 人权观察： 在澳中国学生、学者忧受北京监控 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 30.06.2021

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

人权观察： 在澳中国学生、学者忧受北京监控

国际人权组织——人权观察（HRW）周三（6月30日）发布一份报告称，在澳大利亚高校的中国学生和学者生活在北京政府监控的恐惧中。

Australien | Coronavirus | Melbourne University

中国留学生占澳洲高校国际学生的10%（墨尔本大学校园）

DW.COM

政府与国际关系高级讲师陈明璐博士在澳洲悉尼大学讲授中国政治。然而在澳中两国关系走入低谷的时刻，她的教学和研究在两极分化的政治生态中陷入进退维谷的困局。

澳洲通过新的法律强化对大学言论自由和学术自由的保护。此前中国政治的学术研究屡遭投诉而引发澳洲学界和舆论不满。

澳大利亚的新南威尔士大学周末在中国学生於网路上抗议後，删除了一篇关於香港评论文章的推文，并两度从官网下架该篇文章。德国之声所取得的证据显示，中国学生曾针对此事联系中国领事馆，并透过多个渠道向该校施压。

（德国之声中文网）根据该报告，许多来自中国大陆和香港的支持民主的学生"说他们改变了自己的行为并做自我审查，以免受到其他同学的威胁和骚扰，被举报给国内当局"。  

人权观察报告称，接受采访的在澳洲高校的24名学生和22名学者表示，亲北京的支持者和中国政府 "骚扰和恐吓支持民主运动的人"。  

人权观察称，它核实了3个案例，显示在澳学生的家人被要求向中国警方交待其活动情况。报告表示，"虽然这个数字很低（其它案件可能未报告给人权观察），但发生这一情况事实本身就足以使成千上万其他学生感到紧张和恐惧。 

报告作者麦克尼尔（Sophie McNeill ）指责澳大利亚大学未履行其职责，维护来自中国的学生的权利。对有关骚扰和监视的担忧充耳不闻，以免影响赚收国际学生费用。麦克尼尔表示，澳大利亚高校应大声疾呼，并采取具体行动，支持这些学生和工作人员的学术自由。

Australien - Studenten der University of Queensland

昆士兰大学学生抗议中国干预校园言论自由（2019年7月）

  

人权观察报告指出，在新冠大流行爆发前，在澳大利亚高校就读的所有学生中约10%来自中国。尽管因公共卫生危机而关闭了边界，但许多中国学子仍留在了该国。 

澳大利亚教育部长塔吉（Adam Tudge ）说，该报告指出了一个 "令人深为关切的问题"。他强调，外国实体干预大学 "不能容忍“。塔吉部长说，"我们已采取措施，与各高校密切合作，抵制外国干涉。

他透露，堪培拉政府将”很快“更新应对外国干涉的指导方针 。他说，"我注意到了人权观察的这一报告及其建议，我们将从正在调查相关问题的情报与安全联合委员会那里获得进一步的建议。”   

 

（德新社）   

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。 

相关内容

Symbolbild Australien China

专访：如今在澳洲教中国政治是什么感受？ 23.05.2021

政府与国际关系高级讲师陈明璐博士在澳洲悉尼大学讲授中国政治。然而在澳中两国关系走入低谷的时刻，她的教学和研究在两极分化的政治生态中陷入进退维谷的困局。

Australien Campus der University of New South Wales

应对中国挑战，澳大利亚通过学术自由新法律 05.04.2021

澳洲通过新的法律强化对大学言论自由和学术自由的保护。此前中国政治的学术研究屡遭投诉而引发澳洲学界和舆论不满。

Symbolbild I Gesichtserkennung I China

一封“开玩笑”的信引来的危机 28.04.2021

一封自称是“开玩笑”的信函，导致斯洛伐克首都布拉迪斯拉发孔子学院院长陷入危机。他表示，对中国大规模使用人脸识别技术监控并不知情，原本是想用“荒谬”挑战“荒谬”。

广告

媒体看中国

100 Jahre Kommunistische Partei Chinas

德语媒体：中国共产党已为竞争做好了准备

德国媒体在中国共产党成立100周年之际均聚焦这一话题。两份地方报纸也罕见地对中国议题发表评论。  