人权观察联手艾未未推出新作义卖知名中国艺术家、活动人士艾未未联手人权观察组织以及瑞士艺术出版社JRP|Editions，将于9月推出限量石版印刷画作。部分销售收入将让人权观察组织受益。图像来源: Courtesy of Ai Weiwei/Human Rights Watch & JRP Editions三色系列三种不同的颜色、99幅石版印刷画作——题为“草泥马”的这一系列作品出自中国艺术家艾未未之手。作品的主题是言论自由。那么，画作的细节是如何反映这一主题的呢？图像来源: Courtesy of Ai Weiwei/Human Rights Watch & JRP Editions摄像头画作的中心是一圈监控摄像头。艾未未曾于2011年受到中国警方“秘密羁押”81天，被释放回家后，他家门外被安装了十几个监控摄像头。艾未未曾以多种艺术形式还原这一监禁生活。比如，以大理石雕刻的摄像头。图像来源: Courtesy of Ai Weiwei/Human Rights Watch & JRP Editions手铐仔细观察，会看到一圈摄像头之间还挂着手铐。这同样是表达言论自由受到打压的主题。右侧还可以看到中国网络用语“草泥马”的羊驼。图像来源: Courtesy of Ai Weiwei/Human Rights Watch & JRP Editions石版印刷手工调制颜料、传统的石版印刷， 这些版画将于9月10日推出。可提前预定，每幅1500瑞郎（约合1750欧元）。部分收入将令人权观察组织受惠。图像来源: Courtesy of Ai Weiwei/Human Rights Watch & JRP Editions艾未未签名艾未未在新冠疫情期间就曾与人权观察组织合作，将他的艺术作品印制在口罩上。主题包括言论自由、监控、迫害、大规模服从与反抗。当时，该项目为人权观察组织筹集到140万美元，用于疫情期间的人权工作，以及一家难民组织和医生无疆界组织。图像来源: Courtesy of Ai Weiwei/Human Rights Watch & JRP Editions推特小鸟画作的角落还可看到推特的标志。这也是反映言论自由的主题。图像来源: Courtesy of Ai Weiwei/Human Rights Watch & JRP Editions6 张图1 | 66 张图文化中国2024年8月30日2024年8月30日https://p.dw.com/p/4k1AM广告