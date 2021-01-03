人权观察：四川藏人僧侣疑狱中受虐致死

(德国之声中文网) 国际组织人权观察22日表示，一名19岁的藏人僧侣去年12月因被关押期间疑似受虐而伤势严重，在多次送医治疗後仍不幸丧命。人权观察要求中国政府针对这名藏人僧侣之死，以及其他6名因参与和平示威被四川当地政府判刑5年的藏人僧侣的案件情况做说明。



人权观察表示，名叫旦增尼玛 (Tenzin Nyima)的藏人僧侣2019年11月9日因与其他3名藏人僧侣在四川省甘孜藏族自治州当地政府办公室外发传单，并高喊西藏独立的口号，而被当地警方逮捕关押。4名藏人僧侣因当地政府强迫游牧民族跟当地居民称赞政府的「脱贫政策」，决定发动示威抗议。



当地政府2020年5月释放了旦增尼玛，但是在同年的8月11日再次因他在网路上分享自己被捕的新闻及与在印度的人联系，而将他逮捕。2020年10月初，监狱的员警联系旦增尼玛的家人，表示因健康因素，所以要请他们将旦增尼玛接回家。



流亡海外的藏人告诉人权观察，旦增尼玛从监狱返家後，无法说话也无法移动身体。此外，他身上有严重的伤势，并出现急性呼吸道感染。他的家人研判，这些症状显示旦增尼玛在关押期间，可能受到肢体虐待，并有营养不良的现象。



2020年10月9日，旦增尼玛被送进成都的一家医院，当时他已经失去知觉。人权观察社获得的一份医院报告显示，他在被家人接回家之前的10天便已处于危急状态。医院向他的亲属表示，在医院展开治疗前，他的家属必须去募集治疗所需的4万人民币资金。旦增尼玛在医院住了几个星期后，医生宣布他的伤势过於严重已无法治疗，所以他们让他出院。



2020年12月1日，旦增尼玛的家人成功地将仍处于昏迷状态的他送进了甘孜州的一家医院。该医院的医生也以他的病情已过於严重为由让他出院。人权观察社看到的证据显示，他当时已经全身瘫痪，病情严重。他在亲属接他回家后不久就去世了。





人权观察的中国部主任理查森 (Sophie Richardson) 表示，中国政府又一次把任意拘留变成了死刑判决。他们应该追究所有残杀西藏僧人旦增尼玛的人。

根据人权观察，中国警察和监狱当局经常对囚犯实施酷刑和虐待，这样的情况在少数民族地区更为严重。人权观察说，中国政府应即时对旦增尼玛遭受酷刑的指控进行调查，并向施暴者追究责任。当局应根据中国加入的《联合国禁止酷刑公约》，向其家人提供公平和充分的赔偿。



人权观察的中国部主任理查森 (Sophie Richardson) 表示：「中国政府又一次把任意拘留变成了死刑判决。他们应该追究所有残杀西藏僧人旦增尼玛的人。」





除了旦增尼玛之外，另外还有5名藏人僧侣於2020年11月10日与11月12日遭到四川省石渠县中级人民法院的审判。其中，一个名叫求排的20岁藏人僧侣被当地政府以煽动分裂国家判刑4年，而另一名20岁的藏人僧侣所扎则被当局以同样罪名判刑3年。2020年12月14日，另外有年纪在16至23岁之间的四名藏人僧侣与2名当地青年，因散播与2019年11月四川省甘孜藏族自治州的一场示威行动，被政府判刑一至两年。



根据人权观察统计，在2019年11月甘孜藏族自治州当地爆发示威行动後，当地政府总共逮捕了30位居民，其中包含僧侣与平民。政府在当地部署武警，除了在街上巡逻外，还进行军事演习。人权观察认为，政府此举是为了要恐吓当地居民。



地方官员还在当地的寺庙举办为期两周的政治教育会议。到2020年12月底，除了最终受审的7人之外，其他人已被释放。理查森说：「年轻藏人被关押的这种紧急案件，已促使联合国专家呼吁国际社会建立一个机制来监督中国严重侵权的行为。如果国际社会不针对旦增尼玛之死展开追责的话，会导致中国出现更多令人震惊的侵权行为。」

德国之声22日致电四川省甘孜藏族自治州公安局询问案件相关细节，但直到截稿之前，公安局都无人接听电话。

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