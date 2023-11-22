人权观察：中国在宁夏、甘肃大量关拆清真寺

（德国之声中文网）“人权观察”（Human Rights Watch）周二（11月21日）发布报道，称中国政府藉由“并寺”政策，在西北部的宁夏回族自治区和甘肃省大量削减清真寺数量。

报道称，中国当局正以各种方式限制伊斯兰宗教活动，包括将部分清真寺停用、关闭、拆除或改建为非宗教用途。另外许多清真寺被当局除去圆顶、宣礼塔等伊斯兰建筑特色。

“中国政府借‘合并’之名将许多清真寺关闭，侵犯宗教自由，” 人权观察中国部代理主任王松莲说，这是遏制伊斯兰教在中国活动的一系列措施之一。

“拆多建少”

“清真寺合并”（简称 “并寺”）见于中共中央2018年4月发出的名为《关于加强和改进新形势下伊斯兰教工作的意见》的文件，其内容包括以促进伊斯兰教 “中国化”为目标的多面向国家战略。该文件指示全国各地党委和国家机关“加强伊斯兰教活动场所新建、改扩建的规范管理”，并指出所谓 “管理”应以 “不得新建、设立活动场所”为原则，以达 “压缩总量”的目的。对于清真寺，虽有例外，但应“坚持拆多建少”。

越来越艰难的中国穆斯林

人权观察收集的中国官方文件显示，中国政府已在穆斯林人口数仅次于新疆的宁夏回族自治区和甘肃省推行清真寺 “合并”。

该组织引述专门研究回族穆斯林的两位专家——英国普利茅斯大学讲师汉娜・席克（Hannah Theaker）和曼彻斯特大学助理教授大卫・斯特劳普（David Stroup）在即将出版的研究报告中估计，宁夏境内的清真寺从2020年至今已有三分之一关闭。席克在接受BBC采访时表示，2020年以来，宁夏已有约1300座清真寺被关闭或改作他用。

根据当地回族穆斯林上网发布的图片，人权观察以卫星影像为佐证，对有关政策在宁夏两个村落的实施情况做了核实，并发布于报道中。

宗教“中国化”

中国上一次大规模关闭清真寺是在1950年代中共建政之后。据估计，在1966年文化大革命开始前，宁夏大多数清真寺已被当局夷平或合并。文革结束后，随着对宗教管控放松，民众逐渐重拾宗教生活，并建造了许多清真寺。但当局仍控制宗教人事任命、出版、财务和宗教院校的设立。

自2016年国家主席习近平号召宗教 “中国化”以来，国家对宗教的控制更加紧缩。

中国的回族人口有1100多万

据澳洲战略政策研究所（ASPI）统计，自2017年以来，中国当局在维吾尔族聚居的新疆损坏或摧毁了全区三分之二的清真寺。约有半数遭到彻底拆除。

在回族地区，此类行动也在逐渐推开。德国之声曾报道，过去几年间，除了宁夏和甘肃，云南、河南乃至北京的清真寺都发生过圆顶和宣礼塔被当地政府拆除的情况，有的被用中国式屋顶取而代之。

著名回族诗人安然 (本名崔浩新) 2019年接受德国之声访问时表示，“摧毁穹顶实际上就是摧毁一种身分认同。”斯特劳普 (David Stroup)也曾对德国之声表示，中国政府的「宗教中国化」运动似乎已成为一个全国性的现象。

这一再引起当局与当地穆斯林民众的冲突。最近的一个例子是，据网络流传影片，今年5月27日在云南省玉溪市通海县纳古回族自治乡，当地穆斯林为了阻止清真寺阿拉伯式外观遭强制拆除，与警方爆发冲突。

“中国政府的‘宗教中国化’政策不仅全然漠视中国所有穆斯林的宗教自由，也全然漠视全国所有宗教团体的宗教自由”， 人权观察的王松莲说。该组织呼吁关注宗教自由的各国政府，尤其是伊斯兰合作组织成员国，“应施压中国政府停止‘并寺’政策以及更广泛的中国化运动”，并在联合国及其他国际论坛上提出这个问题。

（综合报道）

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