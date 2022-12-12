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人权是所有人与生俱来的权利，普世权利。
联合国通过的世界人权宣言确立了维护和保障人权是普世基本道义原则。人权包括最基本的生命权，自由权等，自由权又包括宗教信仰自由，集会自由，言论自由等。
限制AirDrop分享功能、最大的iPhone制造园区发生大规模抗议，生产高科技电子设备的苹果公司近期在中国屡屡出现在新闻版面。
中国国家领导人习近平本周睽违近7年再访沙特阿拉伯，他会见了该国王储、掌握该国实权的穆罕默德‧本‧萨勒曼。德语媒体《每日新闻》和《新苏黎世报》皆认为，中阿双方领导人对于此次会面，都各自在心里打着如意算盘。
目前，发生在伊朗、乌克兰的侵犯人权行为占据了媒体头条。在12月10日国际人权日之际，联合国人权事务高专提醒人们，在其他一些关注度较低的危机中，人权同样被践踏，勿忘这些不在聚光灯下的人权危机。他也首次公开谈及联合国的《新疆人权报告》。
在国际人权日前夕，美国宣布对两名在西藏「严重侵犯人权」的中国高官实施制裁。此外，两名远洋渔业公司负责人及其企业也因侵犯人权及非法捕捞受到制裁。中国驻华盛顿大使馆谴责美国对其他国家「指手画脚」，以人权为借口实施单边制裁。
世界杯是各大品牌争相做广告的大好时机，今年也不例外，但仔细看来，今年的广告同以往有所不同。
中國遭控廣設「海外警務站」，長臂管轄施壓海外異議華人，站點據稱破百，捷克成為又一個對此做出反應的國家。該國外交部長利帕夫斯基（Jan Lipavsky）8日稱，已就此事與中國大使進行磋商。
印度尼西亚议会批准的一项新法引起了广泛争议。该法禁止婚外性行为，违者将被判处最多一年监禁。
中国人权律师余文生表示不服从“清零”防疫政策，和妻子徐艳出门时被“大白”撞到在地。他呼吁欧洲理事会主席米歇尔访华时向中国领导人提出“尽快结束这场反人类浩劫”。
联合国人权理事会通过决议对伊朗人权状况进行调查。德黑兰则表示，西方「缺乏道德信誉」，没有资格批评伊朗。
聯合國一個委員會24日發佈聲明，敦促中國政府立即釋放被關押在新疆拘留設施中的人士，並向受害者提供補救跟賠償。專家認為，此舉將進一步在相關議題上向中國施壓。
英國政府週四發佈消息，要求政府各部門停止在敏感地區安裝跟中國有關的攝像機。政府表示，由於這些設備的能力與連接性越來越強，必須受到額外控制。
据媒体报道，欧盟因涉及新疆人权问题对中国数名官员实施的制裁将在下月初再度延长。尽管双方有非正式层面接触，但取消相互制裁仍遥遥无期。
作为2022年世界杯东道主，卡塔尔当局一再宣称该国是一个现代而开放的国家，媒体可以"自由且不受干预地"进行新闻报道。德国之声的事实核查显示，官方的说辞并不符合事实。
史上最具争议性的世界杯在卡塔尔登场。许多球迷处于两难的境地，究竟是该收看还是该抵制？德国之声评论员Pascal Jochem正在寻找答案。
多个欧洲球队发表联合声明称，由于担心被国际足协黄牌处分，七个欧洲国家世界杯代表队将放弃在卡塔尔世界杯赛事上佩戴象征反歧视的「One Love」彩虹臂章计划。
德国正在寻求在亚洲的利益多元化，而越南正在成为一个替代性的制造中心。肖尔茨成为十多年来第一位访问越南的德国总理，他同时表示不赞成与中国“脱钩”。
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