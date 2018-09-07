人权观察批评中国：贩卖缅甸新娘现象猖獗

在中缅边境，人口走私活动再度引起关注，其中妇女儿童受害的程度最深。人权观察组织对德国之声表示，中缅两国政府打击这一性奴役的力度不够，中国警方做的努力"很少"。
（德国之声中文网）人权观察周四（3月21日）发表报告指出，在缅甸北部，常有人贩子把当地妇女贩卖到中国充当新娘，这一生意已生成了一个产业。缅甸的年轻女性多半来自克钦地区，贩卖价格每名3000美元至13000美元。
人权观察发言人巴尔（Heather Barr）认为，当地贫困的生活条件以及糟糕的人权保护状况，使得人口贩卖的生意得以进行，边境两边，人们都不需担心承担法律后果。
报告记录的访问里，有37名妇女讲述她们被迫被贩卖到中国家庭的经历，她们受到虐待以及性奴役。她们当中大部分人被允许生完孩子后离开。
人权观察的报告写道，贩卖人口的需求源于中国人口性别的失衡，在独生子女政策的压力下，原本重男轻女的传统导致人们更愿意生男孩。其结果是，中国缺少3000万至4000万适龄婚嫁的妇女，2030年之前，中国男性40岁之前娶不上媳妇的比例将上升至25%。
人权观察中国部研究员王雅秋对德国之声表示，中国警方在打击贩卖缅甸妇女方面"做的努力很少"。"当那些得以逃脱的女性找到中国警方求助时，他们没常常有将这些女性当作受害者，而是以违反移民条例为由将她们关起来"，王雅秋说。她表示，中国政府应该执行反贩卖人口法律，起诉那些人贩子。
一名接受人权观察采访的妇女说，为帮助家里维持生计，她到中国务农，在那里遭绑架。在她离家的两年间，她的婆家卖掉了房子，4个孩子中的一个被送到孤儿院，另一个孩子夭折。
缅甸克钦邦连年冲突不断，当地妇女尤其处于危险的弱势地位。
联合国去年秋季派遣调查员前往缅甸，他们发现缅甸军队在克钦邦、掸邦以及罗兴雅地区施暴的现象严重。他们撰写的报告谴责缅甸军方以及安全力量在当地犯下罪行，包括谋杀、酷刑、抢劫、强奸、性奴役、绑架以及没有法律程序实施枪决等。
与克钦独立组织关系密切的克钦妇女联合会，致力于对受害者提供帮助。但妇女联合会在受访时表示，她们目前缺乏资金，无力提供援助，也无法为电话卡充值，以同受困妇女保持联络。
"国际社会应当对中国和缅甸政府发出呼吁，做出更多努力来结束这种贩卖活动"，人权观察的王雅秋对德国之声说。她表示，国际社会也应对克钦邦和掸邦北部提供人道主义和发展援助资金。
李鱼/杨威廉/叶宣（德新社、美联社等）