墙外文摘：中国防长不好当 李尚福凶多吉少

有评论认为，虽然李尚福也是红二代，但是与习近平交情不如张又侠深厚，他成为这波军队将领整风的指标，可以借由打贪腐又可威吓蠢蠢欲动的大老与太子党。可见李尚福是凶多吉少。