲寮國在有理由認為「任何人在另一國家將有遭受酷刑的危險」時，不該驅逐、遣返或引渡此人至該國。她也向國際社會喊話，盼各國協助營救盧思位，讓他們一家能在美國團圓。
美國紐約的「中國人權」（HRIC）組織31日在推特上批評道，「盧思位的被捕再次彰顯中國長臂管轄、實施跨境鎮壓的威脅」。
「保護衛士」也示警：「越來越多的案件表明，寮國對中國人權捍衛者來說，正在快速地變成一個危險的地方。寮國政府看起來在密切配合中國的要求，即使目標對象持有合法簽證、在寮國沒有犯法亦然。」該組織指出，這樣的趨勢危害了國際法治與區域人權。
盧思位並不是近期唯一一位在寮國被抓的中國異議人士。今年「六四」前夕，反抗中國網路防火牆的「拆牆運動」創辦人楊澤偉（又名喬鑫鑫）也在寮國首都萬象失蹤。目前已知中國公民從寮國強行被送回中國的案例共5起，有的藉由「獵狐行動」這類非常規或非法的手段，有的則是由寮國政府下令驅逐出境，缺乏正式司法程序與保障，形同「變相引渡」（disguised extraditions）。
聯合國人權捍衛者處境問題特別報告員勞勒（Mary Lawlor）呼籲，寮國政府應立即公布盧思位的下落。對華政策跨國議會聯盟（IPAC）則表示，正在積極設法讓盧思位獲釋。
流亡澳洲的前香港立法會議員許智峯29日在推特寫道：「我們不能什麼都不做，就這樣讓這件事過去——如果不對寮國和中國的獨裁政權發聲批評，那就太可恥了。讓我們盡一切努力營救他出來。」
「保護衛士」組織31日公布了盧思位被逮捕的現場畫面，影片長27秒，此前已在推特上流傳，據稱為盧思位的友人所攝。從畫面看來，有2名分別穿藍色衣服和深紅色上衣的男子，在1輛白色車子旁邊與3名制服員警斡旋；其中1位警察朝著拍攝者走過來，拍攝者隨即停止錄像。DW未能獨立證實影片內容。
綜合跟盧思位同行的2位友人，以及對華援助協會創辦人傅希秋的說法，該組織嘗試還原盧思位被捕的經過。上週五（28日），美聯社率先初步報導了此事。
根據「保護衛士」，盧思位7月持有效簽證來到寮國，打算搭火車前往泰國，再從曼谷搭機赴美，卻在寮國遭警察逮捕。
28日早上，盧思位來到萬象東南邊的塔納楞（Thanaleng）火車站，準備搭乘10點的班次前往泰國。不過，就在他要通過出入境檢查時，警方沒收了他和另1位友人的護照。不久後，警察再次出現，把盧思位銬上手銬，帶到車站的審訊室。10點20分，盧思位曾傳訊息告訴友人，寮國警方說將會把他驅逐出境並送回中國，但他會嘗試拒絕登機。
上午11點過後，寮國警察帶著盧思位，搭乘警車離去。他的友人表示：「我上前詢問是什麼狀況，說我們是朋友一起旅行，我要跟他一起去。結果最後有10個、甚至更多的移民官員來把我強行拉住，把我從他身邊拉開、推走，並把盧思位推進車裡。」這是外界最後一次與盧思位接觸。
中國外交部、寮國外交部尚未公開回應盧思位被捕一事。
盧思位經手過許多維權案件。2015年「709大抓捕」之後，他曾公開發聲，此後亦曾替維權律師余文生、王全璋等人辯護。2016年四川成都居民自製「八酒六四」的酒標而遭逮捕，盧思位也曾協助此案。
2021年，盧思位遭四川省司法廳吊銷律師執業證書；當時他告訴DW，這應與他參與「12港人」的案件有關；2020年8月，有12位香港人嘗試搭船偷渡至台灣，盧思位是其中一位辯護人。
盧思位曾向DW指出，他2021年初曾嘗試赴美，但在他要前往北京辦簽證前，就遭國保約談，對方稱不會解除對他的邊境控制，因此「去辦簽證也沒意義」。
他當時還透露：「原來有個內部的說法是，中國當局要在2年內把所有的人權律師搞掉，但這個搞掉的概念其實很簡單，便是要求我們不代理敏感案件。如果維權律師硬要代理敏感案件，他們可能就把這些律師的執照吊銷。如果他們還採取別的行動，當局便會控制這些律師，甚至讓他們進監獄。」
在盧思位被吊銷律師執照時，擔任過其代理人的維權律師謝燕益2021年曾接受DW專訪。謝燕益說：「我認為如果一旦中國政府施加的壓力過大，想把維權律師剿滅掉，難道這樣他們便不能說話了嗎？難道他們就不能仗義執言，為弱勢群體跟自己的權益跟尊嚴發聲嗎？」
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