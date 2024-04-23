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台湾死刑存废一直以来都是社会争议话题。图为2017年，活动人士在美国最高法院外要求废死（资料照）

台湾死刑存废释宪 三件你要知道的事实

台湾2024年4月23日
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深度报道

Eine Ausgabe des Grundgesetzes

75年前 德国基本法废除死刑

75年前 德国基本法废除死刑

1949年，德国制定基本法，其中第102条写道：死刑已被废除。支持废除死刑的一个观点是，国家没有赋予生命，也无权剥夺生命。此后，围绕死刑在德国社会还曾出现多次辩论。
德国2024年4月21日
external

德国首位“性别流动”模特

德国首位“性别流动”模特

白天在联邦议院工作，晚上在伸展台走秀。菲利斯·尼德（Felix Nieder）是德国最成功的男模之一，他可以穿着男装或女装走秀，风格百变。“性别流动”是他对自己性别的认同。
2024年3月15日03:03 分钟
Indien Dharamsala | Besuch Dalai Lama

流亡印度藏人：重获自由 但为未来担忧

流亡印度藏人：重获自由 但为未来担忧

过去曾一度每年有数千藏人逃离中国、前往印度，去年，这一人数还不到十来人。西藏流亡政府提供了这一信息。活动人士说，藏人在中国的活动受到监控，许多人也担心如果逃亡，可能会被捕，或者自己的亲戚受到牵连。
2024年3月10日
人大代表中女性的比例超过四分之一

女性参政？中国政治仍是男人的世界

女性参政？中国政治仍是男人的世界

正在举行的本届中国人大会议上，女性代表的比例仅略高于四分之一。而中共最高决策层则是清一色的男性。研究者和女权人士认为，在中国，不仅政策制定中没有为女性考虑，女权活动还遭到打压。
中国2024年3月7日
China - Aktivist Tam Tak-chi

九七后首例 谭得志煽惑罪上诉被驳回

九七后首例 谭得志煽惑罪上诉被驳回

相隔半世纪，港府再度动用煽动罪控告异议人士，社运人士谭得志成为主权移交后首个因煽动罪而入狱的案例，被判40个月监禁。去年7月他提起上诉，如今被驳回。
2024年3月7日
圣彼得堡民众在苏联受镇压民众纪念碑前摆放了悼念纳瓦尔尼的鲜花和蜡烛

俄罗斯警方拘留上百纳瓦尔尼悼念者

俄罗斯警方拘留上百纳瓦尔尼悼念者

哀悼纳瓦尔尼的临时活动和小规模抗议迅速被俄罗斯警方驱散。据人权组织称，警方为此已经拘留了约177人。俄罗斯诺贝尔和平奖获得者德穆拉托夫说，纳瓦尔尼的遇害是“谋杀”。
2024年2月17日
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焦点话题

美国曾在比基尼环礁进行核试验。

美国在比基尼环礁核试验70周年 受害者求偿路漫漫

70年前，当美国开始在太平洋比基尼环礁开始“城堡”系列核试验时，下本节子的父亲还是一个30岁的年轻渔民。后来他患上癌症，胃被切除四分之三。下本节子的愿望是一个没有核武器的世界。
日本2024年3月1日
external

在土耳其维吾尔人担心被遣返中国

数十年来，从中国逃亡到土耳其的维吾尔人找到了一个安身之所。但如今他们担心，如果土耳其议会批准与中国的引渡条约，自己是否会被遣返中国而面临监禁。
2021年2月28日05:18 分钟
Belgien l Videokonferenz zu Investitionsabkommen zwischen EU und China

百余名专家呼吁欧盟停止欧中投资协定

据德国《明镜周刊》报道，百余名中国问题专家以及人权人士呼吁欧盟停止与中国的投资协定，“至少是暂时”。
2021年1月25日