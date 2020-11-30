 人权观察：北京靠大数据关押逾两千新疆维族人 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 09.12.2020

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

人权观察：北京靠大数据关押逾两千新疆维族人

根据人权观察，中国政府使用警方搜集的大数据资料，辅以关键字，决定大量关押新疆维族人。其中有人只是没有固定地址或是属于「不放心人员」。

China - Dabancheng - Umerziehungslager

人权观察曾揭露中国运用名为「一体化联合作战平台」的计画，透过新疆当地的调查系统来收集及汇整与穆斯林居民有关的数据，并将被视为潜在威胁的人推送给官员。

(德国之声中文网) 人权观察9日发布一份最新的研究报告，表示他们运用一份从新疆阿克苏县流出的囚犯名册证实，中国政府运用大数据科技关押当地的少数民族穆斯林。

此前，人权观察曾揭露中国运用名为「一体化联合作战平台」的计画，透过新疆当地的调查系统来收集及汇整与穆斯林居民有关的数据，并将被视为潜在威胁的人推送给官员。

这些官员会根据「综合表现」与其他资讯来进一步审查，将一部份人送往再教育营或其他机构。2019年，人权观察透过「逆行工程」的研究，也就是针对一个软件进行逆向分析与盐就。人权观察发现一体化平台将许多合法的行为列为审查的标准。

此次他们取得的「阿克苏名单」与今年2月德国之声独家揭露的「墨玉名单」相同，内容包含新疆当地官员对相关人员是否应继续被拘押做出评估，而「一体化平台」当中的关键字眼也频繁出现在这两份名单中。

人权观察表示，这两份名单都显示新疆政府在执行强制思想转化的过程时，会根据哪些具体的条件挑选与审查该被送往再教育营的人。人权观察发现中国官方使用「一体化平台」协助官员选择关押目标。

人权观察的中国部高级研究员王松莲表示：「这份『阿克苏名ㄉㄦ 』进一步让我们窥见，中国对新疆突厥裔穆斯林的粗暴镇压因高科技而如虎添翼。中国政府欠这些人员家属一个说法：他们为什麽被抓走？如今人在何方？」

一份超过2千人的名单

人权观察表示，「阿克苏名单」上有超过2千个当地居民的基本资料，而经过专家鉴定後，确信名单上所有人都是维吾尔人，男女比例各半。这些人是在2016年中至2018年底陆续被当地政府关入再教育营，一天内最高的被捕人数是100人。

DW Investigativ Projekt: Uiguren Umerziehungslager in China ACHTUNG SPERRFRIST 17.02.2020/17.00 Uhr MEZ

人权观察说，中国政府监控并关押新疆当地的突厥裔居民往往是违反中国宪法与国际人权法所保障的基本权利。

人权观察用之前所取得的新疆官方文件与「阿克苏名单」做比对，并邀请两位广泛研究新疆再教育营议题的专家检视整份文件，证实了这份名单的真实性。人权观察也让来自阿克苏地区的维吾尔人检视这份名单，他们从中指认出至少18位直系亲属的姓名。

人权观察的分析指出，「阿克苏名单」上绝大多数的人都是因为日常丶合法且非暴力的行为而被捕。中国政府此前曾宣称，「一体化平台」是一个精密且有预测性的科技，能够透过「精确打击」犯罪人员来维护新疆治安。

21种可疑「罪行」

人权观察根据「阿克苏名单」，列出了21种会让一名维吾尔人被新疆官员认定为「可疑人士」的行为。其中一些行为包含：未经官方许可让子女学习古兰经；未经官方批准传授古兰经或听取这种传授；穿着宗教服饰，例如罩袍丶面纱，或蓄胡；生孩子超过中国计划生育政策所允许的数目；未经官方许可参加朝觐 ; 出国造访「敏感」国家，包括土耳其丶阿富汗丶沙特阿拉伯和吉尔吉斯斯坦；造访阿克苏以外的国内地区，包括新疆的乌鲁木齐和喀什等地，或北京丶上海等中国其他城市。

China - Dabancheng - Umerziehungslager

「阿克苏名单」上绝大多数的人都是因为日常丶合法且非暴力的行为而被捕。

此外，连没有固定地址丶使用非自己名字登记的手机门号或是属於「80後丶90後不放心人员」的维吾尔人也可能被关进再教育营。根据人权观察分析，名单中约有10%的人被当地官员贴上「恐怖活动」或「极端思想」的标签。

而对这些维吾尔人来说，除非他们能证明自己是无辜的，不然当地官员会推定他们有罪。与「墨玉名单」相同的是，「阿克苏名单」也显示再教育营大致分成三种关押等级：「普管区」丶「严管区」与「强管区」。名单中显示有些人会因生病获准暂时返家，但是康复之後，又会马上被送回再教育营。

DW.COM

德国之声在2月底根据从新疆外泄的「墨玉名单」，显示中国政府如何系统性的将大量维吾尔人送进「再教育营」。德国之声进一步组成调查小组，透过研究和访谈发现更多内幕。系列文章将揭露维吾尔族人进入「再教育营」后，到底发生了什么事情？

德国之声及媒体合作伙伴日前报导，北京任意迫害新疆维吾尔族人。人权捍卫者和政治人物现在呼吁德国和欧洲应对中国采取强硬策略。

德國之聲去年底得到一份從新疆傳出來的機密名單，內容包括新疆和田地區墨玉縣數個村落中，所有遭關進再教育營的維吾爾人，以及他們的私人資訊、送進再教育營的原因及關押後的審核結果。德國之聲的調查發現，維吾爾人甚至可能僅僅因留鬍子或生太多小孩而被關進再教育營。

人权观察根据名单中一名T女士的纪录去分析新疆官员如何运用「一体化平台」将合法行为认定为关入再教育营的依据。T女士因2017年3月接过4通境外来电，被「一体化平台」标示为「与敏感国家有联系」。该平台还精准记录她接听境外来电的总共秒数。

後来人权观察透过名单中列出的电话，联系上T女士的姊妹。她的姊妹表示，新疆当地公安曾在T女士被捕前後审问她，他们特别问了关於她姊妹的细节。她说在那之後，她便无法直接联系在新疆的家人。她後来透过友人得知，她从再教育营获释後，她在工厂打工5天，只有周末可以回家。她的姊妹说，她觉得T女士应该是被强迫去那边上班，因为她被关进再教育营前，正在接受别种职业培训。

人权观察说，中国政府监控并关押新疆当地的突厥裔居民往往是违反中国宪法与国际人权法所保障的基本权利。中国宪法的第37条规定，逮捕必须经过检察院或法院批准。人权观察的研究发现，这两个机关都并未参与逮捕的过程。

这份研究发现，逮捕对象往往是由公安机关或当地的行政官员决定。被捕的人员无法联系律师或亲属，也没有任何正当程序的权利。人权观察的中国部高级研究员王松莲说：「所谓的『预测性警务』平台，实际上是中国政府用来掩饰镇压突厥裔穆斯林的一种披着科学外衣的遮羞布。中国政府应立即废除一体化平台，彻底删除它已收集到的数据，并全面释放新疆遭任意拘押人员。」

相关内容

China - Dabancheng - Umerziehungslager

维族学者与弟弟失联4年 北京证实遭判刑9年 30.11.2020

一名新西兰籍的维吾尔学者2017年1月之後便与在新疆的弟弟失联。在透过联合国及新西兰政府要求北京提供资讯後，她得知弟弟已被中国当局以「分裂国家罪」判刑9年。

Türkei Hemdullah Abduweli

沙特警方逮捕两维族男 人权团体忧遭遣返中国 27.11.2020

两名维吾尔人传出11月20日遭沙特阿拉伯当局逮捕，两人目前被关在当地看守所。海外运动人士告诉德国之声，两人恐面临被遣返回中国的命运。

Vatikan Papst Franziskus

教宗声援维吾尔人 中国：说法毫无事实依据 25.11.2020

教宗方济各24日传出在新书中形容维吾尔人为「被迫害的族群」，而中国外交部同日批评教宗的说法毫无根据。然而，中国外交部的公开纪录中，却省略了这段言论。

广告

媒体看中国

China Hafen in Shanghai

德语媒体：西方救市 受益的却是中国

中国11月外贸顺差创下历史新高，让德语报刊忧心忡忡。《法兰克福汇报》指出，西方国家用于刺激本国经济的资金，到头来都流向了中国。《法兰克福评论报》则警告说，和中国人签的每一笔合同都在加强对中国的依赖。  