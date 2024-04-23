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头条新闻
台湾死刑存废释宪 三件你要知道的事实
台湾
2024年4月23日
2024年4月23日
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深度报道
75年前 德国基本法废除死刑
75年前 德国基本法废除死刑
1949年，德国制定基本法，其中第102条写道：死刑已被废除。支持废除死刑的一个观点是，国家没有赋予生命，也无权剥夺生命。此后，围绕死刑在德国社会还曾出现多次辩论。
德国
2024年4月21日
2024年4月21日
德国首位“性别流动”模特
德国首位“性别流动”模特
白天在联邦议院工作，晚上在伸展台走秀。菲利斯·尼德（Felix Nieder）是德国最成功的男模之一，他可以穿着男装或女装走秀，风格百变。“性别流动”是他对自己性别的认同。
2024年3月15日
2024年3月15日
03:03 分钟
流亡印度藏人：重获自由 但为未来担忧
流亡印度藏人：重获自由 但为未来担忧
过去曾一度每年有数千藏人逃离中国、前往印度，去年，这一人数还不到十来人。西藏流亡政府提供了这一信息。活动人士说，藏人在中国的活动受到监控，许多人也担心如果逃亡，可能会被捕，或者自己的亲戚受到牵连。
2024年3月10日
2024年3月10日
女性参政？中国政治仍是男人的世界
女性参政？中国政治仍是男人的世界
正在举行的本届中国人大会议上，女性代表的比例仅略高于四分之一。而中共最高决策层则是清一色的男性。研究者和女权人士认为，在中国，不仅政策制定中没有为女性考虑，女权活动还遭到打压。
中国
2024年3月7日
2024年3月7日
九七后首例 谭得志煽惑罪上诉被驳回
九七后首例 谭得志煽惑罪上诉被驳回
相隔半世纪，港府再度动用煽动罪控告异议人士，社运人士谭得志成为主权移交后首个因煽动罪而入狱的案例，被判40个月监禁。去年7月他提起上诉，如今被驳回。
2024年3月7日
2024年3月7日
俄罗斯警方拘留上百纳瓦尔尼悼念者
俄罗斯警方拘留上百纳瓦尔尼悼念者
哀悼纳瓦尔尼的临时活动和小规模抗议迅速被俄罗斯警方驱散。据人权组织称，警方为此已经拘留了约177人。俄罗斯诺贝尔和平奖获得者德穆拉托夫说，纳瓦尔尼的遇害是“谋杀”。
2024年2月17日
2024年2月17日
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专访: 为全中国争自由 香港就不会死
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随着国安法案的全面收紧，许多人担心香港的民主运动会遭彻底扼杀。长年为香港自由奔走于各国的美籍港人朱牧民在接受德国之声专访时表示，体验过自由的人永远不会忘记自由。这位遭到港府通缉的民主人士还强调，香港真正自由的前提是中国自由化。
香港
2024年4月20日
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欧盟供应链法逾越关键障碍 德经济界提出批评
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欧盟供应链法克服了一个决定性的障碍。尽管德国政府在自民党的要求下投了弃权票，但该法案在欧盟成员国中仍获多数通过。德国经济界代表作出批评，称这不是人权的胜利，而是官僚主义的胜利。
欧洲
2024年3月15日
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杨恒均案见曙光？中国驻澳大使：可能不处决
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华裔澳大利亚作家杨恒均上个月在中国遭判死缓，引发多方关切。中国驻澳大利亚大使肖千11日出席活动表示，杨恒均的死刑有可能“不会执行”，并罕见提及他的健康状况。
中国
2024年3月11日
2024年3月11日
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焦点话题
美国在比基尼环礁核试验70周年 受害者求偿路漫漫
70年前，当美国开始在太平洋比基尼环礁开始“城堡”系列核试验时，下本节子的父亲还是一个30岁的年轻渔民。后来他患上癌症，胃被切除四分之三。下本节子的愿望是一个没有核武器的世界。
日本
2024年3月1日
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在土耳其维吾尔人担心被遣返中国
数十年来，从中国逃亡到土耳其的维吾尔人找到了一个安身之所。但如今他们担心，如果土耳其议会批准与中国的引渡条约，自己是否会被遣返中国而面临监禁。
2021年2月28日
2021年2月28日
05:18 分钟
百余名专家呼吁欧盟停止欧中投资协定
据德国《明镜周刊》报道，百余名中国问题专家以及人权人士呼吁欧盟停止与中国的投资协定，“至少是暂时”。
2021年1月25日
2021年1月25日