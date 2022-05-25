人权高专巴切莱特与习近平举行“宝贵”视讯会晤

联合国人权专员能否自由访问新疆？美国表关切

在联合国人权事务高专公布了访华日期后，美国对这次访问“深表关切”，担心中国将限制巴切莱特对新疆地区的访问，同时还批评巴切莱特对这一地区的人权问题“保持沉默”。人权组织担忧中国政府将“操纵这次访问成为公关手段”。