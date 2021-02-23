人权观察: 新疆被判长期监禁者明显增加

(德国之声中文网) 国际人权组织人权观察2月23日发布报告，指控中国政府近年加强对新疆维吾尔族以及其他穆斯林的打压，无根据的起诉他们并判处多年刑期。人权观察表示，在中国2016年底通过《反恐怖主义法》后，在新疆被司法机关起诉或关押者多达25万人。

人权观察搜集了将近60多个案例，发现许多人在没有做出违法行为的情况下被起诉与监禁。人权观察认为这些案件与强制送进「职训中心」的案件性质不同。人权观察中国部资深研究员王松莲表示，与新疆再教育营相比，由正规司法系统起诉并关押的案件较少引起国际关注，「虽然披着合法的外衣，许多在新疆监狱里面的人只是普通民众，因正常生活、进行宗教活动而被起诉。」

人权观察引用中国政府统计指出，新疆法庭在2017年对99,326人判刑，在2018年对133,198人判刑。虽然官方尚未公布2019年的统计数据，但非政府组织Xinjiang Victims Database已经记录了8000多件被拘留的案件，预估2019年被判刑人数将与前两年相当，意味着2019年又有上万人被判刑。

人权观察发现，2017年被判处长期徒刑的人明显增加。在2017年之前，被判处五年以上有期徒刑的人数约占被判刑总人数的10.8%，在2017年却提升到总人数的87%。

法院认定宗教活动「危害国家」

人权观察在报告中分享数个具体案例，描绘新疆穆斯林被起诉并关押的现象。人权观察认为，许多案件被起诉的罪名模糊，显示出新疆法院对许多没有真正犯罪的人进行定罪和监禁。

人权观察举例，有四名维吾尔族的家庭成员因在2013到2014年间前往土耳其探望家人被起诉。当局指控身处土耳其的男子埃密特(Erkin Emet)隶属恐怖组织，而家人赠与他的礼物－维族传统乐器都塔尔、一枚金戒指和一些基本生活用品则被中国政府指为「协助恐怖主义」的证据。埃密特表示，他自己与该4名家属被判处11年到23年不等的刑期。

另一个案例是一名叫做金怀德(Jin Huaide，音译) 的男子。他在2018年9月被昌吉法院指控「分裂主义」并判处终身监禁，而根据人权观察取得的判决书，金怀德「反复非法」组织团体赴国外研读古兰经，并在2006到2014年间于新疆举行宗教聚会，法院认定上述行为鼓励他人参与跨国宗教改革活动Tablighi Jamaat，是「促进外国宗教势力在中国的渗透」，并且「加强伊斯兰教将统一世界的思想，以建立哈里发王国为目标」最终「危害国家」。

人权观察也举出其他案例，如维吾尔族人乃比詹-吾加-艾合麦特(Nebijan Ghoja Ehmet)因告诉他人「什么是哈拉姆和清真(伊斯兰教中的禁止和允许)」而被控「煽动民族仇恨和歧视罪」并被判处10年监禁；哈萨克族的努尔兰-皮奥纳(Nurlan Pioner)因对70多人进行宗教教育，被控「扰乱公共秩序和极端主义」罪被判处17年有期徒刑。还有贩卖香烟被控「非法经营罪」、帮助维族人向亲属汇款被控「洗钱罪」、在微信群中讲解古兰经被控「非法使用互联网罪」等。

人权观察表示，51起案件的相关信息，包括起诉书、入狱通知书、泄露的官方文件以及与家属的官方沟通都显示，这些案件中的大部分维吾尔族和哈萨克族人都是因为「煽动民族仇恨」、「寻衅滋事」、「观看或收听极端主义内容」等模糊和概括性的罪名入狱。

人权观察在报告中称，虽然国际压力能促使中国政府释放部份被关押人士，但是中国持续否认在新疆任意实施大规模关押，也坚称当局依法治理该地区。人权观察称，许多人被强迫失踪、拘留或监禁，家属都不知下落。人们获释后仍继续受到监视，行动受限，还有些人被强迫劳动。

人权观察研究员王松莲呼吁，国际组织对中国施加的压力应该提升到呼吁对新疆进行独立调查，「这是释放遭到不正当拘留或关押者的最大希望。」

作者: 张慈

责编: 杨威廉

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