人权观察批评中国：贩卖缅甸新娘现象猖獗

（德国之声中文网）人权观察周四（3月21日）发表报告指出，在缅甸北部，常有人贩子把当地妇女贩卖到中国充当新娘，这一生意已生成了一个产业。缅甸的年轻女性多半来自克钦地区，贩卖价格每名3000美元至13000美元。

人权观察发言人巴尔（Heather Barr）认为，当地贫困的生活条件以及糟糕的人权保护状况，使得人口贩卖的生意得以进行，边境两边，人们都不需担心承担法律后果。

报告记录的访问里，有37名妇女讲述她们被迫被贩卖到中国家庭的经历，她们受到虐待以及性奴役。她们当中大部分人被允许生完孩子后离开。

人权观察的报告写道，贩卖人口的需求源于中国人口性别的失衡，在独生子女政策的压力下，原本重男轻女的传统导致人们更愿意生男孩。其结果是，中国缺少3000万至4000万适龄婚嫁的妇女，2030年之前，中国男性40岁之前娶不上媳妇的比例将上升至25%。

人权观察中国部研究员王雅秋对德国之声表示，中国警方在打击贩卖缅甸妇女方面"做的努力很少"。"当那些得以逃脱的女性找到中国警方求助时，他们没常常有将这些女性当作受害者，而是以违反移民条例为由将她们关起来"，王雅秋说。她表示，中国政府应该执行反贩卖人口法律，起诉那些人贩子。

罗兴亚人：颠沛流离于“无人地带” 担心遭受酷刑 罗兴亚人开始大规模逃离家乡缅甸一年后，成千上万难民滞留在有“无人地带”之称的毗邻孟加拉国的边境地区。去年，缅孟两国达成一致，这个穆斯林少数族群可重返家园。但是，对受到酷刑的害怕情绪大于无家可归之痛。

罗兴亚人：颠沛流离于“无人地带” 前进不得 后退不能 尽管介于缅甸和孟加拉国之间的该地区位于本国领土，罗兴亚人仍无法返回家乡：这个“无人地带”被用铁丝网和地雷同缅甸其余部分相隔离；孟加拉人也只有在接收救援组织的供应物资时才能进入。

罗兴亚人：颠沛流离于“无人地带” “迷失的一代” 对于儿童，境况尤其危急：营养不良和生病已成为他们的日常生活。联合国儿童基金会已警告产生“迷失的一代”。儿童权利组织“救救儿童”担心发生童婚和人口交易等剥削儿童现象。

罗兴亚人：颠沛流离于“无人地带” 帐篷之多，一眼望不到边 在孟加拉的库图巴朗（Kutupalong）地区，数十万罗兴亚人挤住在临时住所—世界上最大的难民营里。他们不准离开营地，但也不知道，是否能留在那里。尽管这样，罗兴亚人仍在那里建起了有清真寺和商店的住区。

罗兴亚人：颠沛流离于“无人地带” 为未来祈祷 艰困如此，但在库图巴朗，罗兴亚人至少能自由从事穆斯林信仰活动。此图显示，男人们在当地庆祝宰牲节。然而，遭驱逐的哀痛仍无时不在。

罗兴亚人：颠沛流离于“无人地带” 含辛茹苦 就像在其简陋至极的家里做饭的这位女子一样，罗兴亚人想方设法，重返日常生活。这位18女子嫁给了来自家乡的一名23岁男子。现在，罗兴亚人已做好了远离缅甸生活的准备：在库图巴朗，除婚嫁外，人们也庆祝孩子的出生。

罗兴亚人：颠沛流离于“无人地带” 不返回被毁的家乡？ 作为全球最贫穷国家之一的孟加拉国要把难民们轰走；罗兴亚人自己也无意重返家乡。缅甸军队系统性地驱逐这个穆斯林少数族群，捣毁、烧毁了他们的众多村庄。罗兴亚人已不再有真正意义上的家乡了。



一名接受人权观察采访的妇女说，为帮助家里维持生计，她到中国务农，在那里遭绑架。在她离家的两年间，她的婆家卖掉了房子，4个孩子中的一个被送到孤儿院，另一个孩子夭折。

缅甸克钦邦连年冲突不断，当地妇女尤其处于危险的弱势地位。

联合国去年秋季派遣调查员前往缅甸，他们发现缅甸军队在克钦邦、掸邦以及罗兴雅地区施暴的现象严重。他们撰写的报告谴责缅甸军方以及安全力量在当地犯下罪行，包括谋杀、酷刑、抢劫、强奸、性奴役、绑架以及没有法律程序实施枪决等。

与克钦独立组织关系密切的克钦妇女联合会，致力于对受害者提供帮助。但妇女联合会在受访时表示，她们目前缺乏资金，无力提供援助，也无法为电话卡充值，以同受困妇女保持联络。

"国际社会应当对中国和缅甸政府发出呼吁，做出更多努力来结束这种贩卖活动"，人权观察的王雅秋对德国之声说。她表示，国际社会也应对克钦邦和掸邦北部提供人道主义和发展援助资金。

李鱼/杨威廉/叶宣（德新社、美联社等）