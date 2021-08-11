人权观察：柬埔寨一带一路水坝造成「人权灾难」

（德国之声中文网）人权观察（Human Rights Watch）在周二（8月10日）发表一份报告指，由中国资助柬埔寨兴建的一座大型水坝发电站在2018年竣工后，对当地原住民和少数族裔生计造成损害，演变成一场「人权灾难」。该水坝项目是北京「一带一路」项目的一部份。

该份报告指出，柬埔寨这座桑河下游二级水坝发电站（Lower Sesan 2）使大约5000人迁离祖居地，造成上下游数万居民的生计损失。

「他们原本靠着捕鱼丶森林采集和农耕，过著自给自足的集体生活，」人权观察亚洲区倡议主任约翰・席夫顿（John Sifton）说。「柬埔寨当局应即刻检讨该项目的补偿丶安置与生计恢复办法，并确保未来其他项目不再造成同样侵害。」

该水坝发电站是中国「一带一路」项目的一部分。人权观察指出，亚洲和其他地区的许多「一带一路」项目都被批评缺乏透明度丶漠视社区意见，还可能对环境造成负面影响。

报告中还说，柬埔寨政府与相关企业干部都没有真正谘询受影响社区的意见，也从未依照联合国《原住民族权利宣言》求取当地原住民族的「自由丶事先和知情同意」。

「公司没有考虑原住民族的权利，」一位墨侬族村民告诉人权观察。「他们只是叫我们搬走。」

从2011年直到2018年水坝发电站完工，社区居民不仅向官员抗议，也致函过柬埔寨总理洪森（Hun Sen），但官员一再漠视社区疑虑丶拒绝讨论替代方案。甚至，有部分抗争人士遭到威胁或监禁。

「我们没有选择。」另一名墨侬村民Samphy告诉人权观察：「我想过要和他们对抗......但没有用，因为无论如何他们迟早会建大坝。」

英国《金融时报》则报导，柬埔寨政府发言人Siphan Phay称「原住民和少数族裔将受惠于这些发展」。他说，他们的生活将能融入一般社会大众，包括健康丶教育与其他现代生活的层面。

渔业与生态受创

但，该水坝确实损害了生态系统。报告指出，它造成许多鱼种无法完成繁殖过程中必要的迁徙，导致渔获量急剧减少，危及柬埔寨丶越南丶泰国和老挝数千万人的食物和收入来源。

美国史汀生中心(Stimson Center)的湄公河能源和水专家艾勒（Brian Eyler）在4月告诉人权观察，像桑河二级水电站这样的水坝为湄公河和洞里萨河（Tonle Sap）带来的长期经济影响是很可观的，尤其是渔业产量下降带来的损失。他说，柬埔寨不能这么快就放弃以渔业为导向的经济。

《金融时报》指，对该水坝的批评提升了外界对中国大坝建设计划的关注程度。该计划是「一带一路」项目的支柱，也是中国国家主席习近平标志性的外交政策豪赌。在印度尼西亚丶乌干达丶巴基斯坦丶塔吉克斯坦和格鲁吉亚（Georgia）等「一带一路国家」，有超过10个大型的中国水电项目正在进行或已完成。

负责该座水坝的建造丶运营的中国国有发电公司中国华能集团在今年早些时候的一份声明中说：「桑河电站项目经柬埔寨政府批准建设，业主方严格遵循项目开发协议，履行应尽义务。电站建成后，有效缓解了柬埔寨当地居民面临的缺电困难，极大促进了柬埔寨经济社会发展。」

柬埔寨皇家集团和越南国营电力公司（EVN）持有华能集团的少数股份。

《金融时报》指，水坝的工程于2018年完工，将柬埔寨的电力生产提高了20%。中国多家国有银行为该大坝项目提供融资，据日本非营利组织Mekong Watch，总预算约8亿美元。

(综合报导)

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