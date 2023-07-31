人權組織：盧思位被遣返中國似迫在眉睫

（德國之聲中文網）總部位在西班牙的人權組織「保護衛士」（Safeguard Defenders）週一（7月31日）發布最新消息指，在寮國被捕的中國維權律師盧思位31日上午已被移送至機場附近的國家移民部拘留中心，中國使館的官員似乎也在現場守候。「保護衛士」稱：「盧思位看來即將被遣返回中國。」

美國德州「對華援助協會」（ChinaAid）創辦人傅希秋週二（8月1日）在推特上緊急呼籲，希望在寮國當地的朋友們能盡快前往該國移民部，替盧思位向官員當面陳情。

「盧思位是無辜的人權律師……如果被強迫遣返中國，肯定會遭受酷刑、監禁。」盧思位的妻子張春曉31日透過對華援助協會，以影片方式發出求援訊息。

張春曉引用國際公約，呼籲寮國在有理由認為「任何人在另一國家將有遭受酷刑的危險」時，不該驅逐、遣返或引渡此人至該國。她也向國際社會喊話，盼各國協助營救盧思位，讓他們一家能在美國團圓。

中國「長臂管轄」引國際關注

美國紐約的「中國人權」（HRIC）組織31日在推特上批評道，「盧思位的被捕再次彰顯中國長臂管轄、實施跨境鎮壓的威脅」。

「保護衛士」也示警：「越來越多的案件表明，寮國對中國人權捍衛者來說，正在快速地變成一個危險的地方。寮國政府看起來在密切配合中國的要求，即使目標對象持有合法簽證、在寮國沒有犯法亦然。」該組織指出，這樣的趨勢危害了國際法治與區域人權。

盧思位並不是近期唯一一位在寮國被抓的中國異議人士。今年「六四」前夕，反抗中國網路防火牆的「拆牆運動」創辦人楊澤偉（又名喬鑫鑫）也在寮國首都萬象失蹤。目前已知中國公民從寮國強行被送回中國的案例共5起，有的藉由「獵狐行動」這類非常規或非法的手段，有的則是由寮國政府下令驅逐出境，缺乏正式司法程序與保障，形同「變相引渡」（disguised extraditions）。

聯合國人權捍衛者處境問題特別報告員勞勒（Mary Lawlor）呼籲，寮國政府應立即公布盧思位的下落。對華政策跨國議會聯盟（IPAC）則表示，正在積極設法讓盧思位獲釋。

流亡澳洲的前香港立法會議員許智峯29日在推特寫道：「我們不能什麼都不做，就這樣讓這件事過去——如果不對寮國和中國的獨裁政權發聲批評，那就太可恥了。讓我們盡一切努力營救他出來。」

盧思位被捕的來龍去脈

「保護衛士」組織31日公布了盧思位被逮捕的現場畫面，影片長27秒，此前已在推特上流傳，據稱為盧思位的友人所攝。從畫面看來，有2名分別穿藍色衣服和深紅色上衣的男子，在1輛白色車子旁邊與3名制服員警斡旋；其中1位警察朝著拍攝者走過來，拍攝者隨即停止錄像。DW未能獨立證實影片內容。

綜合跟盧思位同行的2位友人，以及對華援助協會創辦人傅希秋的說法，該組織嘗試還原盧思位被捕的經過。上週五（28日），美聯社率先初步報導了此事。

根據「保護衛士」，盧思位7月持有效簽證來到寮國，打算搭火車前往泰國，再從曼谷搭機赴美，卻在寮國遭警察逮捕。

28日早上，盧思位來到萬象東南邊的塔納楞（Thanaleng）火車站，準備搭乘10點的班次前往泰國。不過，就在他要通過出入境檢查時，警方沒收了他和另1位友人的護照。不久後，警察再次出現，把盧思位銬上手銬，帶到車站的審訊室。10點20分，盧思位曾傳訊息告訴友人，寮國警方說將會把他驅逐出境並送回中國，但他會嘗試拒絕登機。

上午11點過後，寮國警察帶著盧思位，搭乘警車離去。他的友人表示：「我上前詢問是什麼狀況，說我們是朋友一起旅行，我要跟他一起去。結果最後有10個、甚至更多的移民官員來把我強行拉住，把我從他身邊拉開、推走，並把盧思位推進車裡。」這是外界最後一次與盧思位接觸。

中國外交部、寮國外交部尚未公開回應盧思位被捕一事。

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不止王全璋，盘点“709案”的律师们 “709”系列案 “709”事件源于2015年5月，一名上访人士于黑龙江被民警开枪击毙，20多名声援的维权人士及律师先后被警方拘留，引发逾600名维权律师联署声援，中国政府遂于同年7月9日开始以该联署名单，大规模抓捕维权律师及维权人士。图为“709大抓捕” 系列纪录片宣传海报。

不止王全璋，盘点“709案”的律师们 锋锐律师事务所 中国政府在各地抓捕、约谈、控制了多名维权律师和公民社会活动人士。北京锋锐律师事务所首当其冲，被官媒新华社称为“重大犯罪团伙”，该律所的王宇、周世锋、王全璋及该所实习律师李姝云等多人都被以“颠覆国家政权罪”逮捕。

不止王全璋，盘点“709案”的律师们 王宇“电视认罪” 女律师王宇2016年因“涉嫌颠覆国家政权”罪名被批捕，同年获准取保候审。她曾代理曹顺利案、维吾尔学者伊力哈木案，以及为法轮功学员辩护。2016年，王宇在媒体上“认罪”，她感谢警方“保障各项权利”，认为自己过去言行犯错乃至犯罪。她还揭发同时被当局拘押的人权律师周世锋“炒作维权事件，抹黑中国”。王宇还表示不接受“特拉里奥国际人权奖”，该奖评审委员会在一份声明中说：“中国当局强迫王宇放弃这个奖项……来换得所谓的自由。”

不止王全璋，盘点“709案”的律师们 周世锋 “颠覆国家政权罪” 维权律师周世锋是2015年被捕的律师之一。他是中国知名的维权律师，曾代理过三鹿毒奶粉案、老作家铁流被控“非法经营罪”案、德国《时代周报》驻京记者助理张淼被控案等。2016年8月，天津市第二中级人民法院一审宣判，周世锋犯颠覆国家政权罪，判处有期徒刑7年，剥夺政治权利5年。

不止王全璋，盘点“709案”的律师们 江天勇被判两年监禁 中国“709”系列案、知名人权律师江天勇因“煽颠罪”被判两年监禁。江天勇案受到德方的特别关注。这位律师2015年曾在北京会见过默克尔总理，一年后，他又与时任德国联邦副总理、经济部长加布里尔见了面，他向两位德国政治家讲述了中国严峻的人权状况。在会晤加布里尔3周后，江天勇就被逮捕。图为江天勇2012年5月就陈光诚事件接受外媒采访。

不止王全璋，盘点“709案”的律师们 谢燕益 在监控下生活 北京维权律师谢燕益是“709大抓捕”中被捕者之一，他2015年7月起被关押一年半后获准保释，直到今年初正式解除保释。 虽然刑事案子结束，但却不代表真正的“恢复自由身”。跟大部分维权律师一样，回家后在24小时监控下生活。谢燕益的律师执照也被注销，接受德国之声采访时他透露，家中三个2岁到13岁的孩子今年被拒绝办理护照，理由是“危害国家安全”。

不止王全璋，盘点“709案”的律师们 709案最重量刑 网名为“超级低俗屠夫”的维权人士吴淦去年圣诞期间以“颠覆国家政权罪”被判8年。“709”系列案中，有多人被中国官方以“颠覆国家政权”或“煽动颠覆国家政权”判刑。到目前为止，吴淦被判八年的结果是所有“709大抓捕”受害者中量刑最重的一例。

不止王全璋，盘点“709案”的律师们 “他看上去老了20多岁” 去年，中国数名知名维权律师的妻子在美国出席国会听证会，律师谢阳和江天勇的妻子都出现在听证会的现场。李和平妻子王峭岭透过视频透露了丈夫的情况，她说自己的丈夫在被捕22个月后现返回家中，他看上去老了20多岁，"遭受了非常残忍和痛苦的折磨。"曾为法轮功学员做无罪辩护的维权律师李和平，去年4月底因“颠覆国家政权”罪名被判三年监禁，缓刑四年执行。

不止王全璋，盘点“709案”的律师们 辩护人也受到牵连 被迫失去执业资格的不只709被捕者，还有他们的辩护律师。文东海（见图）是“709”系列案中王宇的代表律师，今年5月遭湖南司法当局吊销执照，罪证是他代理法轮功案件的辩护词。维权律师余文生今年一月初也被捕，其被控罪名先是"妨碍公务罪"，之后更改为“颠覆煽动国家政权”。他曾为王全璋辩护。默克尔今年5月访华时曾与余文生的太太会面，表示声援。

不止王全璋，盘点“709案”的律师们 709案律师妻子集体剃发抗议 "709律师"家属，近年来也因频繁向当局施压，而屡屡遭到当局的软禁等打压措施。本月中旬，王全璋律师的妻子李文足、谢燕益的妻子原珊珊、李和平的妻子王峭岭和翟岩民的妻子刘二敏4名“709律师”妻子，在北京一处公园内公开剃光了所有头发，抗议中国司法当局“非法办案”。她们在公开剃发之后，还一同前往最高人民法院，在门口呼喊“我可以无发，你不能无法”的口号。 作者: 德国之声 中文网



捍衛人權的盧思位

盧思位經手過許多維權案件。2015年「709大抓捕」之後，他曾公開發聲，此後亦曾替維權律師余文生、王全璋等人辯護。2016年四川成都居民自製「八酒六四」的酒標而遭逮捕，盧思位也曾協助此案。

2021年，盧思位遭四川省司法廳吊銷律師執業證書；當時他告訴DW，這應與他參與「12港人」的案件有關；2020年8月，有12位香港人嘗試搭船偷渡至台灣，盧思位是其中一位辯護人。

盧思位曾向DW指出，他2021年初曾嘗試赴美，但在他要前往北京辦簽證前，就遭國保約談，對方稱不會解除對他的邊境控制，因此「去辦簽證也沒意義」。

他當時還透露：「原來有個內部的說法是，中國當局要在2年內把所有的人權律師搞掉，但這個搞掉的概念其實很簡單，便是要求我們不代理敏感案件。如果維權律師硬要代理敏感案件，他們可能就把這些律師的執照吊銷。如果他們還採取別的行動，當局便會控制這些律師，甚至讓他們進監獄。」

在盧思位被吊銷律師執照時，擔任過其代理人的維權律師謝燕益2021年曾接受DW專訪。謝燕益說：「我認為如果一旦中國政府施加的壓力過大，想把維權律師剿滅掉，難道這樣他們便不能說話了嗎？難道他們就不能仗義執言，為弱勢群體跟自己的權益跟尊嚴發聲嗎？」

中国维权律师：不愿“被消失”的声音

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