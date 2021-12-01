 人权组织: 中国“警侨服务站”在海外跨境执法 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 30.09.2022

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人权组织: 中国“警侨服务站”在海外跨境执法

总部位于马德里的非政府组织“保护卫士”的一份最新报告指出，中国在大规模推进“劝返”行动，将海外的中国籍嫌疑人带回国。其中，一些地方政府在海外数十个国家设立的“警侨服务站”扮演了重要角色。

中国警方对于海外犯罪嫌疑人进行大规模“劝返”行动

中国警方对于海外犯罪嫌疑人进行大规模“劝返”行动

（德国之声中文网）人权组织“保护卫士”（Safeguard Defenders）近日发表一份报告，从中国一些省份开展打击跨国电信和网络诈骗行动入手，研究了中国警方不断扩大的全球警务行动。

这份题为《海外110：不受控的中国跨国犯罪打击》的报告，着重关注了中国警方对于海外犯罪嫌疑人进行的所谓“劝返”行动。报告指出，中国针对海外电信诈骗行为所采取的大规模全球追讨行动始于2018年，随着中国警侨“海外服务站”的成立，该行动已经逐渐扩大规模。

延伸阅读：中国升级“断卡行动” 金融系统流动性堪忧

中国官方的声明指出，从2021年4月到2022年7月已经有23万名嫌疑人被成功“劝返”回中国。

资料图片

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“保护卫士”的报告指出，中国警侨“海外服务站”遍布五大洲的数十个国家。这些海外服务站行动起源于地方政府，比如福建、浙江等。而这些海外服务站在境外“劝返”行动中发挥了直接作用。

根据该人权组织的统计，福州市和青田县的警侨海外服务站设立在了包括荷兰、西班牙、葡萄牙、德国、法国、意大利等欧洲国家，以及美国、加拿大和巴西、阿根廷等美洲国家，此外还有个别亚洲和非洲国家。

此外，该报告还指出，中国当局锁定了九个国家为“欺诈和电信诈骗犯罪严重国家”，即泰国、缅甸、老挝、柬埔寨、菲律宾、马来西亚、印尼、阿联酋和土耳其。中国公民除非有“正当理由”，否则不得在这些国家停留。

“保护卫士”认为，中国的这种“海外110”行动，使用不正规的手段去针对海外中国人或是其留在中国的家属，无论目标是异议人士、贪腐官员还是非重点目标的嫌疑人，都破坏了正当的法律程序和嫌疑人的基本权利，同时也规避了双方的双边警务与司法合作，违反了国际法规。

人权组织“保护卫士”成立于2016年，根据其官网介绍，其主旨在于在“亚洲一些最恶劣的人权环境国家从事并支持当地实地活动，以促进保障基本人权和法治”。该组织的前身是瑞典媒体人彼得·达林（Peter Dahlin）在北京创立的人权机构 China Action。

保护卫士”此前在今年1月也曾发表有关“非自愿回国”的报告，揭露中国在海外大规模的长臂执法行动。中国外交部发言人赵立坚曾在1月19日的例行记者会上对当时那份报告予以驳斥，指报告“以所谓人权为名”，“将外逃腐败嫌犯美化为受害人”，是对“腐败犯罪的纵容和包庇”。他还为相关行动辩护，强调“中国司法执法机关在追逃追赃工作中，严格遵守国际规则，充分尊重他国司法主权”。

（综合报道）

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