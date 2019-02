人权组织齐聚日内瓦 吁联合国对新疆展开调查

(德国之声中文网) 人权组织将中国在新疆关押将近百万少数民族穆斯林的现象称作强迫性的教化。 而中国在国际社会持续施压数月后,上个月表示愿意在确保外界不干涉国内政治的前提下,邀请联合国官员参访新疆。

来自人权观察 (Human Rights Watch) 及国际特赦组织 (Amnesty International) 的代表要求联合国人权理事会派遣一个国际调查小组到新疆采证。 人权观察的执行董事罗斯 (Kenneth Roth) 在日内瓦记者协会的记者会上表示: 「中国政府在新疆进行的打压已经严重到了国际社会必须发声援助的地步。 」

他认为中国政府在新疆大规模关押少数民族穆斯林是为了消除他们的民族与宗教认同,并确保他们只效忠于中国政府、中国共产党以及习近平。 然而,中国政府已多次反驳外界的批评。 北京在上个月邀请一小群外国媒体以及来自12个非西方国家的外交官,参访三个再教育营。 根据路透社报导,在营内的穆斯林学员透过中文来了解伊斯兰思想的危险之处。

开放的监狱

人权组织称,至少百万名少数民族穆斯林被关押在再教育营内,并强调,这些穆斯林往往缺乏法律保证且时常被虐待。 国际特赦组织的秘书长奈杜 (Kumi Naidoo) 在日内瓦的记者会上表示: 「新疆已成为一个开放监狱。 中国政府透过高科技监视、政治教化、强迫性的文化同化及逮捕来迫使这些少数民族穆斯林在他们自己的故乡成为陌生人。 」

他呼吁联合国成员国不要因中国的政治与经济影响,而选择容忍中国的这些作为。 此前,中国不断强调他们保障少数民族的文化及宗教信仰,并表示在新疆推展的安全措施是为了防止特定组织在当地煽动仇恨。 中国是联合国人权理事会的其中一个成员国,而他们过去一年时常带头阻止该理事会针对特定国家的人权迫害案例展开调查。

由多个伊斯兰国家组成的伊斯兰合作组织 (the Organization of Islamic Cooperation) 去年九月曾与欧盟合作,针对缅甸政府迫害罗兴亚人的事件准备证据,以便日后能对缅甸政府提出告诉。 人权观察的罗斯认为,世界各国应该针对中国迫害少数民族穆斯林的情形展开类似的行动。 人权国际服务中心 (the International Service for Human Rights) 的伊奈岑 (Michael Ineichen) 则说: 「现在这个时刻联合国人权理事会如何决策将会是对其信誉的一个考验。 我认为成员国应该开始更仔细思考每个决策。 」

杨威廉/乐然 (路透社、美联社)