人权观察：防疫不该牺牲基本人权

(德国之声中文网) 全球新冠疫情确诊人数正式在今天突破24万人，不少国家为了防止疫情蔓延，纷纷提升防疫机制。除了下令人民待在家外，有些国家甚至执行强制隔离，希望能藉此让新冠病毒的传播速率得以减缓。

然而，国际组织人权观察却担忧，在政府强制实行不同防疫措施的情况下，人民的基本权利可能因此受到损害。他们周四 (3月19日) 发布一份报告，呼吁政府在提升防疫强度时，必须保障人民的基本人权。

人权观察在报告中指出，依照国际人权法的规定，政府有义务保障人民的言论自由，这包含搜寻与接收信息的权利。在这样的前提下，人权观察表示，政府必须透过提供讯息来保护人民的权利，这也包含健康权益。 报告写道：「一套尊重人权的新冠防疫机制应该包含准确提供最新的新冠病毒信息，并确保人民能使用相关服务。」

报告中点名中国、伊朗与泰国自从新冠疫情爆发以来，都未能在防疫的前提下，保障人民的言论自由。这些国家不仅运用不同手段来惩罚记者与医护人员，这也导致社会最后只接收到部分与疫情相关的信息，也降低人民对政府策略的信任。

同时，人权观察也以台湾、新加坡与韩国为例，指出这些国家的政府公开与疫情相关的信息，并由卫生单位定时举办记者会说明最新疫情，让社会大众对政府的防疫准则有一定程度的信任，也因此促使人民在防疫过程中，配合度提升。

人权观察的执行长罗斯 (Kenneth Roth) 表示：「在政府提升防疫机制的同时，新冠病毒带来的威胁应该要促使他们保障而非牺牲人民的基本权利。政府应该注重科学信息而非政治操作、关怀高风险族群、避免对人民进行审查、限缩封城的规模并致力于建立社会对政府的信任。」

此外，人权观察的报告中也提到政府在防疫之际应该保障人身自由、确保狱中罪犯的人身安危、保障医护人员权益、确保学生的教育权、防止产生与新冠病毒的相关歧视，并保障病患的隐私权。

人权观察的调查发现，新冠疫情突显了不少国家公共卫生与社会福利防护机制的缺失，导致这些政府很难保障高风险族群的权益，同时有效降低病毒的传染率。人权观察建议，各国政府应强化与新冠病毒相关的政令倡导，让社会大众清楚了解新冠病毒的风险，以及如何有效防止病毒传染。

报告写道：「此外，各国政府也应该确保国内所有人，包含移民与难民，都能享用该国的医疗资源。同时，政府应该特别关怀受疫情影响的低收入族群、降低疫情对妇女的影响，并确保学童的教育权在疫情中不受影响。」

人权观察执行长罗斯认为，对抗新冠病毒最有效的方法是政府应该如实公开疫情相关信息，在为了防止病毒扩散的前提下，对人身自由做出有限度的规范，并特别关照高风险族群。他说：「过去几个月已让我们理解到新冠病毒的传播是不受边境限制的。另外，唯有身旁的人都健康，我们才能确保自己健康无虞。 新冠病毒惊人的传染速度也提醒我们全球各国间的链接性与我们共同肩负的责任。」