人權新聞獎：香港停辦、台灣接力？

人權新聞獎在頒獎前兩週突遭煞停，據悉與本屆大贏家、現已停運的立場新聞有關，外界猜測鄰近的台灣會否接力舉辦。德國之聲訪問兩名本來即將獲獎的香港記者，了解他們的感受。
（德國之聲中文網）在國安法壓力下，香港外國記者會（FCC）本週突然煞停人權新聞獎，外界關注鄰近地區會否接手。
據德國之聲了解，台灣外媒圈近日曾討論協辦或提供支持的可能性，但由於所需資金與人力資源仍未明，有知情人士稱「一切都言之尚早」。台灣外媒記者協會迄今未對此公開回應。
香港外國記者會正值換屆，主席瑞凱德（Keith Richburg）週三（27日）發內部電郵指，估計現時大部分董事將連任，故停辦本屆獎項的決定「不太可能被推翻」，但他表示「絕對有信心」獎項將延續下去，「由於在香港舉辦該獎項已經站不住腳，它可能會找到新的舉辦單位、在新的地點繼續舉辦」。信中沒有作出進一步說明。
人權新聞獎自1995年起舉辦，今年第26屆的評審已完成，原定於5月3日「世界新聞自由日」公佈結果。
據《明報》及HKFP取得的完整得獎名單，在國安處搜查後停運的網媒「立場新聞」，今年獲得9個大小獎項，報導涵蓋「35+初選」案、元朗7.21襲擊事件、支聯會、智慧監獄及《蘋果日報》停運等新聞；今年初停運的「眾新聞」也獲得5個獎項。
一名不願具名的得獎者、前立場新聞記者向德國之聲表示，疑惑若交由其他地區舉辦頒獎禮，實際上將如何操作，「是整張名單會轉交接手單位？形式又是如何？」，但他認為若台灣有團體願意接手協辦「當然是感謝」，「對於失去了被肯定機會的記者們來說，可以獲得肯定當然是一件好事」。
他續嘆道，現在香港與台灣已經沒什麼可比性，「 一個是民主社會，一個是威權獨裁社會，新聞自由必然天差地別」。
他表示，得悉自己所屬的立場新聞包攬多個獎項、卻無機會領獎後，深感失望和無奈。「始終公司（立場新聞）結束，一個獎項是代表了同事們過去一年的工作獲得肯定。假如真是如報導所言，是因為公司的緣故而取消頒獎，某程度上，就好像由一個新聞工作者組織，宣布這些報導都是『違法』」。
另一名獲攝影獎的自由記者匿名接受德國之聲訪問時也表示，為立場新聞、眾新聞、《蘋果日報》的記者朋友感到不忿。「報名時已經有預感這是最後一屆，也是立場的朋友們最後留名的機會，FCC卻大刀一揮，為著難以理解的理由取消獎項。」
他認為，人權新聞獎在25年前成立，象徵著香港新聞自由尚存、香港未死，「今天可謂真正終點了」，若獎項搬到其他地區舉辦，就失去原有意義。「有些事不是在地，意義就不在了，正如國殤之柱即使在台灣重建，也已經從香港的歷史土壤脫根。靈根可不會那麼容易自植，花果已飄零。」
香港外國記者會主席瑞凱德在頒獎前兩週、25日發表聲明，以香港「新紅線」下充滿不確定性、「不想誤墮法網」為由，宣布停頒今年人權新聞獎。有報導指，該會考慮到立場新聞獲得多個獎項，擔心構成法律風險，當中有得獎作品曾被保安局局長鄧炳強點名批評。
停辦的消息震動新聞界，也引起香港外國記者會內部反彈，多名委員辭任該會新聞自由小組，並公開批評停辦的決定。
人權新聞獎原本由國際特赦組織香港分會、香港外國記者會、香港記者協會聯合舉辦，但特赦組織去年撤出香港，而記協在親北京陣營打壓下退辦，今年的獎項由香港外國記者會獨立籌辦。
該獎項旨在表彰亞洲區人權新聞報導，提高公眾對人類基本權利的尊重。根據流出的得獎名單，中文組別除了香港媒體之外，台灣《鏡週刊》關於《蘋果日報》停刊的報導也贏得突發新聞大獎。
英文組別方面，多個國際媒體獲獎，包括《華盛頓郵報》、《華爾街日報》、法新社、CNN、BBC、Frontier Myanmar等，作品觸及緬甸政變、阿富汗撤軍事件、新疆人權問題、巴基斯坦對異見人士施行酷刑等議題。
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