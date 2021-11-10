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人权

人权是所有人与生俱来的权利，普世权利。

联合国通过的世界人权宣言确立了维护和保障人权是普世基本道义原则。人权包括最基本的生命权，自由权等，自由权又包括宗教信仰自由，集会自由，言论自由等。

01.06.2016+++2. Mr. Roland Busch, Member of managing board of Siemens AG. (c) DW/Onkar Singh Janoti

“德国不能成为中美之间的‘皮球’” 10.11.2021

谈及中国的人权问题，新上任的德国经济亚太委员会（APA）主席博乐仁（Roland Busch）明确表示这是政治问题，不应该转嫁给经济界。面对被束之高阁的欧中全面投资协议，博乐仁的态度与默克尔完全一致。
Thomas Bach President of the International Olympic Committee (IOC) announces Beijing as the city to host the the 2022 Winter Olympics during the 128th International Olympic Committee Session, in Malaysia's capital city of Kuala Lumpur July 31, 2015. REUTERS/Edgar Su

国际工会组织批评中共和国际奥委会 09.11.2021

距北京冬奥会３个月，国际工会联合会（ITUC）就该国人权状况对中国共产党和国际奥委会提出批评。
8. April 2015 Japanese Defense Minister Gen Nakatani (L) and US Defence Secretary Ashton Carter (R) shake hands after their joint press conference at the Defence Ministry in Tokyo on April 8, 2015. Carter is on a three-day visit to Japan. AFP PHOTO / KAZUHIRO NOGI (Photo credit should read KAZUHIRO NOGI/AFP/Getty Images)

日本前防务大臣将出任人权事务首相辅佐官 08.11.2021

日本媒体报道称，安倍内阁期间曾担任防务大臣的中谷元即将出任负责人权事务的首相辅佐官。中谷元主张日本在涉及新疆和香港人权的问题上对北京采取更为强硬的立场。
US passport over a red, white and blue flag

美国签发首本“X”性别护照 28.10.2021

美国当局已签发第一本"X"性别标记的护照，提供给性别未定的公民。美国国务院 LGBTQ 权利特使称，此举符合"生活现实"。
Chinese human rights lawyer Chang Wei-Ping revealed the torture that he endured while being put under government detention. Location: China Photographer: Sophie Luo Copyright: Sophie Luo

维权律师传遭超期羁押 人权团体吁北京废除监视居住 27.10.2021

在二度被中国公安逮捕满一年後，中国维权律师常玮平传出因在指定居所监视居住期间受到酷刑，导致他产生被害妄想症。国际人权组织发起行动，呼吁中国政府废除被联合国专家视为违反国际法的作为。
ARCHIV - 29.12.2017, China, Zhangjiakou, Olympia: ein Mann geht an einer Aufsteller mit dem Logo der Olympischen Winterspiele 2022 Peking vorbei. (zu dpa-Meldung: «Auf dem Weg nach Peking 2022: Wirtschaftlich vor, politisch zurück?» vom 23.02.2018) Foto: ---/Kyodo/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

北京冬奥进入百日倒计时:你需要了解这些 27.10.2021

距2022北京冬季奥运会开幕还剩100天。它将是一次不同寻常的奥运：不仅是因新冠疫情，也因有关主办国涉嫌侵犯人权、破坏环境、窃取技术的争议不断。

Teilnehmer einer Protestaktion mehrerer Menschenrechtsorganisationen gegen die Vergabe der Olympischen Winterspiele 2022 an Peking stehen vor dem Brandenburger Tor mit einem Transparent. Darauf steht «Boycott Beijing 2022». +++ dpa-Bildfunk +++

德语媒体：被政治化了的北京冬奥会 25.10.2021

人权组织呼吁抵制北京冬奥会，以唤起国际社会对新疆人权状况的关注。而对实行专制统治的中国共产党来说，举办奥运会则是一次展示其“制度优越性”的绝佳机会。
An engineer shows devices and explains the technology developed by the Israeli firm Cellebrite's technology on November 9, 2016 in the Israeli city of Petah Tikva. It only takes a few seconds for an employee of Cellebrite's technology, one of the world's leading hacking companies, to take a locked smartphone and pull the data from it. / AFP / JACK GUEZ (Photo credit should read JACK GUEZ/AFP via Getty Images)

美国政府将禁止向中国和俄罗斯出口黑客技术  21.10.2021

美国商务部出台新出口管制规定：除非取得许可，不得向中俄等国出口黑客软件和设备。该项规定旨在反对滥用技术侵犯人权或进行其他恶意网络活动，确保美国公司不会助长独裁主义行为。 
TOPSHOT - Communist Party Secretary of Beijing, Cai Qi, lights the cauldron during the Olympic flame welcoming ceremony ahead of the Beijing 2022 Winter Olympics, in the lobby of the Olympic Tower in Beijing on October 20, 2021. (Photo by Noel Celis / AFP) (Photo by NOEL CELIS/AFP via Getty Images)

盼选手响应 维族团体再吁抵制北京冬奥 21.10.2021

2022冬奥圣火已抵达北京，但在中国进入最后筹备期时，人权活动人士也纷纷表达抗议、要求国际社会抵制赛事，他们提出了哪一些方式?
*** Dieses Bild ist fertig zugeschnitten als Social Media Snack (für Facebook, Twitter, Instagram) im Tableau zu finden: Fach „Images“ —> Weltspiegel/Bilder des TagesFILE PHOTO: Russian opposition politician Alexei Navalny attends a court hearing in Moscow, Russia February 20, 2021. REUTERS/Maxim Shemetov/File Photo

俄罗斯反对派纳瓦尔尼获得萨哈罗夫奖 20.10.2021

目前仍在狱中的俄罗斯反对派人士纳瓦尔尼被授予今年的萨哈罗夫奖。这是为了表彰他一直以来挑战俄罗斯总统普京权力主张所做的努力。
This photo taken on June 2, 2019 shows buildings at the Artux City Vocational Skills Education Training Service Center, believed to be a re-education camp where mostly Muslim ethnic minorities are detained, north of Kashgar in China's northwestern Xinjiang region. - As many as one million ethnic Uighurs and other mostly Muslim minorities are believed to be held in a network of internment camps in Xinjiang, but China has not given any figures and describes the facilities as Òvocational education centresÓ aimed at steering people away from extremism. (Photo by GREG BAKER / AFP) / TO GO WITH China-Xinjiang-media-rights-press,FOCUS by Eva XIAO (Photo credit should read GREG BAKER/AFP via Getty Images)

受欧美制裁 新疆政法王升任西藏党委书记 20.10.2021

十月19日，中国官方宣布任命王君正担任西藏党委书记。而这位王君正恰恰是受到欧美多个国家制裁的中共官员之一，原因是他直接参与了新疆践踏人权的行为。
17.10.2021, Athen*** Demonstranten hissen eine tibetische Flagge und ein Banner von einem Baugerüst auf dem Akropolis-Hügel. Drei Personen versuchten, aus Protest gegen die bevorstehenden Olympischen Winterspiele in Peking ein Transparent von der Akropolis in Athen zu hängen, wurden aber verhaftet, bevor sie ihre Mission beenden konnten. Im antiken Olympia wird in einer feierlichen Zeremonie das olympische Feuer für die Winterspiele in Peking 2022 entzündet. Die Flamme wird anschließend nach Athen Reisen, wo das Olympischer Feuer am Dienstag, 19. Oktober, an das Pekinger Olympische Komitee übergeben wird. +++ dpa-Bildfunk +++

呼吁抵制北京冬奥会 两女子雅典卫城示威 17.10.2021

北京冬奥会圣火交接仪式举行前夕，两名活动人士在雅典卫城拉起雪山狮子旗和写有“光复香港，时代革命”的横幅，并高呼“抵制北京冬奥会”等口号，随后被警方带走。
Taliban's former envoy to Saudi Arabia Shahabuddin Delawar (C) and delegate members arrive to the signing of a US-Taliban agreement in the Qatari capital Doha on February 29, 2020. - Washington and the Taliban are set to sign a landmark deal in Doha that would see them agree to the withdrawal of thousands of US troops from Afghanistan in return for insurgent guarantees. (Photo by KARIM JAAFAR / AFP) (Photo by KARIM JAAFAR/AFP via Getty Images)

撤军后美国与塔利班首次正式接触 10.10.2021

美国撤离阿富汗后，华盛顿与塔利班的非官方接触一直没有中断，本周末双方举行了第一次正式会谈。会面地点还是老地方——卡塔尔首都多哈。
Annalena Baerbock, Kanzlerkandidatin und Bundesvorsitzende von Bündnis 90/Die Grünen kommt zur Stimmabgabe. +++ dpa-Bildfunk +++

德语媒体：德国绿党为何让北京忧心忡忡 28.09.2021

曾经12次出访北京的德国总理默克尔在中国享有极高的声誉，但新一届德国政府上台后，默克尔推行的温和对华路线还会得到延续吗？
FILE - In this Thursday, Sept. 23, 2021 file photo, People walk and drive past election posters of the three candidates for German chancellor , from right, Armin Laschet, Christian Democratic Union (CDU), Annalena Baerbock, German Green party (Die Gruenen) and Olaf Scholz, Social Democratic Party (SPD), at a street in Gelsenkirchen, Germany. Germany’s closely fought election on Sunday will set the direction of the European Union’s most populous country after 16 years under Angela Merkel, whose party is scrambling to avoid defeat by its center-left rivals after a rollercoaster campaign. (AP Photo/Martin Meissner, File)

专访：新的中国政策势在必行 28.09.2021

德国大选后新政府是否会改变默克尔之前的中国政策？德中关系将面临哪些挑战？德国之声记者Rodion Ebbighausen就此采访了德国墨卡托中国研究所的Barbara Pongratz。
Bundesminister für Landwirtschaft, Hans-Peter Friedrich (CSU), spricht am 14.01.2014 in Berlin mit Journalisten der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Foto: Kay Nietfeld/dpa

专访：只有竞争，才能分出制度优劣 24.09.2021

联邦大选前夕，德中关系的未来走向也是一个颇受关注的话题。德国联邦议院副议长、对话平台“中国之桥”主席弗里德里希（Hans-Peter Friedrich)接受德国专注中国议题的网络媒体China Table专访，就德国对华政策中，如何兼顾经济利益和价值观等问题发表了看法，德国之声中文网经授权发表本次专访的部分内容。
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