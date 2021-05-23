人权观察： 在澳中国学生、学者忧受北京监控

（德国之声中文网）根据该报告，许多来自中国大陆和香港的支持民主的学生"说他们改变了自己的行为并做自我审查，以免受到其他同学的威胁和骚扰，被举报给国内当局"。

人权观察报告称，接受采访的在澳洲高校的24名学生和22名学者表示，亲北京的支持者和中国政府 "骚扰和恐吓支持民主运动的人"。

人权观察称，它核实了3个案例，显示在澳学生的家人被要求向中国警方交待其活动情况。报告表示，"虽然这个数字很低（其它案件可能未报告给人权观察），但发生这一情况事实本身就足以使成千上万其他学生感到紧张和恐惧。

报告作者麦克尼尔（Sophie McNeill ）指责澳大利亚大学未履行其职责，维护来自中国的学生的权利。对有关骚扰和监视的担忧充耳不闻，以免影响赚收国际学生费用。麦克尼尔表示，澳大利亚高校应大声疾呼，并采取具体行动，支持这些学生和工作人员的学术自由。

人权观察报告指出，在新冠大流行爆发前，在澳大利亚高校就读的所有学生中约10%来自中国。尽管因公共卫生危机而关闭了边界，但许多中国学子仍留在了该国。

澳大利亚教育部长塔吉（Adam Tudge ）说，该报告指出了一个 "令人深为关切的问题"。他强调，外国实体干预大学 "不能容忍“。塔吉部长说，"我们已采取措施，与各高校密切合作，抵制外国干涉。

他透露，堪培拉政府将”很快“更新应对外国干涉的指导方针 。他说，"我注意到了人权观察的这一报告及其建议，我们将从正在调查相关问题的情报与安全联合委员会那里获得进一步的建议。”

（德新社）

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