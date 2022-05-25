人权高专巴切莱特与习近平举行“宝贵”视讯会晤

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5月25日，在联合国人权事务高级专员巴切莱特（Michelle Bachelet）访问中国的第三天，她通过视讯方式与中国国家主席习近平举行了会晤。联合国网站引用巴切莱特的话说，这次会晤“具有宝贵价值”。
中国国家主席习近平周三与联合国高专巴切莱特视讯会晤，据中国官媒报道双方未提新疆。外界担忧，巴切莱特将被中共作为公关工具。专家认为，联合国此次访问表演性质居多。此前一天，国际媒体披露更多中国打压维族的证据引发关注。
巴切莱特在中国期间没有就新疆问题进行公开表态，令外界质疑此次访华的意义。与此同时，中国方面则在积极利用巴切莱特开展自己的宣传攻势，联合国人权高专办公室现在对中国官媒的错误引用进行了澄清。
巴切莱特的发言人近日说，这位联合国人权高级专员“很快”将前往中国，访问维吾尔少数民族地区和广州，但她不会访问北京。中方在周五表示，巴切莱特将于5月23日至28日访华。
在联合国人权事务高专公布了访华日期后，美国对这次访问“深表关切”，担心中国将限制巴切莱特对新疆地区的访问，同时还批评巴切莱特对这一地区的人权问题“保持沉默”。人权组织担忧中国政府将“操纵这次访问成为公关手段”。
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