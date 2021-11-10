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人权是所有人与生俱来的权利，普世权利。
联合国通过的世界人权宣言确立了维护和保障人权是普世基本道义原则。人权包括最基本的生命权，自由权等，自由权又包括宗教信仰自由，集会自由，言论自由等。
谈及中国的人权问题，新上任的德国经济亚太委员会（APA）主席博乐仁（Roland Busch）明确表示这是政治问题，不应该转嫁给经济界。面对被束之高阁的欧中全面投资协议，博乐仁的态度与默克尔完全一致。
距北京冬奥会３个月，国际工会联合会（ITUC）就该国人权状况对中国共产党和国际奥委会提出批评。
日本媒体报道称，安倍内阁期间曾担任防务大臣的中谷元即将出任负责人权事务的首相辅佐官。中谷元主张日本在涉及新疆和香港人权的问题上对北京采取更为强硬的立场。
美国当局已签发第一本"X"性别标记的护照，提供给性别未定的公民。美国国务院 LGBTQ 权利特使称，此举符合"生活现实"。
在二度被中国公安逮捕满一年後，中国维权律师常玮平传出因在指定居所监视居住期间受到酷刑，导致他产生被害妄想症。国际人权组织发起行动，呼吁中国政府废除被联合国专家视为违反国际法的作为。
距2022北京冬季奥运会开幕还剩100天。它将是一次不同寻常的奥运：不仅是因新冠疫情，也因有关主办国涉嫌侵犯人权、破坏环境、窃取技术的争议不断。
人权组织呼吁抵制北京冬奥会，以唤起国际社会对新疆人权状况的关注。而对实行专制统治的中国共产党来说，举办奥运会则是一次展示其“制度优越性”的绝佳机会。
美国商务部出台新出口管制规定：除非取得许可，不得向中俄等国出口黑客软件和设备。该项规定旨在反对滥用技术侵犯人权或进行其他恶意网络活动，确保美国公司不会助长独裁主义行为。
2022冬奥圣火已抵达北京，但在中国进入最后筹备期时，人权活动人士也纷纷表达抗议、要求国际社会抵制赛事，他们提出了哪一些方式?
目前仍在狱中的俄罗斯反对派人士纳瓦尔尼被授予今年的萨哈罗夫奖。这是为了表彰他一直以来挑战俄罗斯总统普京权力主张所做的努力。
十月19日，中国官方宣布任命王君正担任西藏党委书记。而这位王君正恰恰是受到欧美多个国家制裁的中共官员之一，原因是他直接参与了新疆践踏人权的行为。
北京冬奥会圣火交接仪式举行前夕，两名活动人士在雅典卫城拉起雪山狮子旗和写有“光复香港，时代革命”的横幅，并高呼“抵制北京冬奥会”等口号，随后被警方带走。
美国撤离阿富汗后，华盛顿与塔利班的非官方接触一直没有中断，本周末双方举行了第一次正式会谈。会面地点还是老地方——卡塔尔首都多哈。
曾经12次出访北京的德国总理默克尔在中国享有极高的声誉，但新一届德国政府上台后，默克尔推行的温和对华路线还会得到延续吗？
德国大选后新政府是否会改变默克尔之前的中国政策？德中关系将面临哪些挑战？德国之声记者Rodion Ebbighausen就此采访了德国墨卡托中国研究所的Barbara Pongratz。
联邦大选前夕，德中关系的未来走向也是一个颇受关注的话题。德国联邦议院副议长、对话平台“中国之桥”主席弗里德里希（Hans-Peter Friedrich)接受德国专注中国议题的网络媒体China Table专访，就德国对华政策中，如何兼顾经济利益和价值观等问题发表了看法，德国之声中文网经授权发表本次专访的部分内容。
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