人权组织谴责国际体育机构奖励威权制国家

（德国之声中文网）据德国媒体周三（3月30日）报道，国际人权组织"人权观察" （ HRW）严厉抨击国际奥委会和国际足联所作的在哪些国家举办大型体育赛事的决定 。针对前不久在北京举行的冬奥会，该组织德国部主任米哈尔斯基（ Wenzel Michalski ）对德新社表示， "情况越变越糟。我从未见过像托马斯·巴赫这样如此卑躬屈膝的国际奥委会领导人。" 他指控巴赫"充当政府发言人，参与散布中国谎言。"

自中国获 2022 年冬奥会主办权起，国际人权组织便一再提出该国存在严重人权问题，其中包括北京对香港自由的镇压以及对维吾尔少数民族的迫害。

巴赫：奥运会在政治上守中立

巴赫一再称，国际奥委会 按"奥林匹克宪章所要求的那样"，致力于政治中立。在上月冬奥会新闻发布会上，该组织亚当斯（ Mark Adams ）虽强调，"我们非常非常关注在我们的领域内、在奥运会内保护人权"， 但同时表示，"有关该领域外发生的事情，我们留给联合国、国际机构和其他组织去研究。"

国际足联遭抨击

国际足联主席因凡蒂诺（Gianni Infantino）关于今年世界杯足球赛开赛前即搬迁去主办国卡塔尔的决定也受到抨击。米哈尔斯基问道："搬到卡塔尔，这发出的是怎么样的一种信号？"

因凡蒂诺本周在接受美联社采访时为这个海湾国家获世界杯主办权作了辩护。 他说，"当然，它不是天堂；当然，它并不完美；当然，还有工作要做。但我们要留在那里。我们得继续。我们需要携手共力。"

大赦国际：卡塔尔的世界杯耻辱

卡塔尔将于 11 月 21 日至 12 月 18 日举办国际足联的4年一届的最大赛事--世界杯赛。因其恶劣人权记录和外国劳工条件，该国广受批评。

人权组织指出，已有数千劳工在建造体育设施过程中丧生。

国际特赦组织去年的一份报告显示，卡塔尔未能解释多达 70% 的10年来移民劳工死亡事件。

该组织称即将举行的世界杯是一大"耻辱"：来自孟加拉国、印度和尼泊尔的劳工以自己的汗水使哈利法体育场展示一新，却"受到虐待和盘剥--国际足联则收获巨额利。"

因凡蒂诺予以反驳。他对美联社表示，根据人权组织的批评，劳工们工作、生活条件已明显改善， 例如，主办国卡塔尔已引入最低工资制，废除了使外籍劳工受制于雇主的"卡法拉" （kafala ）签证赞助制度。

因凡蒂诺称："在人权和工人权利方面的新规已在世界杯赛前达成。重要的是，它会留下来。它会留下来，因为它已成为法律。"

（德新社）

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