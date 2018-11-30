人权观察:中国应立即释放佳士工人维权者

(德国之声中文网) 人权观察周二(12月4日)呼吁中国政府释放佳士工人维权事件中的32名维权人士、工厂工人、大学生和工会干部。其中被拘捕的声援学生认定自己是马克思主义者。

人权观察在声明中提到:「讽刺的是，一个自称为社会主义的政府正在打击年轻的马克思主义者。」也说，被「任意拘留或强行失踪」的人应立即获释。

总部位于纽约的人权观察中国研究员王亚秋说:「世界各地的国际劳工组织和大学应该表现出对中国工人和学生的团结，并反对中国压制劳工活动。」

中国公安部目前没有任何回应。

2018年7月起，深圳佳士科技公司的部分员工争取组织工会，而遭公司解聘。衝突中许多人被当地警方抓捕的事件，并后续引发中国当局拘留声援学生的事件。

事件虽然惊动中央高层，但是官方定调指工人受到境外势力操控。

合法工会的标准

致力「维稳」的中国共产党被指控以各种形式控制基层组织，特别是任何可能导致大规模抗议的团体。目前只有在中华全国总工会登记的才被视为合法工会。

在佳士工人维权事件中，虽然有关人员愿意注册，但他们想要选出自己的工会领袖，而不是让公司管理层来决定。

人权观察强调，中国作为国际劳工组织的成员，有义务允许工人自由结社，和实行集体谈判权。

夏立民/杨威廉 (路透社等)