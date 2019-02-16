人权观察： 结束对华“沉默外交”

（德国之声中文网）从题目上就可以看出，文章的聚焦点并不是中国政府对本国民众的人权践踏。罗斯希望通过这篇文章向世人展示，中国是如何阻止国际社会对中国压迫和管控体制的批评的。

罗斯写道，严重践踏人权的现象也存在于其他一些国家。“但没有任何一个国家像中国领导层这样，以强大的政治压力和决心去削弱国际人权标准及相关机构，以免上述机构对中国的人权问题提出批评。”

回击国际批评 中国手段翻新

罗斯写道：“为了阻挠国际社会批评中国在境内实施打压手段，中国政府一直在试图削弱国际人权组织。对于来自境外的批评声，中国历来都以反对干涉内政予以回绝。但是，在阻挠这类批评方面，中国政府迄今做的并不多。现在，中国政府开始有选择地对一些国家进行威逼利诱，让他们在国际舞台上为中国政府发声，共同参与中国政府对国际人权机制的攻击。”

罗斯指出，过去几年的联合国人权理事会上，中国对谴责缅甸、叙利亚、伊朗、菲律宾、布隆迪、委内瑞拉、尼加拉瓜、也门、厄立特里亚和白俄罗斯等国人权状况的决议投了反对票。而在2018年和2019年，理事会对中国人权状况进行常规审理时，“中国与会官员对批评者进行威胁，并鼓励盟友为中国大唱赞歌”。

罗斯写道，在联合国安理会，即使面对最严重的人权践踏事件，中国也一贯行使否决权予以阻挠，比如涉及缅甸和叙利亚的议案。

谁都不愿同中国作对

罗斯发现：“在国际社会上，中国非但没有因此受到唾弃，反而受到整个世界的追捧。” 当然，相对于沉默的大多数，也有国家对中国践踏人权提出批评。比如在2019年7月，联合国人权理事会的25个成员国发表联合声明，表明他们对中国在新疆的所作所为深表忧虑。

作为回应，中国也组织盟友发表联合声明，对中国“在新疆的反恐和去极端化措施”表示赞赏。签署声明的国家总共有54个，其中包括俄罗斯、叙利亚、朝鲜、缅甸、白俄罗斯、委内瑞拉以及沙特阿拉伯。罗特写道：“这些专制国家的组合虽然可信度并不高，但是其数量之大，足以说明那些敢于对中国人权状况仗义执言的少数国家处境多么艰难。”

为了有效阻止国际社会对其人权记录的批评，中国政府不仅会动用外交手段，也会利用其经济实力。罗斯写道：“一带一路项目的贷款绝不是没有先决条件的，事实上，这些贷款会让借贷国陷入政治上的依赖，并迫使这些国家为中国违背人权的发展道路背书。”

国际社会必须采取应对措施

罗斯在文章的最后写道：“面对非同寻常的威胁，也应当予以适当的回应。”罗斯呼吁，关注人权的各国政府应当告别“沉默外交”，要开诚布公地指出中国的人权问题。他表示，不应将中国看作是“值得尊敬的伙伴”。是否要为中国官员铺红地毯，应取决于中国是否在人权领域取得了进步。罗特呼吁，是否开展国事访问，应取决于中国是否允许联合国调查人员进入新疆。

他还要求实施“针对性措施”：对于直接参与了大规模拘押维吾尔人行动的中国官员，应对其采取经济和其他制裁手段。对于参与拘押营建设和经营、剥削被拘押者、以及为监控系统提供设备和数据的中国公司，应公布其公司名称，并敦促它们停止上述行为。

不仅官方机构要行动起来，“大学也应向来自中国的学者学生提供研究和批评的自由空间，而不必担心遭到监控和控告。大学绝不能容许北京当局限制其学术自由。”