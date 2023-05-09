人权组织起诉法国时装集团涉维吾尔强制劳工

（德国之声中文网）人权组织周二提起的诉讼中，所指控的罪名包括反人类罪、奴役罪、种族灭绝和贩卖人口。起诉方是Sherpa组织、品牌伦理组织（Ethics on Labels）、欧洲维吾尔学院（European Uyghur Institute）以及一名曾在中国新疆一个营地被关押的维吾尔女性。

起诉方称，他们希望曝光"其产品生产从维吾尔人强制劳工获利的跨国服装业可能负有的责任"。

此前，已有人权组织向巴黎的国家反恐检查官办公室提起了诉讼案，该检察官有权对反人类罪案件进行检控。但4月该案件被撤销，原因是"缺乏对相关诉讼中事实的检控管辖权"。

当时，人权组织对迅销集团（Fast Retailing）旗下的法国优衣库、Zara等品牌的西班牙母公司Inditex、法国时装集团SMCP以及鞋业品牌Skechers提起诉讼，指控其产品中至少一部分是在存在维吾尔人强制劳工问题的工厂生产的。

这些人权组织估计，在中国强制劳工人数超过100万。起诉方还认为，相关服装品牌对其签约供货方并没有足够的监督。

Sherpa组织在其网站上写道，世界上20%的棉花产自维吾尔地区，因此五分之一的棉质服装有可能涉及维吾尔强制劳工。

起诉方律师伯顿（William Bourdon）表示，希望法国司法体系承认他们的诉求，因这些"纺织公司必须为其明知故犯、从中获利而负责"，因强制劳工属于最严重的国际犯罪。

在此前的诉讼中，时装集团纷纷否认强制劳工的指控。除了这四家公司之外，其它大品牌如耐克也曾受到类似的指责。

中国民众怎麽看新疆棉事件？

华盛顿等国家称对维吾尔穆斯林的打压是"种族灭绝"，联合国人权事务高级专员曾称之为反人类罪。北京则对相关指责予以驳斥，称这些西方谴责的再教育中心是打击宗教极端主义、保障社会稳定的职业培训中心。

（法新社）

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