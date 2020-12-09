 人权观察发表《2021世界人权报告》 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 13.01.2021

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人权观察发表《2021世界人权报告》

人权观察组织发表年度报告，其中有关中国的内容批评在香港实施国安法，在新疆消灭少数民族的身份认同以及持续迫害维权人士。

Gwyneth Ho

香港街头呼吁人们参加民主派初选, 后该事件被认定违反香港国安法

（德国之声中文网）人权观察周三（1月13日）发表《2021世界人权报告》，总共761页，涉及一百多个国家。这是人权观察连续第31年发表年度国别报告，检视人权事务在全世界的实践状况。

有关中国的部分，报告尤其对中国政府对新冠疫情初期的处置、实施《香港国安法》、在新疆消灭少数民族的身份认同以及对维权人士持续迫害作出批评。

报告写道，“中国政府对新冠病毒疫情起初反应迟缓，禁止公布相关讯息，低报感染病例，淡化感染严重性，并且否认人际传染的可能性。当局还以’传播谣言’拘押民众，取缔在网上谈论疫情，阻止媒体报导。”

“在香港，中国政府于6月30日实施严厉且文义模糊的国家安全法。这是自1997年主权移交以来对港人自由的最猛烈攻击。香港当局还取缔12名民主派人士参选立法会议员的资格，延后选举，然后将绝大多数反对派议员逐出立法会。”

在新疆, “尽管中国政府在全球公愤后似乎关闭了部分政治教育营并将囚犯’释放’，仍有不明数量的穆斯林纯粹因为身分认同而被拘押或在狱中服刑。”

人权观察中国部主任理查森（Sophie Richardson）表示，各国政府日渐了解到，北京对国内的人权侵害将祸及全球，她认为，他们应该支持对新疆的情况进行独立调查、联合国增设人权侵害监测职责，必须终结中国政府严重侵权却不受惩罚的情况。

报告认为，2020年，愈来愈多的人公开表达对中国人权侵犯的关切，尤其是有关香港和新疆的人权状况。 50位联合国人权专家以罕见的姿态发表联合声明，呼吁各国“集体果断采取行动，确保中国尊重人权，履行其国际义务。”

人权观察执行长罗斯（Kenneth Roth）在《2021世界人权报告》发表时，尤其对美国当选总统拜登表达出希望，指出美国下届政府应将尊重人权纳入其内政和外交政策，给人权事业注入新的生命力。

 

李鱼/苗子(人权观察)

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