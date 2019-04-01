人权观察: 联合国审查前夕 各国频遭中方施压

(德国之声中文网) 国际人权组织人权观察周一 (4月1日) 发布声明，指控中国上个月致函给数个驻日内瓦的外交使团，要求他们别出席美加德荷英等国在3月13日举办的新疆人权问题讨论会。

法新社报导，该封信确实存在，里面也有中国驻日内瓦办事处代表团大使俞建华的签字。 数国外交官也向法新社证实，它们都收到中国代表团发出的信函。 信中要求各外交使团顾念它们国家与中国的双边关系，不要赞助或参与新疆人权问题讨论会。

人权观察批评中国此举已构成恐吓，而该组织日内瓦分部主任费雪 (John Fisher) 也警告中国在新疆打压穆斯林的行为已引起国际公愤，而这也使中国进入恐慌模式。 费雪也在声明中指控中国「企图动用公私部门的各种压力，抵制协调一致的国际行动。」

多国外交官也出面表示中国数次施压，要求他们在联合国人权理事会于3月15日正式审查其人权纪录时，替中国背书。 一名外交官告诉法新社: 「中国代表团试图掌控一切。 当你发现在会议上替新疆发声的国家屈指可数时，你便了解中国向各国施压的成效。 」

人权观察表示，中国官员企图向联合国施压，要求它们从普遍定期审议材料中，将联合国国别工作组和特定非政府组织提交的文件剔除，也出手阻挠维吾尔维权人士多里坤・艾沙 (Dolkun Isa) 出席联合国人权理事会的会议。 此外，中国也试图说服伊斯兰合作组织成员国公开赞扬中国如何对待其穆斯林国民，并要求与其关系友好的国家去占据会议结尾的发言名额。

根据法新社统计，将近100个国家要求在会议结尾时发言，但只有13个国家获得发言权。 最终联合国人权理事会抽出马里为第一个发言国，并依照字母顺序让包含菲律宾在内的另外12个国家上台发言。 这表示大部分欧洲与北美国家都未获得发言机会，仅有挪威在发言时谴责了中国的新疆政策。

虽然非政府组织在会议结尾时也有发言权，但与中国关系友好的组织在10个发言机会中抢下6个。 费雪批评: 「由此可见，中国认为有必要透过强硬施压和大量宣传图片，设法压制对其人权记录的审查。 」

人权观察呼吁各国政府在6月召开的人权理事会会议中，继续要求中国尊重国际人权标准。