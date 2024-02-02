“人权观察”指责大车企“沦为中国强迫劳动共犯”

（德国之声中文网）"人权观察"组织周四（2月1日）发表99页的报告《怠于注意：汽车企业沦为中国强迫劳动共犯》。报告称，"全球汽车制造商包括通用汽车、特斯拉、比亚迪、丰田和大众在内均未尽可能减低其铝料供应链使用维吾尔族强迫劳动的风险"。

报告也表示，"发现部分汽车制造商屈服于中国政府压力，在其中国合资企业采用的人权和负责任采购标准弱于其全球业务，致其涉及新疆强迫劳动的风险增高。大多数汽车制造商在规划其铝料供应链和识别强迫劳动关联方面做得太少"。

人权观察组织呼吁各国政府"应立法禁止输入与强迫劳动有关联的产品，同时应要求企业揭露其供应链并找出与人权迫害的潜在关联"。

车企对于其铝料供应链存在"盲点"

"汽车企业根本不知道其铝料供应链与新疆强迫劳动的关联程度，" 人权观察企业责任高级研究员兼倡议员沃明顿（Jim Wormington）说，"消费者应该知道自己的汽车可能含有与新疆强迫劳动或其他人权侵害有关的原料。"

人权观察表示，自己检视了网络上的中国官方媒体报导、公司报告和政府声明，发现新疆制铝业者参与劳动力转移（将维吾尔人等穆斯林转送到新疆和其他地区从事强迫劳动）的"可靠证据"。人权观察还称也发现证据，显示有些为新疆制铝业者供应煤炭的化石燃料公司，接收劳动力转移而来的工人在其煤矿场工作。

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目前，中国生产的铝占全球供应量的9%，其中超过15%来自新疆。人权观察写道："新疆生产的铝大多被运往中国其他省分，与其他金属熔制成铝合金，以供汽车和其他产业使用。铝锭一旦被熔化并混入其他金属之后，就不可能查出是否全部或部分来自新疆，以致沾有污点的铝可以进入中国和全球供应链而不被检测出来。"

根据联合国《工商企业与人权指导原则》，车企有责任确认、防止和缓解出现在其供应链上的强迫劳动和其他侵犯人权。人权观察敦促各车企，应检视其供应链，并与任何被发现从新疆采购零件或材料的供应商断绝往来。

德国网络媒体"中国平台"（China.Table）在检视人权观察的报告时注意到，有未透露姓名的汽车行业从业人员和专家向人权观察表示，车企其实"本可以采取一些措施，鼓励中国供应商提高供应链的透明度"。例如，车企们可以要求其合作伙伴披露供应链。车商及其一级、二级供应商也可以直接从新疆以外的冶炼厂采购更多的铝。

车企们如何回应？

人权观察的报告还指出外国车企在中国合资企业的供应链可能牵涉新疆的问题，表示根据联合国指导原则，参与合资企业的公司也有责任利用其影响力，解决合资企业供应链上的强迫劳动风险。这其中特别提到了大众汽车与上汽的合资企业。

报告写道：大众汽车表示，该公司"有责任…利用对其中国合资企业的影响力来解决侵犯人权的风险" 。但当被问到上汽大众与新疆一家铝生产商的潜在关系，大众公司在回应人权观察时说："本公司作为非控股股东，对上汽大众的供应商关系并不享有透明度。" 大众汽车表示，该公司对其直接控制的中国以外业务已将铝零件供应链检查列为重点，但坦承对该公司所生产汽车中的铝料来源仍有"盲点" 。

大众汽车也向路透社回应称，该公司坚决反对强迫劳动，并立即对任何指控进行调查。

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特斯拉没有回应路透社的询问。人权观察组织称，特斯拉告诉该组织，曾"多次" 检视其铝料供应链，且均未发现强迫劳动的事实证据。不过，人权观察指出，特斯拉没有说明其汽车有多少铝料来源不明。

通用汽车在回应人权观察时表示："通用汽车致力于执行尽职调查，并与同行伙伴、利害关系方和相关组织通力合作，解决本公司供应链内与强迫劳动有关的一切潜在风险。"但人权观察指出，通用汽车、丰田和中国车商比亚迪未答复该组织监督中国合资企业、供应链检视或其铝料来源的问题。

丰田对路透社表示，将仔细审查人权观察的报告，并希望供应商尊重人权。

中国车商比亚迪、中国国务院新闻办公室以及新疆政府没有回应路透社的置评请求。

谁在 "胁迫"车企？

美联社的报道指出，中国2023年成为全球最大的汽车出口国，也是最大的电动车制造国。总部设在英国的行业组织国际铝业协会预计，2019年至2050年期间，全球铝需求量将翻一番，部分原因是电动汽车日益普及。

"中国居全球汽车产业的主宰地位，各国政府必须确保在中国制造汽车、采购零件的公司不因中国政府对新疆的镇压行为而沾上污点" ，人权观察组织的沃明顿说。

包括人权观察在内的人权组织指责中国政府在新疆侵犯人权，包括在拘留营中大规模使用强迫劳动等。中国方面则否认这些指控。

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中国外交部表示，有关新疆强迫劳动的指控是"绝对荒谬的"，是"反华势力编造的旨在抹黑中国的世纪谎言"。

中国外交部在发给美联社的一份声明中补充说，要求企业证明在新疆没有使用强迫劳动构成了经济胁迫，"其真正目的是破坏新疆的繁荣稳定，遏制中国的发展"。

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人权观察的报告则称，一些汽车业从业人员和责任采购专家以匿名方式表示，"中国政府的报复威胁导致各公司不敢向其中国供应商或合资企业提出与新疆强迫劳动潜在关联的问题。中国政府已经对一些协助企业调查其与中国人权侵害（包括新疆强迫劳动）潜在关联的公司或个人启动刑事调查"。

（综合报道）

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