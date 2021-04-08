 人权组织: 一天内82人在勃固市遭缅甸军方杀害 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 11.04.2021

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时政风云

人权组织: 一天内82人在勃固市遭缅甸军方杀害

活动人士称，仅4月9日一天，缅甸安全部队杀害了数十名示威者，一些受伤的示威者也无法得到医疗援助。与此同时，伴随着武装团体的加入，缅甸混乱与血腥的局面进一步恶化。欧盟方面指出，俄、中影响了国际社会针对缅甸政变的一致反应。

Myanmar | Proteste in Bago

图为4月9日的勃固市，这里距离仰光约65公里

（德国之声中文网）缅甸政治犯援助协会（AAPP）周六（4月10日）表示，缅甸安全部队周五在勃固市（Bago）对示威活动进行了镇压，造成了82人丧生。勃固市距离仰光约65公里。

勃固市发生了什么？

缅甸当地媒体和活动人士报道称，安全部队朝示威者发射了枪榴弹。一名居民对法新社说，安全部队还不许救援人员靠近。

联合国驻缅甸办公室周六敦促立即结束暴力。其在推特上写道，"我们要求安全部队允许医疗队治疗伤员"。

在核实数据方面，监察团体面对困难。缅甸军政府暂停了网络和移动数据服务，让很多人在发送和接收信息方面受阻。

周六发生了什么？

据媒体报道，周六反政变示威者在缅印边境附近的城镇塔木（Tamu）再次与安全部队发生冲突。

有当地居民队法新社表示，士兵朝示威者开枪，造成两人丧生。出于报复，抗议人群推翻了一辆军用卡车并投掷炸弹。这造成十多名士兵丧生。

另有报道称，在东北部的掸邦，一个民族武装团体袭击了一个警察局，造成至少十名警员丧生。

自2月初缅甸军方发动政变以来，缅甸动荡不断，示威人群与安全部队不断发生流血冲突。

有十几个缅甸武装团体反对政变，声称将在暴力加剧时与示威者站在一起。而这更加引发人们对缅甸发生内战的担忧。

Myanmar Süd Okkalapa Polizeifahrzeug

自2月初缅甸军方发动政变以来，示威人群与安全部队不断发生流血冲突

欧盟外交及安全政策高级代表博雷利(Josep Borrell)在周日表示，俄罗斯和中国影响了国际社会针对缅甸政变的一致反应。

他在博客中写道，"俄罗斯和中国阻止联合国安理会（对缅甸军政府）实施武器禁运等尝试，这并不令人意外"。博雷利还称，在缅甸的地缘政治竞争让人们很难达成共识，"但我们有义务去尝试这样做"。

他也表示，如果缅甸回归民主，欧盟可能会向该国提供更多经济支持。

欧盟目前准备对缅甸军方的个人和实体实施新一轮制裁。欧盟在3月同意对与政变相关联的11人实施第一轮制裁。

王凡/文山（法新社，路透社）

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