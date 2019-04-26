人权观察揭露新疆监控软件 36种可定罪行为曝光

(德国之声中文网) 国际组织人权观察 (Human Rights Watch) 的报告显示新疆政府透过一体化作战平台，收集民众关于身高、宗教信仰到政治倾向等各类型信息，並根据不与邻居往来、 拒用智能手机或积极替清真寺募款或募集物资等36种行为来锁定可疑人物。

人权观察的中国部研究员王松莲表示: 「此研究证实新疆警方正在对民众的合法行为进行非法的信息收集，然后利用这些信息来监视他们的一举一动，找出他们认为可疑的对象，再对这些人进行更深入的审查。 」

民众端的App透过追踪手机、身分证与车辆的移动路线及位置来监控民众动态，甚至能追踪用电及加油的情况。而一体化监控平台将分析以上行为，并判定可疑程度，包含虚拟专用网络 (VPN)、WhatsApp、与Viber在内的51款网络工具或加密通信软件都被视为可疑。 根据人权观察调查与统计，一体化作战平台认定可疑的行为，大多与种族或宗教无关。

除了使用者行为之外，该平台还具有监控人际关系的特性。 当侦测到有人联系新注册的手机号码或国外有亲友，一体化平台在警察端的App便会指示警方展开调查。 而人权观察发现，该App会指示官员在检查手机与软件时，专注在恐怖主义与暴力视听内容，甚至要官员留意激进伊斯兰教派瓦哈比派的信徒。 即便如此，许多受该平台系统关注的行为都与恐怖或极端主义无直接关联，而人权观察的分析结果也显示，该系统讯息收集的主要目标也非为对抗与极端主义相关的恐怖行动。

一名接受人权观察访谈的前新疆居民便表示，他某次被派出所认定无罪释放后走进商场，警报便突然响起，而警察也立即将他带到派出所讯问。 当他质疑自己为何刚被认定无罪又被带回派出所时，警方表明他不能去任何公共场所，并要他待在家里。

明确列出威胁等级

除了严密监控民众外，一体化作战平台也可针对政府官员执行任务作绩效评分。人权观察表示，此功能可作为高阶主管分配任务及追踪下属表现的工具。 报告指出，此系统与许多检查哨联机，形成一道完整的虚拟关卡，而新疆当局也把这个监控机制称作过滤或筛查系统，主要是防堵任何不良或可疑因素。

人权观察的调查发现，根据内建的各种参数，此平台能判定威胁等级，对民众的行动自由做相对应的限制。 相关的限制包含将民众关进监狱或再教育营、软禁、不准擅离户籍地、不能进入公共场所或不准离开中国。 报告写道: 「新疆当局透过一体化平台APP展开的大规模个人讯息收集，使他们有能力重新恢复毛泽东时代的监控程度，同时靠着分级管理制度满足劳动力自由流动的经济需求。」

人权观察循线找到负责开发一体化作战平台的中国电子科技集团公司，发现该公司为中国首要国营军事承包商。 而负责开发该平台警察端APP的厂商则是中国电子科技集团的子公司，河北远东通信系统工程公司。

人权观察表示，新疆政府透过高科技系统所建立的大规模监控机制完全漠视了新疆维吾尔人与其他穆斯林群体在被认定有罪前，应被推判为无罪之权利。 而此机制也突显中国当局利用广泛却模糊的标准列出可疑人士，再由警方或官员根据名单决定需被拘留的对象。 人权观察的中国部研究员王松莲表示: 「在习近平主席领导下，中国的高压统治已经成为新疆穆斯林的敌托邦（dystopian）噩梦。 」

除了警察使用一体化作战平台对民众进行严密监控外，中国政府自2017年七月起也强迫民众在安卓手机上安装一款名为「净网卫士」的App。 净网卫士会封锁特定网站及禁止民众在手机上下载特定软件，并扫描手机上储存的档案。 新疆警方会在街上随机抽查。 被查到未安装净网卫士或未从手机删除政府认定有害内容的民众会被拘留。 位于上海的蓝灯数据公司 (Shanghai Landasoft Data Technology Inc) 负责提供服务器，让新疆政府把所有搜取到的数据都存在服务器上。 该公司的iTap情报调度指挥系统，也被新疆、青海等地的公安厅广泛使用。