人权观察：北京靠大数据关押逾两千新疆维族人

(德国之声中文网) 人权观察9日发布一份最新的研究报告，表示他们运用一份从新疆阿克苏县流出的囚犯名册证实，中国政府运用大数据科技关押当地的少数民族穆斯林。

此前，人权观察曾揭露中国运用名为「一体化联合作战平台」的计画，透过新疆当地的调查系统来收集及汇整与穆斯林居民有关的数据，并将被视为潜在威胁的人推送给官员。

这些官员会根据「综合表现」与其他资讯来进一步审查，将一部份人送往再教育营或其他机构。2019年，人权观察透过「逆行工程」的研究，也就是针对一个软件进行逆向分析与盐就。人权观察发现一体化平台将许多合法的行为列为审查的标准。

此次他们取得的「阿克苏名单」与今年2月德国之声独家揭露的「墨玉名单」相同，内容包含新疆当地官员对相关人员是否应继续被拘押做出评估，而「一体化平台」当中的关键字眼也频繁出现在这两份名单中。

人权观察表示，这两份名单都显示新疆政府在执行强制思想转化的过程时，会根据哪些具体的条件挑选与审查该被送往再教育营的人。人权观察发现中国官方使用「一体化平台」协助官员选择关押目标。

人权观察的中国部高级研究员王松莲表示：「这份『阿克苏名ㄉㄦ 』进一步让我们窥见，中国对新疆突厥裔穆斯林的粗暴镇压因高科技而如虎添翼。中国政府欠这些人员家属一个说法：他们为什麽被抓走？如今人在何方？」

一份超过2千人的名单

人权观察表示，「阿克苏名单」上有超过2千个当地居民的基本资料，而经过专家鉴定後，确信名单上所有人都是维吾尔人，男女比例各半。这些人是在2016年中至2018年底陆续被当地政府关入再教育营，一天内最高的被捕人数是100人。

人权观察用之前所取得的新疆官方文件与「阿克苏名单」做比对，并邀请两位广泛研究新疆再教育营议题的专家检视整份文件，证实了这份名单的真实性。人权观察也让来自阿克苏地区的维吾尔人检视这份名单，他们从中指认出至少18位直系亲属的姓名。

人权观察的分析指出，「阿克苏名单」上绝大多数的人都是因为日常丶合法且非暴力的行为而被捕。中国政府此前曾宣称，「一体化平台」是一个精密且有预测性的科技，能够透过「精确打击」犯罪人员来维护新疆治安。

21种可疑「罪行」

人权观察根据「阿克苏名单」，列出了21种会让一名维吾尔人被新疆官员认定为「可疑人士」的行为。其中一些行为包含：未经官方许可让子女学习古兰经；未经官方批准传授古兰经或听取这种传授；穿着宗教服饰，例如罩袍丶面纱，或蓄胡；生孩子超过中国计划生育政策所允许的数目；未经官方许可参加朝觐 ; 出国造访「敏感」国家，包括土耳其丶阿富汗丶沙特阿拉伯和吉尔吉斯斯坦；造访阿克苏以外的国内地区，包括新疆的乌鲁木齐和喀什等地，或北京丶上海等中国其他城市。

此外，连没有固定地址丶使用非自己名字登记的手机门号或是属於「80後丶90後不放心人员」的维吾尔人也可能被关进再教育营。根据人权观察分析，名单中约有10%的人被当地官员贴上「恐怖活动」或「极端思想」的标签。

而对这些维吾尔人来说，除非他们能证明自己是无辜的，不然当地官员会推定他们有罪。与「墨玉名单」相同的是，「阿克苏名单」也显示再教育营大致分成三种关押等级：「普管区」丶「严管区」与「强管区」。名单中显示有些人会因生病获准暂时返家，但是康复之後，又会马上被送回再教育营。

人权观察根据名单中一名T女士的纪录去分析新疆官员如何运用「一体化平台」将合法行为认定为关入再教育营的依据。T女士因2017年3月接过4通境外来电，被「一体化平台」标示为「与敏感国家有联系」。该平台还精准记录她接听境外来电的总共秒数。

後来人权观察透过名单中列出的电话，联系上T女士的姊妹。她的姊妹表示，新疆当地公安曾在T女士被捕前後审问她，他们特别问了关於她姊妹的细节。她说在那之後，她便无法直接联系在新疆的家人。她後来透过友人得知，她从再教育营获释後，她在工厂打工5天，只有周末可以回家。她的姊妹说，她觉得T女士应该是被强迫去那边上班，因为她被关进再教育营前，正在接受别种职业培训。

人权观察说，中国政府监控并关押新疆当地的突厥裔居民往往是违反中国宪法与国际人权法所保障的基本权利。中国宪法的第37条规定，逮捕必须经过检察院或法院批准。人权观察的研究发现，这两个机关都并未参与逮捕的过程。

这份研究发现，逮捕对象往往是由公安机关或当地的行政官员决定。被捕的人员无法联系律师或亲属，也没有任何正当程序的权利。人权观察的中国部高级研究员王松莲说：「所谓的『预测性警务』平台，实际上是中国政府用来掩饰镇压突厥裔穆斯林的一种披着科学外衣的遮羞布。中国政府应立即废除一体化平台，彻底删除它已收集到的数据，并全面释放新疆遭任意拘押人员。」