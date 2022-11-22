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人权是所有人与生俱来的权利，普世权利。
联合国通过的世界人权宣言确立了维护和保障人权是普世基本道义原则。人权包括最基本的生命权，自由权等，自由权又包括宗教信仰自由，集会自由，言论自由等。
作为2022年世界杯东道主，卡塔尔当局一再宣称该国是一个现代而开放的国家，媒体可以"自由且不受干预地"进行新闻报道。德国之声的事实核查显示，官方的说辞并不符合事实。
史上最具争议性的世界杯在卡塔尔登场。许多球迷处于两难的境地，究竟是该收看还是该抵制？德国之声评论员Pascal Jochem正在寻找答案。
多个欧洲球队发表联合声明称，由于担心被国际足协黄牌处分，七个欧洲国家世界杯代表队将放弃在卡塔尔世界杯赛事上佩戴象征反歧视的「One Love」彩虹臂章计划。
德国正在寻求在亚洲的利益多元化，而越南正在成为一个替代性的制造中心。肖尔茨成为十多年来第一位访问越南的德国总理，他同时表示不赞成与中国“脱钩”。
卡塔尔足球世界杯开幕在即，对主办方的批评甚至抵制呼声也越来越高。一些人权组织、政界人士以及球迷们声称，已经有15000人为了这届世界杯而付出了生命代价。这种说法有根据吗？
未来德国政府会采取什么样的态度面对中国？最新曝光的德国政府中国战略文件给出了比较明确的思路。德国《明镜周刊》独家报道称，已经获得了这份“机密文件”的草稿。
伴随声着国际歌的歌声，中国青年首次在柏林振臂高呼自由民主与公民觉醒，他们公开痛斥当今中国政府以及刚刚在二十大连任的国家主席习近平。一位抗议者在集会后写道：“以后看到世界钟都会想起今天，想到自己并不孤独。”
德国希望摆脱对于单一国家的经济依赖，为了让经济更加「多样化」，德国政府除了与志同道合的友好国家做生意，也开始计画和「非民主国家」建立更紧密的合作关系。
美国国家安全顾问沙利文透露，总统拜登将在周一与习近平的会晤中阐述华盛顿对于朝鲜问题的观点，如果朝鲜的导弹试验和核试验“继续朝着现在的道路走下去，将意味着美国在该地区进一步加强军事和安全存在”。人权组织则呼吁拜登在会谈中提及新疆人权问题。
中国驻瑞士大使对瑞士媒体表示，瑞士如果在乎瑞中关系，就应该避免跟随欧盟的脚步对中国实施制裁。
德国总理此次中国之行是次艰难的旅程，这一点多数德国人心里也很清楚。民众对德中关系的关注度，也明显高于以往。
德国总理肖尔茨周五抵达北京访问，与中国领导人习近平及总理李克强会晤。他在记者会上谈及人权及俄罗斯侵略乌克兰等议题。针对台海问题，肖尔茨表示，台湾现状只能通过和平方式改变。
德国总理肖尔茨在国际舆论的关注之下展开备受争议的中国之行。他与中国领导人习近平举行了“无接触”式会面，并同总理李克强会谈。肖尔茨表示，他和习近平一致认为核威胁是危险和不负责任的。这显然是在向俄罗斯发出警告。
连日来人权组织"保护卫士"指责中国在世界多地设有"警察服务站"的报告受到高度重视。被点名的法兰克福所在的黑森州，其警察局称非常重视相关的指控，并频繁地对它们进行评估。
习近平治下的中国已经不再是过去四十年实行改革开放的中国，而已经是对内实行高压，对外炫耀武力的世界第二大经济体。在这种背景下，德国总理肖尔茨今天开始的中国之行，自然也在德国国内引起了激烈的讨论。
中共二十大后再次明确要“解决台湾问题”后不久，国际政治组织“对华政策跨国议会联盟”（IPAC）到访台湾，又一次在议会党派的层面上声援台湾。其发出的讯息是：我们不是反华组织，但也会坚决协助捍卫台湾民主。
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