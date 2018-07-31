人权观察：中国的「双语政策」威胁藏语存续

(德国之声中文网) 人权观察周四 (3月5日) 发布一份新的报告，指出中国过去十年在西藏自治区及境内其他藏族自治州实施所谓的「双语教育政策」，意图透过在各级学校推广汉语教学，来加快藏语教学消失的速度。

人权观察的研究发现，虽然自「双语教育」在中国境内所有少数民族地区的中小学实施以来，西藏政府维持着同时提倡汉语与藏语的立场，但政府私底下却不断间接向学校施压，透过不同的手法来迫使学习藏语的机会与人数逐年下降。

报告指出，西藏政府过去几年透过各种间接手段向学校施压，要求他们透过「混班教学」与「混合住宿」来加强汉族文化与汉语对学生的影响。 此外，政府派遣大量不懂藏语的汉族老师到西藏自治区的学校任教，同时把藏族老师调往汉语为主的省份进修，并规定所有藏族老师必须说流利的汉语。

人权观察搜集到的数据显示，西藏地区小学中不会说藏语的老师人数，在1988年到2005年间增加了三倍。 根据目前政府的方案，人权观察指出预计有3万名非藏族的老师将在2020年前被调往西藏与新疆。 以上这些措施导致各地小学在汉族老师比例逐渐增加的情况下，开始选择用汉语教学。

中国的宪法保障少数民族享有语言权，而西藏自治区也自1980年起在小学阶段实施藏语教育。 不过在中国共产党逐渐加强对西藏政治压迫的情况下，人权观察表示，现在西藏本地发起的藏语振兴计划都被视为「分离主义活动」。

接受人权观察访谈的藏族家长表示，西藏自治区于2019年3月便在当地小学引进汉语教学系统。虽然当地政府没有推出要求小学使用汉语教学的政策，西藏政府的教育官员却向人权观察表示，他认为政府有计划要制定政策，规定西藏自治区所有小学都转换为汉语教育。

人权观察中国部主任理查森 (Sophie Richardson) 在声明中表示：「中国『双语教育』政策的出发点是政治而非教育，中国政府违反国际法中规定应为藏族人提供藏语教育的义务。 」

用双语教育「维稳」

人权观察的报告引用了中国学者姚继军2014年所发布的报告，内容提到在学前阶段施行双语教育是为了「加强汉语融入藏族幼儿学童，藉以减低藏区不稳定因素」。 人权观察指出，对于减少骚乱风险的重视，也明确反映于中国民族政策中推广「民族交融」与「文化认同」的重点。

自2010年起，多个藏族自治州都爆发反对学校施行汉语教育的抗争。 人权观察曾报导过藏区私立学校被强行关闭的消息，而长年推广藏族语言权利的扎西文色，2016年1月被政府以「危害国家安全」的罪名逮捕起诉，并在2018年5月被法院以「煽动分裂国家罪」判刑五年。 在那之前，扎西文色曾在接受《纽约时报》采访时表示，青海省玉树藏族自治州已经找不到地方学习藏文。

人权观察的报告指出，中国在西藏推广的「双语教育」违反了国际人权法，以及联合国《儿童权利公约》和《公民权利和政治权利国际公约》。

中国政府无远弗届的「汉化运动」

人权观察中国部主任理查森告诉德国之声，中国式「双语教育」已迫使好几代的藏人在学校课程中无法接触藏语，这个现象严重威胁了藏人的文化与宗教权，也让藏人很难维持他们独特的身份认同。她说：「不少藏人透过在社交媒体上分享评论、向政府发出请愿书或是学生团体抗争，来抗议政府强制推行中国式『双语教育』。 然而，当地政府往往以非常残暴的方式打压参与抗争的藏人，发起这些活动的人也往往会迅速被政府噤声。 」

理查森认为，中国式「双语教育」对藏族所带来的威胁，也突显了中国政府对不同少数民族推动的「汉化运动」已达到无远弗届的境界。 她向德国之声表示：「习近平所推广的『汉化运动』横跨了不同的少数民族、语言、宗教与中国境内的不同地区。 他这么做只有一个目的，便是强化各群体对中国共产党的忠诚度。 」

理查森指出，关注藏族权益的政府应该设法透过像联合国人权理事会等机构，呼吁中国立即停止施行与中国式「双语教育」相关的政策。 此外，这些国家也可以试着在中国境外推广藏语教育。 她说：「我们当然希望负责审查中国履行保障儿童权益与少数民族权益的专家，能够向中国施压，促使他们终结中国式『双语教育』的相关政策。 」