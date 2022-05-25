 人权高专巴切莱特与习近平举行“宝贵”视讯会晤 | 在线报导 | DW | 26.05.2022

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人权高专巴切莱特与习近平举行“宝贵”视讯会晤

5月25日，在联合国人权事务高级专员巴切莱特（Michelle Bachelet）访问中国的第三天，她通过视讯方式与中国国家主席习近平举行了会晤。联合国网站引用巴切莱特的话说，这次会晤“具有宝贵价值”。

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