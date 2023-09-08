 人權報告擺一旁 習近平力推新疆旅遊 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 08.09.2023

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时政风云

人權報告擺一旁 習近平力推新疆旅遊

聯合國發布《新疆人權報告》屆滿一年，人權團體卻批評實質進展甚微、無法對北京咎責。與此同時，中國有意在新疆政策不變的情況下，藉由增加遊客導覽，向外界傳遞該地區的「成功故事」。

2022年7月，中國國家主席習近平睽違8年二度出訪新疆。

2022年7月，中國國家主席習近平睽違8年二度出訪新疆。

（德國之聲中文網）今年8月，中國國家主席習近平從南非金磚峰會返國時，並未直接回北京，而是飛往新疆聽取工作匯報。 「你可以看出維吾爾人在他（習近平）心中佔據了多大的分量，」維吾爾族裔流亡詩人、倫敦大學亞非學院（SOAS）研究助理埃爾昆（Aziz Isa Elkun）告訴DW。

雖然習近平上任10年以來，僅親自造訪過新疆3次，但最近這次的訪問，距離上一次才短短1年。

2022年，習近平時隔8年二度公開出訪新疆；隔月，聯合國人權事務高級專員辦事處（OHCHR）發布震撼全球的《新疆人權報告》，指控中國政府在新疆或犯下「反人類罪」 ，並要求當局針對「酷刑、性暴力、虐待、強迫醫療以及強迫勞動」展開調查。

中國政府隨即駁斥，稱報告內容為「反華勢力編造的虛假信息和謊言」。隨後，聯合國打算就這份報告召開公開辯論，卻在表決時遭中國及其盟友投下反對票，未能順利舉行。

如今習近平在1年內再度前往新疆，暗示了該報告引起的國際輿論，可能促使北京決定增強對新疆的掌控。

埃爾昆說，中國之所以重視新疆治理，是因該地區已成為「與西方在法治、民主和人權問題上的主要衝突點」，關注度自然不低。

習近平擬維持高壓統治

專家指出，自2013年習近平掌權以來，當局對新疆的治理政策一再收緊。目前新疆已成為「中國境內軍事化程度最高」的地區，高科技安保不斷增強、數位監控則無所不在

自2017年起，據報已有超過百萬位維吾爾族人被關押在所謂的「再教育營」；中國聲稱，這些營地是用於打擊極端主義及恐怖主義的「職業教育和培訓中心」。批評人士則認為，這些營地是企圖對維吾爾人進行「種族滅絕」，抹除維吾爾身份認同。

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長期追蹤中國穆斯林族群的奧地利廣播公司（ORF）戰略研究項目研究員瓦尼（Ayjaz Wani）也指出，當地的維吾爾族穆斯林會因為一些「罪行」被送進再教育營，例如「戴面紗」、「留長鬍子」或「違反政府的計劃生育政策」等。

面對上述指控及聯合國去年發布的指控報告，中國如何回應、新疆政策有何最新動態，是各界這1年來關注的焦點。

上個月，習近平在新疆烏魯木齊發表演說時強調，要深入推進「伊斯蘭教中國化」，有效治理各種「非法宗教活動」，以鞏固「來之不易的社會穩定局面」。

人權觀察（HRW）中國問題資深研究員王松蓮（Maya Wang）指出，習近平這番話表明，他非但沒有要停止對維吾爾族群的打壓，反而再次「重申既有的政策方向」，甚至稱讚當前的治理模式為一大「成功」。

研究員瓦尼則認為，2021年塔利班重掌阿富汗，強化了中國在治理新疆伊斯蘭教民族的安全考量，「這顯然導致習近平將加強對該地區的控制」。

中國近年來力推旅客至新疆觀光，被外界質疑企圖掩蓋對境內少數族群的壓迫。圖為去年習近平赴新疆考察。

中國近年來力推旅客至新疆觀光，被外界質疑企圖掩蓋對境內少數族群的壓迫。圖為去年習近平赴新疆考察。

以「導覽旅遊」包裝形象？

雖然新疆基本治理政策不變，但近期從中央到地方政府，都在極力推動旅遊發展，盼能吸引更多國內外旅客到訪。今年稍早，中國歷經3年的疫情邊境限制，首次向外國遊客重啟大門。

據官媒央視報導，習近平在烏魯木齊的演說也強調，應「加大新疆旅遊開放力度，鼓勵國內外遊客到新疆旅遊」；透過正面宣傳，展現新疆「開放自信的新面貌」，並有針對性地批駁各種不實及負面輿論。

研究員瓦尼告訴DW，習近平鼓勵遊客到訪新疆的目的，是要讓訪客對該地留下一切「正常」的印象。

法新社另報導，新疆旅遊局今年預計投入超過7億元人民幣，在當地修建豪華酒店、露營地等休閒設施。

「北京的戰略一直是透過新疆導覽來管理人們（對該地區）的看法，尤其是針對伊斯蘭教國家，」瓦尼補充道。今年1月，來自沙特阿拉伯和阿拉伯聯合酋長國等14個國家、共30位伊斯蘭學者代表團，也拜訪了新疆。

近期，美國倡議組織「維吾爾人權項目」（UHRP）提出警告，呼籲西方旅遊公司停止提供途經新疆的旅遊行程，以免有助中國政府常態化對維吾爾族的壓迫。

然而瓦尼評估，「去新疆的導覽旅行團將會增加」，尤其是來自伊斯蘭和歐洲國家的旅行團，而到訪的外交官會被鼓勵「讚揚中國政府在打擊恐怖主義方面所做的努力」，「儘管事實可能並非如此」。

國際譴責力道微弱

在聯合國報告發布1年之際，人權組織呼籲國際社會採取更多行動。 人權觀察的王松蓮強調：「我們希望其他國家政府和聯合國現在就採取後續措施。」

若想持續就新疆議題向中國政府施壓，倡議人士及團體難以避免的挑戰，就是國際社會對議題的關切程度，會受到俄烏戰爭等其他重大事件分散。

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北京對新疆地區的嚴格把關，也增加了研究及調查的困難度。 「中國政府是資訊控制方面的專家。」王松蓮說，人權觀察和聯合國目前都不被允許自由進入該地區開展實況調查。

此外，當前各國政府缺乏共識在缺乏集體施壓的情況下，中國有可能認為「它可以在不必承擔任何後果之下，逃脫這項極為嚴重的國際罪行」。

王松蓮另指，人權觀察從新疆居民口中得知，近年來該地區境內再教育營的數量及規模確實有所縮小，但作為廣泛鎮壓基礎的總體政策，「卻沒有一項得到扭轉或取消」。

「對於居住在那裡的維吾爾人來說，他們的生活一直是備受壓迫的重災區，」她說。

與此同時，散居海外的維吾爾人若想為中國壓迫發聲，也仍不斷收到來自中國政府的騷擾或威脅。 2017年，中國政府切斷了維吾爾族流亡學者埃爾昆與家人的聯繫方式，試圖脅迫他噤聲。自此，他從未接獲任何有關母親及姊姊的消息。

「每次想起他們，我都感到非常痛苦。」埃爾昆強調，事實上有更多維吾爾人的命運比他更糟。面對中國政府的打壓，他表示：「我們將為受害者伸張正義......世界永遠不會忘記此事。」

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