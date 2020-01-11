人权观察欲发表报告 执行长入境香港遭拒

(德国之声中文网) 人权观察执行长罗斯 (Kenneth Roth) 表示，他周日准备赴香港发表年度报告，却被香港当局拒绝入境。

香港这个全球知名的金融城市，自从去年中旬爆发反修例运动至今已经7个月。本部设于美国纽约的人权观察预计1月15日要在香港的外国媒体记者协会发表多达652页的2020年度人权报告。

罗斯原本代表人权观察发表最新的年度报告，却被拒绝入境。他的报告当中提到中国「蓄意攻击」国际性人权组织。

罗斯说他自己在机场被香港当局拒绝: 「我原本想要强调北京正在世界各地加强对人权的侵害。」他说: 「拒绝我进入香港更是清楚的反映了这个问题。」

他在推特上贴出的影片中说，自己以前都可以自由的进入香港，「但这次，第一次，他们封锁了我。」罗斯是美国籍，现任人权观察执行长。

人权观察的声明表示: 「由于北京企图将压迫向全球扩展，这些权利正日益面临危机。全中国渴求自由、尊严生活权利的人们，也正在对抗习近平主席和中国共产党领导下数十年未见的严厉镇压。」

声明表示，国际人权体系70年来保障世界各地千百万人的基本权利与自由，包括向掌权者问责的独立媒体、公正的法律系统、教育和医疗、以及乾净水源和空气等等。

中国在去年12月2日宣布，由于美国在11月通过《香港人权法案》，中方为了表示坚决态度，对美国多家非政府组织实施制裁，这些组织包括人权观察、自由之家、美国国际共和研究所、美国国际事务民主协会、美国国家民主基金会等。中国外交部发言人华春莹当时说，「大量事实和证据表明，有关非政府组织通过各种方式支持反中乱港分子，极力教唆他们从事极端暴力犯罪行为，煽动"港独"分裂活动，对当前香港乱局负有重大责任。这些组织理应受到制裁，必须付出应有代价。」

近年，除了罗斯以外，也有许多公开批评中国的学者、研究者、政治人物与社会运动者都被拒绝入境。去年9月28日，美国学者、香港问题专家加勒特（Dan Garrett）在美国国会与香港社会运动者共同出席听证会之后，便被香港当局拒绝入境。

罗法/夏立民 (法新社、美联社)