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人权是所有人与生俱来的权利，普世权利。
联合国通过的世界人权宣言确立了维护和保障人权是普世基本道义原则。人权包括最基本的生命权，自由权等，自由权又包括宗教信仰自由，集会自由，言论自由等。
“人权观察”组织称，中国当局在宁夏与甘肃两个穆斯林聚居省区大规模关闭、拆毁和改造清真寺，遏制伊斯兰教在中国生存空间。
中国前总理李克强骤然离世，可谓象征改革开放之后，中国一代知识菁英社会理想的黯然收场。并且，从某种意义而言，这也是秉持“太初有为”、努力改变社会，却最终理想未竟的浮士德式悲剧。旅德学者吕恒君记下李克强与德国的三次交集。
中国媒体报道了主打智能语音的安徽科大讯飞公司，其一款学习机据称有用户举报内容涉"辱毛"，而在当天出现股价跌停。该公司列在美国政府"实体清单"上。人权组织曾对该公司为中国安全部门提供声纹识别技术表示忧虑。
欧洲议会将本年度的萨哈罗夫奖追授予伊朗女孩阿米尼以及她的死亡所掀起的“妇女、生命和自由”运动。2022年9月，阿米尼被道德警察逮捕后在拘押期间死亡，引发全伊朗大规模抗议活动。
美国周三谴责将中国人权律师卢思位从老挝遣返中国的行为，要求中方提供有关他目前的详细信息，并保证生病的卢思位获得医疗照护。
台湾商人李孟居在2019年被指控犯有间谍罪，遭中国当局拘捕；而实际上，他只是在深圳的公共场所拍了几张警察公开集结的照片。如今，他终于回到了家乡台湾。
《法兰克福评论报》关注中国政府最新的新疆政策，当局希望为新疆建立新形象并促进观光业。 「瑞士德语广播电视」则观察到越来越多受良好教育的中国人移民欧洲，专家解释了此现象的背景与影响。
专制国家正在利用其在联合国人权理事会上的多数地位互相照应，避免受到监督。例如，中国利用老盟友和新经济伙伴规避对其人权纪录的批评。
纳尔吉斯·穆罕默迪获得诺贝尔和平奖标志着长达数十年的伊朗女权运动的一个里程碑，再次引起人们对去年激励全球的“妇女、生命、自由”抗议活动的关注。
继中国人权捍卫者刘晓波之后，挪威诺贝尔委员会再一次将诺贝尔和平奖颁发给正在狱中服刑的人权活动家：纳尔吉斯·穆罕默迪。她的获奖理由是反抗伊朗妇女遭受的压迫，以及为促进所有人的人权和自由而斗争。
9月30日是国际翻译日，你知道世界上被翻译成最多语言的书籍是哪一本吗？你看过其中哪部作品？
一封信函显示，中国正在敦促各国抵制在联合国日内瓦总部举办的有关香港新闻自由的活动，这一活动是由英国组织。这一消息得到了四名外交官的证实。
德国两位知名汉学家前往新疆参观后发表文章。《南德意志报》引述多名汉学家予以严词批评。
有评论认为，虽然李尚福也是红二代，但是与习近平交情不如张又侠深厚，他成为这波军队将领整风的指标，可以借由打贪腐又可威吓蠢蠢欲动的大老与太子党。可见李尚福是凶多吉少。
总部位于美国的对话基金会发布声明指出，知名维吾尔学者达吾提（Rahile Dawut）被判无期。她主要从事维吾尔民俗文化和传统的研究。许多维族学者对此感到震惊，因为达吾提并没参加反政府活动，她曾是中共党员，并曾获得过中国文化部的奖项。
《新苏黎世报》发表两名中国问题专家的客座评论，指出迹象显示新疆正在回归正常；《柏林日报》关注了金正恩访问俄罗斯之行，认为其背后隐藏着对中国影响力的担心。
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