人权组织: 又一名维吾尔难民在泰国拘留中心死亡

（德国之声中文网）这是两个月内发生的第二例来自中国穆斯林维吾尔少数民族的寻求庇护者在泰国移民拘留中心的死亡事件：维吾尔族人权组织报告称，在送往医院治疗数周之后，40 岁的马托提·马图尔逊(Mattohti Mattursun) 上周五（4月21日）因疑似肝功能衰竭死亡。人权组织周四（4月27日）发表声明，敦促泰国当局改善其移民拘留设施的条件。

“泰国当局将寻求避难者长年累月关押在移民拘留中心恶劣的环境中，使他们面临严重风险”，“人权观察”亚洲区主任皮尔森 (Elaine Pearson) 在一份电子邮件声明中说，“马图尔逊的去世应该敲响警钟，结束这种长期监禁寻求庇护者和难民的虐待政策。”

人权组织长期以来一直批评移民拘留设施的条件。总部设在泰国的“难民和无国籍者权利联盟”周四在一份声明中指控泰国当局，称被拘留者“得不到足够的医疗服务，每天 24 小时都被关在拥挤不堪、不卫生的牢房里，无法获得足够或清真食品，、体育锻炼或适当的医疗。”

根据世界维吾尔代表大会和维吾尔人权项目的一份声明，马图尔逊于 2014 年从中国逃往泰国并被拘留了九年多。

他是过去两个月中第二个在泰国死亡的维吾尔族被拘留者。据报道，49 岁的阿齐兹·阿卜杜拉 (Aziz Abdullah) 今年 2 月死于肺炎。声明说，两人于 2022 年 7 月被转移到曼谷市中心的移民拘留中心。

美联社记者多次致电泰国警方寻求置评，均未成功。

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帮助移民的泰国人权促进组织“人民赋权基金会” 负责人查利达‧塔加罗恩苏（Chalida Tajaroensuk）证实了马图尔逊的死讯。她称已获悉，尽管有现成的志愿医生，但该设施中的几名维吾尔族被拘留者正在病中并且难以寻求治疗。

“我们紧急要求当局允许医生进入那里为他们进行健康检查。” 她告诉美联社，“你们不能让他们继续生病，继续死亡。”

塔加罗恩苏说，马图尔逊是第五名在泰国被拘留期间死亡的维吾尔族难民，目前还有 43 人被关押在曼谷中心。近年来，媒体还报道了其他几起移民被拘留者死亡事件。

很难找到有关因违反移民法而被关押者的最新统计数据。泰国移民局在 2021 年 3 月表示，当时曼谷有 1615 名被拘留者，其中 1125 名在曼谷市中心的主要拘留中心。

2015 年，泰国迫于中国的压力，将 109 名维吾尔少数民族人士违背他们的意愿送回中国，尽管这些维族人士担心面临官方迫害和可能的酷刑。

维吾尔少数民族权利呼吁者和独立研究人员声称，有至少100 万维吾尔族和其他少数民族人士被关进中国新疆的拘留营。许多人说他们在那里遭受酷刑、性侵并被迫放弃他们的语言和宗教。

中国当局否认这些指控，称其在新疆的政策旨在消除极端主义。

（美联社）

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