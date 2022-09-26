人權理事會否決新疆動議 維吾爾人發出質疑

（德國之聲中文網）聯合國人權理事會在日內瓦時間週四（10月6日）投票否決針對中國新疆地區人權狀況進行辯論的動議。這個決議是由西方國家所主導，但最後在中國積極遊說理事會成員國的情況下，以19票對17票否決提案。

該動議是由英國、加拿大、瑞典、丹麥、芬蘭、冰島、挪威、澳大利亞與立陶宛提出。他們認為人權理事會通過動議的機會不高，所以直至投票前一刻仍試圖爭取其他國家的支持。

最終，中國與理事會中的幾個亞洲、非洲與拉美成員國一同投下反對票。巴西、墨西哥、烏克蘭與印度等國則投下棄權票。在投票結果出爐後，海外維吾爾社群與人權團體紛紛譴責投下反對票與棄權票的國家。遍佈全球20國的66個維吾爾團體在一份聯合聲明中，呼籲聯合國機構與專家在新疆議題上，採取實際行動來履行責任。

這個動議是人權理事會16年歷史中，首次提出與中國人權紀錄相關的動議。部分人士認為，針對新疆議題進行辯論本來已是人權理事會能採取的行動中，批評力道最小的作法。但對不少人權理事會成員國來說，批評中國恐帶來潛在問題。

一位不願透露姓名的西方外交官告訴美聯社：「對各國來說，投票反對一個安理會常任理事國總是很困難的。」這位外交官補充道，對部分國家來說，這個困難主要礙於他們與中國的經濟關係。

在聯合國人權理事會6日投票前，中國駐聯合國大使陳旭警告，中國堅決反對並斷然拒絕西方國家提出的動議，並批評西方國家對自身人權問題「視而不見」，反而對其他國家指指點點。美國駐聯合國人權理事會的特使泰勒（Michele Taylor）則對投票結果表示失望。

她說：「任何國家都不應該倖免於人權理事會的討論。我們將繼續與伙伴密切合作，為包含新疆維吾爾人在內，受到人權迫害的受害者尋求正義與問責。」

國際人權服務社的布魯克斯向德國之聲表示，各界6日在日內瓦目睹了中國話語權的威力。她說：「中國持續將西方國家的問責描述為充滿政治動機的行為，即便這些批評是基於普世原則的。他們長期將西方國家問責塑造成『政治化』與『關閉對話』的能力，也使包含墨西哥、卡塔爾與印尼等國6日在日內瓦發言時，運用類似的話術。」

布魯克斯認為，這個說法讓其他想要避免支持西方國家動議的政府，能以此作為他們的藉口。她說：「他們這麼做毒害了人權理事會的環境，也為該理事會帶來更大的生存問題。」

維吾爾倡議者不滿

世界維吾爾大會的主席艾沙（Dulkon Isa）在聲明中表示：「聯合國人權理事會成員錯失了一個機會以跟其他國家同樣的標準來要求中國。國際社會不能辜負受到迫害的維吾爾受害者。」

過去幾年持續為遭中國政府判刑的弟弟與其他維吾爾人倡議的維吾爾人權律師阿薩特（Rayhan Asat）告訴德國之聲，今天對全世界的人權來說是一個黑暗的日子，因為聯合國人權理事會的成員國拒絕討論聯合國人權高專8月底發布的新疆報告。

她說：「部分人士說外交與合作應該是一個解決方案，而非對抗手段。但這些國家可恥的回應讓我想提出一個疑問：這些國家是否利用外交手段來影響中國，使其停止實施暴行？」

姊姊遭新疆法院判刑20年的維吾爾倡議者阿巴斯（Rushan Abbas）則說，她對聯合國人權理事會未能針對聯合國8月發布的新疆報告展開辯論感到非常失望。她向德國之聲表示：「今天的投票表明中國在聯合國人權理事會和全球範圍內擁有壓倒性的影響力。人權是一種普世價值，而當部分國家拒絕站在正義這一方之際，他們投下的反對或棄權票使中國更容易迫害維吾爾人，並阻礙了實現真正的正義和問責。」

長期在日內瓦觀測聯合國人權理事會情勢的「國際人權服務社」（International Service of Human Rights）項目主管布魯克斯（Sarah Brooks）告訴德國之聲，投下贊成票的國家做出了秉持原則的決定，而他們的舉動也反應了對聯合國人權理事會來說真正重要的價值。

她說：「有幾個沒投贊成票的國家，其實應該投票支持該動議，這個結果令人失望。我們可能永遠不會知道這些國家所做的政治謀算。對於部分平常致力於人權但6日投下棄權票的國家，我們呼籲他們以行動來實現他們曾作出的承諾。」

人權理事會公信力受考驗

維吾爾人權律師阿薩特告訴德國之聲，6日的投票結果確實破壞了聯合國人權理事會的可信度與完整性。她說：「這些國家無疑受到了中國的脅迫和恐嚇的影響，而這就是為何我們必須振作起來，捍衛保障人權普世價值的國際體系和機構的完整性。」

維吾爾倡議者阿巴斯則說，雖然聯合國獨立專家和特別報告員呼吁人權理事會針對中國在新疆迫害人權的情況進行調查和采取進一步行動，但人權理事會已經明確無誤地受到了「侵蝕」。

她向德國之聲表示：「在前聯合國高專延後發布新疆報告後，作為一個維吾爾受害者的家屬，我對聯合國的信心已被動搖。今日的投票結果表明，若你夠強大，世界將對你的罪行視而不見。」

國際人權服務社的布魯克斯認為，6日的結果顯示，聯合國人權理事會的成員國必須是願意認真看待其責任的國家。她提到，聯合國大會10月將投票選出新一批的聯合國人權理事會成員國，預計將有三分之一的現任成員國退位。

她告訴德國之聲：「這是個可以選出真正願意確保理事會按其創建方式運作的成員國之機會。他們必須尊重對話與合作，也該關注各國情勢與緊急人權危機。」

布魯克斯指出，除了聯合國人權理事會外，聯合國的人權體系還包含了專門監督各國履行其條約義務的條約機構、特別程序與獨立專家。她向德國之聲表示，這些專家與機構過去已多次對新疆與中國整體的人權狀況表達關切，而公民社會團體應該將這些機構視為工作上的夥伴，並持續與這些聯合國機構分享人權案件的資訊，讓他們能繼續關注中國的人權狀況。

她告訴德國之聲：「我們也期待新任的聯合國人權高專可確保其辦公室的獨立性，充分促進和保護人權。我認為他其中一個重要任務是確保中國、其他國家、國際機構與企業施行新疆報告所提出的建議。聯合國政治機構的失敗並不代表聯合國高專辦無法繼續執行其任務。」

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